Stimmung wegen Lockerungen: Mehrheit findet sie verfrüht - 87 Prozent rechnen mit weiterer Welle

Von: Max Darga

Teilen

In einer Umfrage unter 1007 Teilnehmern zeigt sich ein Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung im Zusammenhang mit der Corona-Lage.

Köln - Der Winter ist vorbei, der Frühling kommt langsam an und das Coronavirus wütet weiterhin in Deutschland und der Welt. Die Fallzahlen sind so hoch wie noch nie und dennoch werden am Sonntag (20. März) die meisten Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus entfallen.

Nicht jeder freut sich über die Lockerungen, wie das jüngste RTL/ntv Trendbarometer zeigt. Viele Deutsche sind der Meinung, dass die Lockerungen zu früh kommen.

Trendbarometer: Nur ein Drittel der Deutschen empfindet Termin für Lockerungen als passend gewählt

Mit 64 Prozent findet über die Hälfte der deutschen Bundesbürger der Umfrage zufolge, dass die Lockerungen zu früh kommen. 34 Prozent und damit ein gutes Drittel sieht es anders: Für sie wurde der Zeitpunkt für die Lockerungen passend gewählt.

Nach Parteien aufgeschlüsselt empfinden 79 Prozent der Anhänger der SPD die Lockerungen als zu früh. Dieselbe Haltung vertritt die Mehrzahl der Anhänger der Grünen (73 Prozent), der Linkspartei (72 Prozent) und der Unionsparteien (72 Prozent). Für eine Aufhebung der meisten Maßnahmen ab dem 20. März sprechen sich zwei Drittel der FDP-Anhänger (64 Prozent) und drei Viertel der AfD-Anhänger (78 Prozent) aus.

Thema Maskenpflicht: Mehrheit möchte sie beibehalten

Bei der Maskenpflicht gehen die Meinungen ebenfalls auseinander. So gaben 65 Prozent der Befragten an, dass die Maskenpflicht vorerst weitgehend bestehen bleiben sollte. Dem gegenüber stehen 23 Prozent, welche sich für die Abschaffung der Maskenpflicht in manchen Bereichen aussprachen.

Lediglich zwölf Prozent meinten, dass die Maskenpflicht komplett abgeschafft werden sollte. Für eine komplette Abschaffung der Maskenpflicht sind mehrheitlich mit 58 Prozent nur die Anhänger der AfD.

Für Mehrheit der Deutschen gehört die Pandemie immer noch zum Alltag

Über drei Viertel der befragten Bundesbürger beschäftigt die Corona-Pandemie häufig im Alltag. 77 Prozent gaben demnach an, dass sie etwa regelmäßig über Corona und die Folgen der pandemischen Lage nachdenken. Auch die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus sind für diesen Teil der Bevölkerung regelmäßig Thema und sie gaben an, regelmäßig die Nachrichten zur Entwicklung des Infektionsgeschehens zu verfolgen oder mit anderen darüber zu sprechen.

Lesen Sie auch Japan: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie Japan wird von einer einzigartigen, uralten Kultur geprägt und fasziniert mit landschaftlich abwechslungsreicher Geografie von den schneebedeckten Bergen des Nordens bis zu Palmenstränden im Süden. Japan: Geschichte, Politik, Bevölkerung und Geografie Grünen-Vorsitzender schreibt Brandbrief an den Baumschänder von der Rottach - „Du kranker, hirnloser Mensch!“ Erneut wurden mehrere Bäume am Rottach-Damm beschädigt - wohl mutwillig. Ortsverbands-Vorsitzender Thomas Tomaschek bewog das zu einer unorthodoxen Aktion. Grünen-Vorsitzender schreibt Brandbrief an den Baumschänder von der Rottach - „Du kranker, hirnloser Mensch!“

Im Gegensatz dazu gab weniger als ein Viertel - insgesamt 23 Prozent - an, dass dies nicht der Fall ist. Jedoch gab die Mehrheit der Anhänger aller Parteien an, dass die Corona-Pandemie sie im Alltag beschäftigt.

Fast drei Viertel der Befragten reduzieren weiterhin soziale Kontakte

Dass sie im privaten Alltag weiterhin vorsichtig bleiben und im Zuge der Corona-Pandemie auch weiterhin Kontakte reduzieren sowie sich regelmäßig testen lassen, gaben fast drei Viertel der Befragten mit 74 Prozent an. Bei älteren Bevölkerungsgruppen ist diese Tendenz sogar noch höher. 82 Prozent der über 60-Jährigen gab an, dass sie weiterhin im Alltag vorsichtig seien. Auf ähnliche Prozentzahlen kamen Anhänger der SPD (84 Prozent), der Grünen (82 Prozent) und der Linkspartei (81 Prozent).

Gut jeder Vierte (26 Prozent) gab an, im Zusammenhang mit Corona nicht mehr so vorsichtig zu sein. Eine Mehrheit der Anhänger der FDP (52 Prozent) und der AfD (58 Prozent) gab dies ebenfalls an. Überdurchschnittlich häufig machten Befragte unter 45 Jahren (18-29 J.: 32 Prozent; 30-44 J.: 34 Prozent) diese Angabe.

Restaurantbesuche: Knappe Mehrheit ist hier vorsichtig

Über zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) nutzen den Einzelhandel wieder so häufig wie vor der Pandemie. Unter einem Drittel (29 Prozent) bleibt hier jedoch weiterhin vorsichtig. Der Besuch eines Restaurants ist nach Angabe von 45 Prozent der Umfrageteilnehmer wieder so oft der Fall wie vor der Pandemie, während eine knappe Mehrheit von 51 Prozent hier weiterhin vorsichtig bleibt.

87 Prozent rechnen mit Corona-Welle im Herbst oder Winter

Rund jeder fünfte Teilnehmer an der Umfrage gab an, einmal (19 Prozent) oder mehrmals (2 Prozent) an Corona erkrankt zu sein. Den 19 Prozent, die angaben mindestens einmal am Virus erkrankt zu sein, stehen 78 Prozent gegenüber, die mitteilten, dass sie bisher noch nicht erkrankt sind.

Bei einer Sache sind sich jedoch die meisten sicher: Mit einer unübersehbaren Mehrheit von 87 Prozent gaben die Teilnehmer an, dass sie glauben, dass es eine weitere Corona-Welle geben wird - etwa im Herbst oder im Winter dieses Jahres. Dem gegenüber stehen 9 Prozent, die glauben, dass die Pandemie im Sommer zu Ende sei. Dass die Corona-Pandemie mit dem Sommer vorbei ist, glauben am ehesten die Anhänger der AfD (34 Prozent). (mda)