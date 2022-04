Neue Corona-Variante breitet sich in den USA rasant aus - Lauterbach warnt, meint aber: Sind „gut vorbereitet“

Von: Anna Lorenz

Tweets des Ministers ernten nicht selten den Vorwurf der Übertreibung – auf die neue Corona-Variante aus den USA reagiert Lauterbach nun erstaunlich entspannt. © Jens Schicke/imago

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wies nun auf eine neue Variante des Coronavirus hin. Die Mutation sei extrem ansteckend – dennoch blieb der Minister auffällig entspannt.

Berlin – Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) musste sich in letzter Zeit des Öfteren den Vorwurf gefallen lassen, nahezu absichtlich unbegründete Ängste in Hinblick auf das Corona-Virus und potenzielle neue Mutationen zu schüren. Seine Warnung vor der so betitelten „Killervariante“ löste vor allem auch in der Welt der Wissenschaft deutliche Kritik aus. Inwieweit Lauterbach sich diese zu Herzen genommen hat, bleibt sein Geheimnis – überraschend ist seine neuerliche Warnung aber auf jeden Fall.

„Niemand hört das gerne“ – Lauterbach warnt vor neuer US-Corona-Variante

Via Twitter wies Lauterbach nun nämlich auf eine neue Variante des Corona-Virus hin, die im Rahmen der Corona-Pandemie gegenwärtig in den USA grassieren soll. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, so der Minister, sei noch einmal „deutlich“ höher als bei dem bisher bestimmenden Subtyp Omikron-BA2 – und dieser gilt bereits als hochansteckend.

Während die Kollegen von kreiszeitung.de bereits alles Wissenswerte zu der neuen USA-Variante recherchiert haben*, das bereits bekannt ist, bleibt Lauterbach – zumindest auf Social-Media – auffällig gelassen, was die Mutation angeht. „Niemand hört das gerne“, so der Minister via Twitter, „aber es ist so: Das Coronavirus bleibt unberechenbar. Durch Überwachung neuer Varianten und Anpassungen der Impfstoffe sind wir aber gut vorbereitet“, bewertet der Minister die Situation. (askl) *Kreiszeitung.de und Merkur.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA