Coronavirus doch aus Wuhan-Labor? WHO-Chef will Theorie weiter untersuchen

Teilen

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), spricht bei einer Pressekonferenz im Hauptsitz der WHO über das Coronavirus (Archivbild, 20. Dezember 2021). © picture alliance/dpa/KEYSTONE | Salvatore Di Nolfi

Offiziellen Angaben zufolge will die Weltgesundheitsorganisation die Theorie eines Laborunfalls in Wuhan weiter untersuchen. Für WHO-Chef Adhanom soll besonders ein Ursprung des Coronavirus stichhaltig sein.

Genf - Rund 6 Millionen Menschen sind Angaben der Johns Hopkins University bereits an Corona gestorben. Doch der genaue Ursprung des Coronavirus ist auch mehr als zwei Jahre nach Beginn der Pandemie noch immer unklar. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will die Untersuchungen jetzt neu aufrollen und hat dafür einen Expertenrat eingesetzt. Die Suche nach dem Ursprung solle entpolitisiert werden, fordert die Organisation.

Coronavirus-Ursprung aus dem Labor in Wuhan? WHO-Chef soll an diese Theorie glauben

Die britische Boulevardzeitung Daily Mail behauptete am Samstag, dass der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus privat an die Theorie eines Laborunfalls in Wuhan glaube. Eine wahrscheinliche Erklärung für die Coronavirus-Pandemie sei ein „katastrophaler Unfall“ in einem Labor in Wuhan gewesen, soll der WHO-Chef einem europäischen Politiker anvertraut haben. Als Quelle beruft sich das Blatt dabei auf eine „hochrangige Regierungsquelle“, die nicht näher benannt wird. Weitere Belege gibt es in dem Bericht nicht.

Die Verwendung von anonymen Quellen wird im Journalismus debattiert. Die renommierte Zeitung New York Times etwa zieht diese nur in Einzelfällen heran, etwa wenn es um die nationale Sicherheit geht und eine Geschichte nicht anders berichtet werden könnte. Doch in diesem Fall gab die Weltgesundheitsorganisation bereits selbst in einem offiziellen Statement an, die Laborunfall-Theorie weiter untersuchen zu wollen.

Coronavirus-Ursprung aus dem Labor in Wuhan? WHO will Laborunfall-Theorie weiter untersuchen

Die Weltgesundheitsorganisation soll nach Ansicht eines neuen Expertenrates bei ihren Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus auch die Theorie eines Laborunfalls weiter in den Blick nehmen. Es seien weitere Studien erforderlich, um auch „die Möglichkeit einer Einschleppung von SARS-CoV-2 in die menschliche Bevölkerung durch einen Laborunfall zu bewerten“, erklärte die wissenschaftliche Beratergruppe für die Entstehung neuartiger Krankheitserreger (SAGO) am 9. Juni in ihrem ersten Bericht.

Der Expertenrat war im Oktober von der WHO eingesetzt worden, um neue Richtlinien zur Erforschung neu auftretender Krankheitserreger zu entwickeln, um in Zukunft besser auf Pandemien reagieren zu können. Die Wissenschaftler sollen außerdem Empfehlungen dazu abgeben, wie die ins Stocken geratene Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus vorangetrieben werden kann. Dem Gremium gehört auch der deutsche Virologe Christian Drosten an.

Bei den Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus seien noch viele wichtige Fragen offen, erklärte das Gremium. Die wahrscheinlichste Theorie sei weiterhin, dass das Coronavirus von einem Tier über einen Zwischenwirt auf den Menschen übergesprungen sei - auch wenn der ursprüngliche Wirt, der oder die Zwischenwirte und der genaue Übertragungsweg immer noch nicht geklärt seien.

