„Noch vor Ende November“: Diese Variante löst die aktuelle Corona-Welle aus

Von: Nadja Zinsmeister

Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für eine Analyse vor. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Corona versucht mit neuen Varianten unser Immunsystem zu übergehen. Das scheint nun vor allem mit der Variante BQ.1.1 gelungen zu sein. Experten sind besorgt.

München - Wie Experten bereits prognostiziert haben, steigen die Corona-Fallzahlen in Deutschland seit dem Herbsteinbruch wieder rapide an. Bis jetzt trieb dabei vor allem die Omikron-Variante BA.5 die neue Corona-Welle voran. Nun steigt der Verdacht, dass vor allem oder zusätzlich eine neue Subvariante die Infektionskurve steigen lassen könnte: BQ.1.1.

Corona-Subvariante BQ.1.1 auf dem Weg: Experten rechnen mit neuer Welle

Das Coronavirus hat uns bereits gezeigt, dass es mit neuen Varianten stetig neue Wege findet, um unser Immunsystem zu übergehen. Das scheint nun vor allem einer neuen Sublinie des Virus gelungen zu sein: „Mit elf Tagen mehr Daten wird es ziemlich klar, dass BQ.1.1 eine Variantenwelle in Europa und Nordamerika vor Ende November auslösen wird“, behauptet der Daten-Wissenschaftler Cornelius Römer von der Cambridge Universität auf Twitter. So habe seine Daten-Auswertung ergeben, dass sich der relative Anteil der Subvariante BQ.1.1 bei den Infektionen jede Woche mehr als verdoppelt. Dazu veröffentlichte Römer eine Grafik, die seine These stütze.

Bereits in den Tagen zuvor hatte der Wissenschaftler deutlich gemacht, dass die Variante zumindest übertragungstechnisch die Omikron-Variante überholen könnte. Demnach gebe es „deutliche Anzeichen dafür“, dass BQ.1.1 gegenüber BA.5 einen Vorteil von mehr als 10 Prozent pro Tag haben wird. Auch in Österreich wurde nun eine neue Corona-Variante entdeckt.

Corona-Subvariante BQ.1.1 breitet sich in Europa und Nordamerika aus

Die Variante BQ.1.1 traf bislang auf Europa und Nordamerika und könnte, sollte sich die Prognose bestätigen, die bereits eingebrochene Herbst- und Winterwelle somit deutlich zusätzlich vorantreiben. Noch ist dies aber nicht der Fall, denn die neuen Corona-Varianten machen aktuell einen geringen Anteil bei den Infektionen aus. Darüber berichtete der deutsche Wissenschaftler und Professor Moritz Gerstung von der Uni Heidelberg - „noch nicht“, betont er jedoch dabei. Denn auch er verzeichnet eine schnellere Entwicklung der Variante BQ1.1 gegenüber anderen neuen Subvarianten.

Welches Ausmaß die Variante tatsächlich in Deutschland annehmen wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar vorhergesagt werden. Es handelt sich deshalb viel mehr um Vermutungen, die sich auf bisherige Beobachtungen und aktuelle Entwicklungen stützen. Zuletzt zeigte sich aber auch Karl Lauterbach in einem Interview mit der FAZ etwas besorgt. „Wenn sich etwa die Variante BQ.1.1 durchsetzt, würden sich auch diejenigen, die sich im Sommer infiziert haben, wahrscheinlich wieder leicht infizieren können“, vermutet er. Grund dafür ist die ausgeprägte Immunflucht der Variante.

Offen bleibt zudem die Frage, wie gut die Impfungen gegen die Variante BQ.1.1 wirken. Laut dem Cambridge-Wissenschaftler Römer schütze aber der BA.5-Booster wohl am besten, da die Variante ein Nachkommen der BA.5-Variante darstellt. (nz)