Tausende Feierwütige „fliehen vor dem Lockdown“ - wird Trumps Heimat zum Corona-Superspreader?

In den USA ist aktuell Spring-Break-Zeit - und das bedeutet, dass sich unzählige Jugendliche an den Stränden Floridas zum Feiern versammeln, trotz Corona. Wird das Event zum „Superspreader“?

Fort Lauderdale - An den Stränden des US-Bundesstaats Florida scheint die Corona-Pandemie aktuell keine große Rolle zu spielen. Tausende Menschen kommen wie jedes Jahr zusammen, um die Frühjahrsferien, den sogenannten Spring Break, zu feiern. Dass das als „Superspreader-Event“ kritisierte Schauspiel überhaupt stattfindet, liegt auch an der führenden Politik in Donald Trumps neuem Heimatstaat. Der Ex-Präsident lebt aktuell wieder in Palm Beach.

Corona in den USA: „Florida hat offen“ - und lädt zum Spring Break

„Florida hat offen“, verkündete der republikanische Gouverneur Ron De Santis stolz und lockte dadurch abermals Jugendliche aus dem ganzen Land in den südöstlichsten Bundesstaat der USA. Strenge Corona-Vorschriften gibt es vor Ort nicht. Um dem Partyvolk die Illusion einer besiegten Pandemie nicht zu nehmen, verzichtet Florida etwa auf Maskenpflicht und Abstandsregeln.

In Washington wird dieser Kurs scharf kritisiert. Die Regierung um Neupräsident Joe Biden hatte eindringlich davor gewarnt, die aktuelle Situation der stagnierenden Infektionszahlen zu unterschätzen. Die voranschreitenden Lockerungen in Bundesstaaten wie Texas und Mississippi deklarierte der Präsident als „großen Fehler“ und warf den zuständigen Gouverneuren „Neandertalerdenken“ vor.

Corona in den USA: Spring Break als Sehnsuchtsziel - „Touristen fliehen vor den Lockdowns“

Da die Kompetenz für die meisten Pandemie-Maßnahmen bei den Bundesstaaten liegt, kann Biden gegen die Lockerungsschritte nur wenig tun. Dass Gouverneur De Santis als strikter Gegner der Corona-Politik gilt und sich etwa vehement gegen die Maskenpflicht ausspricht, dürfte dem Präsidenten daher arg missbilligen. De Santis hingegen scheint die aktuelle Situation indes vollends auskosten zu wollen und verkündete stolz: „Wir lassen uns nicht von anderen vorschreiben, die Geschäfte zu schließen.“

Dieser Kurs sorgt zwar bei einigen Politkern wie dem Bürgermeister von Miami Beach, Dan Galber, für Kritik, scheint bei den Jugendlichen jedoch gut anzukommen. Die Zeitung Miami Herald titelte am Freitag: „Mehr Chaos beim Spring Break in South Beach, da Touristen vor den Lockdowns fliehen“. Insbesondere Menschen aus Bundesstaaten mit strengeren Corona-Regeln würden nach Florida pilgern, um die Freiheiten vor Ort zu genießen.

+ Wie hier in Fort Lauderdale sind die Strände in Florida momentan gut besucht. © Mike Stocker/imago-images

Corona und Spring Break: „Alles dreht sich hier um die Touristen, wir brauchen sie einfach“

Wie die Tourismusbehörde Miami bekannt gab, sind viele Hotels bereits zu 70 Prozent und einige sogar bis zu 90 Prozent ausgebucht. Der Spring Break kurbelt den Tourismus an, der für viele Menschen in Florida wirtschaftlich überlebenswichtig ist. „Alles dreht sich hier um die Touristen, wir brauchen sie einfach“, sagte etwa eine Restaurantbesitzerin dem Miami Herald.

Auch auf deutschen Reiseportalen wird aktuell „für den Partyurlaub deines Lebens“ geworben. Zu kaufen gibt es beispielsweise Tickets für die „Miami Spring Break Mansion Pool Party + After-Party“ am 20. März. Unabhängig davon, dass für die gesamten Vereinigten Staaten derzeit eine Reisewarnung gilt.

Corona in den USA: Wird Spring Break zum „Superspreader-Event“?

Kritiker befürchten nun, dass sich die Feierei auf die Infektionszahlen auswirkt und der Spring Break zum „Superspreader-Event“ avanciert, also sich dadurch besonders viele Menschen mit Covid-19 infizieren. Zumal sich derzeit zwei Coronamutationen aus Kalifornien und New York ausbreiten. Auch im März 2020 zelebrierten in Florida übrigens unzählige Studierende ihre Semesterferien - in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie so richtig an Fahrt aufnahm. De Santis kippte das Event erst nach einigen Tagen und nachdem der Druck auf ihn gestiegen war.

In Florida waren die Infektionszahlen zuletzt wie im ganzen Land zurückgegangen. In den vergangenen sieben Tagen meldete der „Sunshine State“ 5149 Neuinfektionen und 129 Corona-Tote im Tagesschnitt. Im Mittelwert waren in diesem Zeitraum landesweit 62.924 neue Fälle registriert worden. Florida stellt damit 8,1 Prozent der US-Fälle. In dem 22-Millionen-Einwohner-Staat leben rund 6,7 Prozent der US-Bürger. Kritiker befürchten, dass bald schon mehr Fälle auf das Konto Floridas gehen könnten. (as)