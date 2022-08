Corona-Studie zeigt: Diese US-Staaten haben ihre Bürger am besten geschützt

Von: Stefanie Fischhaber

Eine Studie untersuchte, welche US-Bundesstaaten die besten Corona-Maßnahmen ergriffen. © Paul Zinken/ dpa

Der Streit zwischen Republikanern und Demokraten zeigte sich auch an ihrer Corona-Politik. Eine Studie untersuchte nun, welche Staaten ihre Bürger besser vor Corona schützten.

Washington D.C. - In den vergangenen Jahren mussten sich auch die USA mit der Bewältigung des Coronavirus auseinandersetzen. Immer wieder gab es zwischen Republikanern und Demokraten Streit über die geeigneten Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie. So entbrannte auch dort eine Diskussion darüber, wie die US-Regierung mit Impf-Verweigern umgehen sollte. Eine Studie untersuchte nun, in welchen US-Bundestaaten die Bürger am besten vor Corona geschützt waren.

Studie zu Corona-Management in den USA: Wie gut hatten Bundesstaaten die Pandemie unter Kontrolle?

Bei der Wahl der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie waren sich die Bundesstaaten nicht immer ganz einig: Besonders republikanisch geführte Bundesstaaten sprachen sich häufiger für die Abschaffung der Restriktionen aus. Auch die Entscheidung zum Tragen einer Maske wurde in den USA schon Zentrum politischer Streitigkeiten zwischen Donald Trump und Joe Biden.

Doch welcher US-Bundestaat schützte seine Bürger am besten vor Covid? Und welche Partei verfolgte damit das bessere Pandemie-Management? Diese Frage beantwortet eine Analyse des amerikanischen Finanzdienstleisters WalletHub. Dazu untersuchten die Forscher, wie gut die 50 Bundestaaten die Pandemie unter Kontrolle hielten.

Vergleich demokratischer und republikanischer Staaten

Für die Analyse verwendeten die Autoren Daten aus den 50 Bundesstaaten sowie des Distrikts Washington. Sie verglichen die Staaten anhand von fünf Kennwerten: Dem Ausmaß der Übertragung von COVID-19, der Anzahl positiver Tests, der Hospitalisierungsrate und die Zahl der Todesfälle, sowie der jeweiligen Impfquote. Die Quote der vollständig Geimpften liegt in den USA derzeit bei 68 Prozent.

Das Ergebnis der Untersuchung: Als sicherster Staat ging Vermont aus der Analyse hervor. Den Autoren zufolge machte die geringe Todesrate und eine hohe Impfquote, sowie die Anzahl der Testungen einen entscheidende Unterschied in der Bewältigung der Corona-Pandemie. Unter den Top fünf Bundesstaaten finden sich zudem North Carolina, Rhode Island, New Hampshire und Connecticut.

Studie: Demokraten schützen Bürger besser vor Corona, als Republikaner

Das schlechteste Corona-Management schreiben die Autoren demnach dem Gouverneur von Louisiana zu, gefolgt von West Virginia, Tennessee, Georgia und Kentucky. Zwar zeigt die Analyse, dass beide Parteien in den Top fünf der besten bzw. schlechtesten Staaten vertreten sind. Im Gesamtschnitt kamen die Demokraten allerdings auf einen Wert von 18,38, die republikanische Partei auf einen Rankingplatz von 33,92, wobei Platz 50 den schlechteste Platz darstellt.

Das Ergebnis zeigt: Demokratische Staaten schnitten im Vergleich besser ab, als Bundesstaaten mit republikanischer Regierung. Diese Ergebnisse decken sich auch mit anderen Studien, die die gesündesten und ungesündesten Bundesstaaten des Landes untersuchten. Auch hier führten demokratische Gouverneure im Schnitt vor ihren republikanischen Kollegen. (sf)