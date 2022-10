Corona in Österreich: Herbstwelle rollt – Wien berät über Ausweitung der Maskenpflicht

Österreich: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus nimmt zu. Einem Comeback der Maßnahmen zur Vermeidung einer ausartenden Herbstwelle steht man gespalten gegenüber.

Wien – Der Sommer ist vorbei und die, für die Corona-Pandemie prognostizierte Herbstwelle scheint in Europa angekommen zu sein. Während in München das Oktoberfest als potenzielles Superspreader-Event ausgemacht wurde, wird auch Österreich täglich von einer Vielzahl an Neuinfektionen heimgesucht. Die Hauptstadt Wien erwägt daher eine Verschärfung der Maßnahmen.

Österreich: Infektionshoch bei Coronainfektionen erwartet – Starker Anstieg in wenigen Tagen

Fast 2.000 Menschen sind aktuell in österreichischen Spitälern in Behandlung – wegen einer Corona-Infektion. Die Anzahl der Patienten stieg von 1.863 (03. Oktober) binnen eines Tages auf 1.985 (04. Oktober) an, wie das österreichische Dashboard zu Covid-19 zeigt. Bis zum Mittwoch (12. Oktober) werden, wie das Nachrichtenportal vienna.at mitteilt, im Mittel 2.287 behandlungsbedürftige Fälle erwartet, sieben Tage später sollen es durchschnittlich sogar 2.696 Patienten werden können. Die höchste, als denkbar genannte Zahl liegt für den 19. Oktober bei 3.428 Fällen, was den Höhepunkt der landesweiten, infektionsbedingten Klinikaufenthalte im Jahr 2021 (2.767) um 661 Fälle übertreffen würde.

Österreich: Coronavirus dünnt Klinikpersonal aus – Politik diskutiert über Maßnahmen

Einerseits seien dabei die Corona-Infektionen – im Gegensatz zu früheren Hochphasen der Pandemie – gegenwärtig großteils Zufallsbefunde, sodass vienna.at zufolge „Covid-Erkrankte in geringerem Ausmaß in Konkurrenz zur Regelversorgung“ träten. Allerdings macht das Virus auch vor dem Klinikpersonal nicht Halt; Ausfälle von über sechs Prozent im Landesdurchschnitt sind die Folge. Wie stark eine Infektionswelle den Krankenhausbetrieb beeinflussen kann, zeigt auch die gegenwärtige „Wiesn-Welle“ in München.

Angesichts der Situation in Deutschlands Nachbarstaat wird in der österreichischen Politik die Frage laut, inwiefern das Wiederaufgreifen von Maßnahmen zur Infektionsvermeidung angebracht ist. OE24 zufolge berate man in Wien bereits über eine Ausweitung der Maskenpflicht; in der Hauptstadt gelten bislang ohnehin strengere Regeln, beispielsweise eine Maskenpflicht im ÖPNV – eine solche wird auch in Bayern teilweise wieder erwartet. Landesweit ist mit Verschärfungen in Österreich aber wohl nicht zu rechnen.

Österreich: Bundesgesundheitsminister Rauch zeigt sich zurückhaltend – „Lage gut ‚handlebar‘“

Die SPÖ warf in diesem Zusammenhang der Regierung vor, „zum dritten Mal in die Herbst-Welle“ zu „stolpern“ und titulierte den Bundesgesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hierbei als „Gefährdungsminister“. Rauch hingegen erteilte der Wiedereinführung infektionsvermeidender Maßnahmen eine Absage. Nicht zuletzt die Existenz wirksamer Medikamente mache die Lage mit der vergangener Jahre unvergleichbar.

Am Rande einer Pressekonferenz (04. Oktober) zeigte sich Rauch OE24 zufolge lediglich der Maskenpflicht gegenüber offen; bislang sei es allerdings nur in Innenräumen mit vielen Personen „angesagt“, Maske zu tragen; die Lage, so der Minister am Mittwoch (05. Oktober) sei bis dato „gut ‚handlebar‘“. Man besitze ein „breites System der Beobachtung“ für die Corona-Entwicklung und sei bereit, auf „den intensive[n] Hinweis“ der Experten, „jetzt reagieren zu müssen“, hin zu handeln.