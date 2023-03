FBI stellt klar: Corona-Pandemie „höchstwahrscheinlich“ durch Labor-Zwischenfall verursacht

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Ist das Coronavirus doch in einem Labor in Wuhan freigesetzt worden? Auch das FBI geht davon aus, wie der Direktor im TV erklärt.

Update vom 1. März, 12.30 Uhr: Auch das FBI geht davon aus, dass die Corona-Pandemie „höchstwahrscheinlich“ durch einen Zwischenfall in einem Labor im chinesischen Wuhan verursacht wurde. Das erklärte Christopher Wray, Direktor der US-Bundespolizei, dem Sender Fox News.

Wray warf Peking vor, Washingtons Bemühungen zur Untersuchung der Ursachen der Pandemie zu behindern. „Die chinesische Regierung (...) hat ihr Bestes getan, um zu versuchen, die Arbeit hier zu vereiteln und zu verwirren, die Arbeit, die wir tun, die Arbeit, die unsere US-Regierung und enge ausländische Partner tun“, sagte Wray. Das sei bedauerlich für alle. China weist den Vorwurf zurück.

Kam das Coronavirus aus einem Labor? FBI-Direktor Christopher Wray äußert im US-TV einen Verdacht. © IMAGO / MediaPunch

Corona-Pandemie: Laut US-Bericht könnte es aus einem Labor stammen

Erstmeldung vom 27. Februar: Washington – Das Coronavirus hat die Menschen in den vergangenen drei Jahren fest im Griff gehabt, dabei weiß man gar nicht, wo genau es herkommt.

Bis jetzt. Das Coronavirus soll bei einem Laborunfall freigesetzt worden sein, berichtet nun die US-Zeitung Wall Street Journal. Sie bezieht sich auf ein Geheimpapier, das dem Weißen Haus und weiteren Kongress-Abgeordneten zur Verfügung gestellt wurde.

Corona-Ursache: US-Energiebehörde geht von Laborunfall aus

Experten seien bisher von einer natürlichen Ursache des Coronavirus ausgegangen. Auch, wenn es bereits zu Anfang der Pandemie Gerüchte gab, dass das Virus seinen Ursprung in einem Forschungslabor in Wuhan hat. Eben dort, wo es zum ersten Mal aufgetaucht war.

Neue Erkenntnisse aus einem geheimen Dokument sollen nun darauf hinweisen, dass das Virus aus einem der zahlreichen Forschungszentren der chinesischen Großstadt entwichen sein soll, so Wall Street Journal. Es zeigt, wie sich die Expertenmeinungen der US-Energiebehörde im Laufe der Ursachenforschung verändert haben. Es handelt sich um ein Dokument des nationalen Geheimdienstes aus dem Jahr 2021, das inzwischen überarbeitet wurde.

Ein geheimer Bericht soll enthüllen, dass Labore die Corona-Ursache sind. © picture alliance/dpa/XinHua/Ma Ping

Corona-Ursachenforschung: Biden will so viele Laboratorien wie möglich mit einbeziehen

„Präsident Biden hat ausdrücklich darum gebeten, dass die zum Energieministerium gehörenden nationalen Laboratorien in diese Bewertung einbezogen werden, weil er alle Möglichkeiten nutzen will, um herauszufinden, was hier passiert ist“, so der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan zum US-Sender CNN. Dazu gehört auch die US-Energiebehörde, ein Netzwerk nationaler Labore, die auch biologische Forschung betreiben.

Corona-Herkunft: US-Geheimdienste sind sich nicht einig

Auch das FBI unterstützt schon lange die Theorie, dass Corona aus einem Forschungslabor in China freigesetzt wurde. Schon im Jahr 2018 soll das US-Außenministerium seine Besorgnis über die Sicherheitsmaßnahmen der Viruslabore in Wuhan geäußert haben.

Andere US-Behörden schließen sich dieser Theorie nicht eindeutig an. Der US-Auslandsgeheimdienst, der unter anderem für die Erforschung der Corona-Ursachen beauftragt wurde, hält eine natürliche Abstammung und Übertragung durch ein Wildtier aktuell noch für genauso wahrscheinlich. (hk)