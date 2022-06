Corona-Übertragung durch Katzen? Wissenschaftler liefern neue Erkenntnisse

Von: Michelle Brey

Wissenschaftler untersuchten einen Corona-Fall in Thailand. Eine Katze nieste eine Tierärztin an. Durch Genomsequenzierungen erhielten Forscher Klarheit.

Bangkok/New York/München - Können Menschen sich bei Tieren mit dem Coronavirus infizieren? Hinweise darauf wurden zunächst nur selten gefunden. 2020 sorgte der Ausbruch von Sars-CoV-2 auf Nerzfarmen in Dänemark für enormes Aufsehen. Eine Corona-Mutation war bei den Pelztieren festgestellt worden, auch Menschen steckten sich an. Einer neuen Studie zufolge kann das Virus vermutlich auch von Katzen auf den Menschen übertragen werden.

Corona-Übertragung auf den Menschen: Tierärztin wird von Katze angeniest und infiziert sich

Im Fachblatt „Emerging Infectious Diseases“ beschreiben Wissenschaftler einen Fall in Thailand. Der Artikel wurde am 6. Juni 2022 veröffentlicht. Dabei soll sich eine Tierärztin im August 2021 mit dem Virus infiziert haben. In der Universitätsklinik der südthailändischen Stadt Songkhala war ein 64-Jähriger gemeinsam mit seinem Sohn eingetroffen. Sie waren beide positiv auf das Coronavirus getestet worden. Warum sie ihre Katze mit dabei hatten, blieb unklar. Das Tier sollte jedoch vorsichtshalber untersucht werden. Das Ergebnis: Auch dieser Corona-Test fiel positiv aus. Bei der Untersuchung nieste die Katze die Ärztin an.

Das Tier habe das Virus vermutlich von ihren beiden Haltern bekommen, heißt es in dem Artikel der Gruppe um Sarunyou Chusri von der Prince of Songkla University in Songkhla. Genomsequenzierungen ergaben demnach, dass die bei der Katze, bei der Tierärztin und bei den Haltern gefundenen Viren sehr eng verwandt waren. Bei dem einzigen Kollegen aus dem Umfeld der Tierärztin, der Corona-positiv getestet worden war, wurde ein anderer Stamm des Virus identifiziert. Zudem hatte die Tierärztin keinerlei Kontakt zu den Haltern des Tieres.

Corona: Übertragung von Menschen auf Katzen häufiger als umgekehrt

Wissenschaftler betonen aber in einem Bericht der New York Times, dass sich das Virus deutlich häufiger vom Menschen auf Katzen überträgt als in umgekehrter Richtung. Allerdings unterstreiche der Fall die Notwendigkeit, bei einer Infektion auch Tiere im Haushalt zu isolieren, sagte der Infektionsmediziner Scott Weese von der kanadischen University of Guelph dem Blatt. „Ich denke, es ist wichtig für uns zu erkennen, dass das Virus immer noch zwischen Arten wechseln kann.“ Halte man sich von Menschen fern, weil man möglicherweise ansteckend sei, sollte man sich also auch von Tieren fernhalten, so der Experte weiter. (mbr mit dpa)