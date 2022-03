Neue Studie zu vierter Corona-Impfung: Nur „geringfügiger Nutzen“ bei jungen Erwachsenen

Von: Momir Takac



Laut einer Studie aus Israel bringt jungen und gesunden Erwachsenen eine vierte Corona-Impfung bei Omikron kaum Nutzen. © Fabian Sommer/dpa

Der Nutzen einer vierten Corona-Impfung gegen die Omikron-Variante ist umstritten. Eine neue Studie aus Israel bestätigt die Bedenken - zumindest bei einer Gruppe.

Tel Aviv - Israel war Deutschland in der Corona-Pandemie immer ein wenig voraus. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus war in dem Land früh gestartet und machte auch schnell Fortschritte. Auch bei Zweit- und Booster-Impfung war Israel im Ländervergleich ganz vorne.

Und auch bei der vierten Corona-Impfung machte Israel Dampf. Bereits Ende Dezember 2021 konnten sich Menschen mit Immunschwäche, Senioren ab 60 Jahren und medizinisches Personal, die vierte Dosis spritzen lassen. Wochen später folgte die Empfehlung für alle ab 18 Jahren.

Corona: Studie bestätigt geringen Nutzen von vierter Impfung bei jungen und gesunden Erwachsenen

Folglich gab es aus Israel auch die ersten Studien zur Wirksamkeit von Corona-Impfungen. So auch jetzt für die Personengruppe der jungen Erwachsenen. Sie bestätigte, was unter anderen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über eine vierte Corona-Impfung bereits vermutete: Für junge und gesunde Erwachsene, die einen mRNA-Impfstoff erhielten, attestierte die israelische Studie, die jetzt im Fachmagazin New England Journal of Medicine veröffentlicht worden ist, lediglich einen „geringfügigen Nutzen“.

Die Studie untersuchte 270 Beschäftigte des Sheba Medical Center in Tel Aviv. Sie hatten vier Monate nach einem Booster mit Moderna oder Biontech eine vierte Corona-Impfung erhalten. Verglichen wurde jeder Proband mit zwei Teilnehmern einer Kontrollgruppe, denen nur drei Impfdosen appliziert wurde.

Vierte Corona-Impfung verringert Infektionsrisiko laut Studie aus Israel nur geringfügig

Einerseits erhöhte eine vierte Dosis - wie auch kurz nach einer dritten Impfung - die Anzahl der neutralisierenden Antikörper, die ein Eindringen des Coronavirus in die Zellen verhindern.

Allerdings bot eine zweite Auffrischung kaum zusätzlichen Schutz vor einer Ansteckung mit der Omikron-Variante. Bei Probanden, die etwa ein viertes Mal mit Biontech/Pfizer geimpft wurden, verringerte sich im Vergleich mit dreifach Geimpften das Infektionsrisiko lediglich um 30 Prozent. Studienteilnehmer, die als vierte Impfung Spikevax von Moderna erhielten, hatten sogar nur ein um 18 Prozent geringeres Infektionsrisiko.

Studie zu vierter Corona-Impfung: Nachlassende Immunität wird wiederhergestellt, aber nicht gesteigert

Die Autoren der Studie schlossen daraus, dass mit den existierenden mRNA-Imfpstoffen bei der Immunantwort nach drei Impfungen eine „Obergrenze“ erreicht wird. Auffrischungen würden die nach einer Zeit nachlassende Immunität zwar wiederherstellen, diese aber nicht verstärken.

„Darüber hinaus haben wir eine geringe Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Infektionen bei Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie eine relativ hohe Viruslast beobachtet, was darauf hindeutet, dass die Infizierten ansteckend waren. Daher hat eine vierte Impfung gesunder, junger Beschäftigter möglicherweise nur geringfügigen Nutzen“, heißt es in der Studie.