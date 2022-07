Experten streiten sich über Corona-Isolationspflicht: „Vernünftige Regel“ bis hin zu „zurück zur Normalität“

In der Diskussion um die Corona-Isolationspflicht spalten sich die Meinungen. Die einen sind für ihre Aufhebung, die anderen wollen die bisherigen Regeln beibehalten.

Berlin – Fast zweieinhalb Jahre lang begleitet uns die Corona-Pandemie bereits. An vieles im Corona-Alltag, wie das Tragen einer Schutzmaske, dürfte man sich bisher gewöhnt haben, anderes bleibt aber nach wie vor ungewohnt. Und leider sieht es nicht so aus, als wäre ein Ende in Sicht. Zwar rechnen Experten damit, dass die aktuelle Welle in den kommenden Wochen abnimmt, spätestens mit dem Ende der Sommerferien dürften die Infektionszahlen aber wieder steigen.

Ein zentrales Thema seit Beginn der Pandemie ist vor allem die Isolationszeit bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Zwar ist diese mittlerweile auf fünf Tage reduziert worden und für Kontaktpersonen auch nicht mehr verbindlich, in Expertenkreisen herrscht seit geraumer Zeit jedoch eine hitzige Debatte über das weitere Vorgehen. Hebt man die Isolationspflicht komplett auf – oder bleiben die bisherigen Richtlinien bestehen?

Debatte über Corona-Isolationspflicht: Lauterbach will Quarantäne-Regeln beibehalten

Ein großer Befürworter der Corona-Isolationspflicht ist vor allem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. „Im Moment sterben pro Tag um die 100 Menschen“, erklärt der SPD-Politiker im Gespräch mit der ARD, „Wenn wir die Isolation wegnehmen, würden natürlich die Fallzahlen deutlich steigen.“ In diesem Fall sei mit deutlich mehr Sterbefällen sowie Long-Covid-Erkrankungen zu rechnen. „Es gibt im Moment epidemiologisch eigentlich keine Gründe für die Aufhebung der Isolationspflicht“, betont Lauterbach.

Debatte über Corona-Isolationspflicht: Hausärzteverbands-Chef will weiterhin Fünf-Tage-Regel

Eine ähnliche Haltung wie die von Karl Lauterbach vertritt auch Ulrich Weigeldt, der Vorsitzende des deutschen Hausärzteverbands. „Meiner Ansicht nach sollten wir bei den aktuellen, vernünftigen Regeln bleiben, die ja bereits die Isolationsdauer auf fünf Tage verkürzt haben“, erklärt er am Dienstag gegenüber Welt. „Wer einen positiven Test hat, sollte einige Tage zu Hause bleiben, auch wenn er sich ganz gut fühlt.“

Die bisherigen Isolations-Regeln seien laut Weigeldt vor allem für Personal im medizinischen Bereich sehr wichtig. „Ich halte diese permanente Debatte aktuell für sinnlos. Wir haben ein Informationschaos, das mehr verwirrt, als dass es hilft.“

Der Epidemiologe Klaus Stöhr: Wie einige andere Corona-Experten setzt auch er sich für eine Aufhebung der Quarantäne-Isolation ein. © dpa/Sven Hoppe

Debatte über Corona-Isolationspflicht: Stöhr fordert Quarantäne-Abschaffung

Auf der anderen Seite der Diskussion spricht sich der Epidemiologe Klaus Stöhr klar für ein Ende der Quarantäne-Isolation aus – eine Entscheidung, die für ihn „aus Vernunftgründen“ gefällt werden muss, wie er gegenüber dem WDR erläutert. Obwohl die Isolation wichtig für die Reduzierung von Corona-Kontakten sei, stützt sich Stöhrs Argumentation vor allem auf die Tatsache, dass er das Coronavirus hauptsächlich als eine Atemwegs-Erkrankung sehe. Zwar könne das Virus, wie auch bei einer besonders schweren Influenza, andere Organe angreifen, die Wahrscheinlichkeit dafür sei mit knapp 11 Prozent jedoch sehr gering.

„Es gibt in Deutschland ein gutes Gesundheitswesen, es gibt Medikamente und Impfstoffe.“, betont er. „Besser wird es jetzt nicht mehr und bevor man sich nicht zwei, drei Mal hat infizieren lassen, wird es auch nicht in die Endemie übergehen.“

Auch Long Covid soll laut Klaus Stöhr in naher Zukunft weiterhin ein Risiko bleiben. „Ich wüsste nicht, was man anders machen könnte. Jeder wird sich infizieren. Am besten der Erstinfektion mit der Impfung begegnen, wenn man vulnerabel ist, und danach wird es wohl alle treffen.“ Karl Lauterbachs Forderung nach strengeren Maßnahmen, um die Zahl der täglichen Corona-Toten zu reduzieren, sei laut Stöhr nicht realistisch, vor allem da am Ende sowieso jedem Bürger das gleiche Schicksal bevorstünde: Sich anzustecken.

Andreas Gassen: Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hat sich ebenfalls für ein Ende der Isolationspflicht ausgesprochen - und hofft, damit den Personalmangel zu kontern. © dpa/Kay Nietfeld

Debatte über Corona-Isolationspflicht: Kassenärztechef Gassen will Ende der Quarantänepflicht – um Personalmangel zu kontern

Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), hat sich in letzter Zeit ebenfalls für eine Aufhebung der Quarantäne-Regeln ausgesprochen – zumindest bei weniger gefährlichen Varianten. Denn für ihn sei diese wichtig, um den wachsenden Personalmangel zu kontern, wie er gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärt.

Das Problem sei laut Gassen nicht etwa die steigenden Infektionszahlen, sondern dass jeder Corona-Erkrankte daheimbleiben muss – auch wenn er oder sie keine Symptome hat. Dies habe als Folge, dass vielerorts Personalengpässe entstehen. „Wir müssen zurück zur Normalität. Wer krank ist, bleibt zuhause. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit. So halten wir es mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe auch.“

Außerdem äußert sich Gassen kritisch zu einer möglichen Rückkehr der 1G-Regelung bei öffentlichen Veranstaltungen sowie Lauterbachs Forderung nach einer zweiten Booster-Impfung für Nicht-Risikopatienten und jüngere Menschen - eine Entwicklung, die er als falsch erachte.

„Wir können uns nicht dauerhaft vor dem Virus verstecken. Und wir sind das letzte Land in Europa, das noch derart aufgeregt über einen Corona-Notstand diskutiert.“

Bei solch gegensätzlichen Expertenmeinungen bleibt abzuwarten, wie sich die Debatte um die Quarantäne-Isolation in nächster Zeit entwickelt. Bis dahin steht ein Sommer bevor, der wie in den Vorjahren im Zeichen der Pandemie steht. (le mit dpa)