Das sind die größten Städte in China Fotostrecke ansehen

Coronavirus-Ursprung in Wuhan? „Dass es in dem Bericht steht, bedeutet nicht, dass wir es definitiv glauben“

Die SAGO-Vorsitzende Marietjie Venter plädierte vor Journalisten dafür, weiterhin alle möglichen Hypothesen zu prüfen. „Dass es in dem Bericht steht, bedeutet nicht, dass wir es definitiv glauben“, sagte sie mit Blick auf die Labor-Theorie. Ihr Kollege Jean-Claude Manuguerra fügte hinzu: „Wir müssen offen sein und alle Hypothesen prüfen, einschließlich dieser einen.“

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Februar dieses Jahres schloss der renommierte Experte Christian Drosten die Labor-Hypothese nicht aus, stufte sie aber als „eher unwahrscheinlich“ ein. Zwar sagte er, die Forscher in Wuhan hätten „durchaus Sachen gemacht [...], die man als gefährlich bezeichnen könnte. Das hätte echt nicht sein müssen. Aber dabei hätte nicht das Sars-CoV-2-Virus herauskommen können“, so das Mitglied des SAGO-Gremiums weiter und fügte hinzu: „Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist derzeit nur eine Möglichkeit“.

Institutsdirektor für Virologie Christian Drosten. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Die SAGO-Experten fordern unter anderem Zugang zu Personal und Daten von Forschungslaboren in China und anderen Ländern, die mit Coronaviren arbeiten, um deren Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen. Wie heikel das Thema ist, zeigt auch der Bericht der SAGO-Experten selbst: Drei Mitglieder aus China, Russland und Brasilien wollten sich der Empfehlung ihrer Kollegen nicht anschließen, wie Venter einräumte.

WHO-Chef Adhanom fordert weitere Untersuchungen in Wuhan-Labor, doch chinesische Regierung ist dagegen

Die Corona-Pandemie hatte Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan ihren Ausgang genommen. Schon bald war darüber spekuliert worden, dass das Virus bei einem Unfall aus dem Institut für Virologie in Wuhan entwichen sein könnte, in dem an Coronaviren geforscht wird. Die Regierung der Vereinigten Staaten etwa hatte im Januar 2021 eigenen Angaben zufolge Grund zu der Annahme, dass mehrere Forscher innerhalb des Instituts für Virologie Wuhan (WIV) im Herbst 2019, vor dem ersten identifizierten Fall des Coronavirus-Ausbruchs, erkrankten. Die Symptome hätten sowohl mit COVID-19 als auch mit häufigen saisonalen Krankheiten übereingestimmt. Dies werfe Fragen über die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Behauptung des WIV-Forschers Shi Zhengli auf, dass es unter den Mitarbeitern und Studenten des WIV „keine Infektionen“ mit SARS-CoV-2 oder SARS-verwandten Viren gegeben habe. Das geht aus einem im Januar 2021 von US-Außenminister Michael Pompeo veröffentlichten Bericht hervor. Spätestens seit 2016 sei in dem Labor ein Fledermaus-Coronavirus untersucht worden, der eine 96,2 prozentige Ähnlichkeit mit SARS-CoV-2 habe, so der Bericht weiter.

Mitarbeiter desinfizieren ein Einkaufszentrum in Wuhan. Die Corona-Pandemie hatte Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan ihren Ausgang genommen. Schon bald war über einen Laborunfall im Labor von Wuhan spekuliert worden. © picture alliance/dpa/XinHua | Wang Yuguo

Die chinesische Regierung bestreitet dies energisch. Erst im Januar 2021 konnte dann ein internationales Experten-Team der WHO Wuhan besuchen - mehr als ein Jahr nach Entdeckung des Virus. Der von den Experten vorgelegte Bericht lieferte aber keine klaren Ergebnisse zum Ursprung der Pandemie. Die sogenannte Labor-Theorie stuften die WHO-Experten damals als „extrem unwahrscheinlich“ ein.

An dem Bericht und der Untersuchung selbst waren aber schnell Zweifel und Kritik laut geworden. Viele Länder äußerten Besorgnis darüber, dass den internationalen Experten bei ihrer Untersuchung in China Zugang zu wichtigen Daten verwehrt worden sei. Weitere Untersuchungen, wie auch von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus gefordert wurden, lehnt die chinesische Regierung bisher vehement ab. US-Präsident Joe Biden hatte vergangenes Jahr angekündigt, den Ursprüngen des Coronavirus weiter auf den Grund gehen zu wollen und zog damit den Zorn Chinas auf sich. Bidens Berater hatten zuvor geraten, den WHO-Bericht „mit gesunder Skepsis“ zu betrachten.