Corona-Studie mit überraschendem Ergebnis: Zahl infizierter Personen in den USA höher als erwartet

Von: Anna Lorenz

Eine amerikanische Studie enthüllt erschreckende Infektionszahlen bezüglich des Coronavirus in den USA. Ein Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren lässt trotzdem auf sich warten.

Washington – Am Dienstag, 26. April, veröffentlichte die US-Gesundheitsbehörde „Centers for Disease Control and Prevention“, kurz CDC, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen hinsichtlich des Pandemie-Geschehens in den Vereinigten Staaten. Diese belegen, dass beinahe 60 Prozent der Bevölkerung bis zum Februar 2022 bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben, rund drei Viertel der Kinder und Jugendlichen hätten sich bisher angesteckt. Während ein Vakzin für die Älteren unter ihnen bereits seit mehreren Monaten verfügbar ist (siehe Video), geht die Zulassung eines Impfstoffs für Kinder unter fünf Jahren extrem schleppend voran.

US-Corona-Studie: Immense Korrektur der Infektionszahlen – 1,3 Mal mehr Fälle als registriert

Für die Untersuchung wurden, wie AFP mitteilt, zwischen September 2021 und Januar 2022 landesweit monatlich rund 75.000 Blutproben untersucht, im Februar kamen noch 45.000 weitere hinzu. Die 420.000 Proben wurden daraufhin begutachtet, inwieweit sie Antikörper gegen das Coronavirus aufwiesen, die nicht aufgrund einer vorherigen Impfung gebildet wurden.

Den Ergebnissen zufolge konnte eine Zahl von 58 Prozent der Bevölkerung eruiert werden, die sich bisher in der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert hatte, besonders während der Hochphase der Omikron-Variante im Winter 2021 war ein deutlicher Anstieg an Infektionen zu verzeichnen. Die endgültigen Ansteckungszahlen in den USA beziffert die Behörde mit über 191 Millionen Fällen – über 100 Millionen mehr als die bisherigen, offiziellen Zahlen von zirka 80 Millionen Corona-Infektionen. Damit sind 2,39 Mal so viele Personen wie die registrierten 0,08 Milliarden bereits an Corona erkrankt.

US-Corona-Infektionszahlen: 75 Prozent der Minderjährigen betroffen – Impfstoff für Kleinkinder verzögert sich

75 Prozent der Minderjährigen, so die CDC, wären im untersuchten Zeitraum am Coronavirus erkrankt. Dennoch ist bis dato von der „Food and Drug Administration“ (FDA) kein Impfstoff für die Gruppe der Kinder unter fünf Jahren zugelassen worden. Eltern „sind frustriert, sie sind verwirrt, und ich bin es auch“, bemängelte Senatorin Patty Murray, die den Vorsitz im Gesundheitsausschuss des Senats führt, im Rahmen einer FDA-Anhörung, wie die New York Times berichtet. Dr. Peter Marks, der die Impfstoff-Zulassung der FDA verwaltet, wies allerdings darauf hin, dass entsprechende Anträge der Impfstoffproduzenten noch ausstünden. „Bedenken Sie, dass wir unsere Beurteilung nicht abgeben können, solange die vollständigen Bewerbungen nicht vorliegen.“

Obwohl die Infektionszahlen laut der Studie der CDC hoch sind, gibt es für Kinder unter fünf Jahren noch keinen zugelassenen Impfstoff. (Symbolbild) © picture alliance / photothek

Entsprechende Impfstoffe für die zirka 18.000.000 Unter-Fünf-Jährigen sind bei Moderna, sowie Biontech/Pfizer derzeit in Arbeit und sollen demnächst zur Zulassung beantragt werden. Moderna deutete an, bis Ende April entsprechende Anträge stellen zu wollen, Biontech/Pfizer rechnet mit einer Beantragung der Zulassung Ende Mai. Während Dr. Anthony S. Fauci, oberster medizinischer Berater des Weißen Hauses, im einem Interview mit CNN+ vorschlug, die Prüfung der Anträge erst vorzunehmen, sobald beide Bewerbungen vollständig vorlägen, bewerten Abgeordnetenstimmen des Pandemie-Komitees dieses Vorgehen als suboptimal, da sich die Zulassung so um mehrere Wochen unnötig verzögern könne. Die FDA ließ verlauten, dass sie im Laufe der Woche einen Zeitplan für die Bewertung potenzieller Vakzine durch eine externe Expertengruppe veröffentlichen wolle. (askl)