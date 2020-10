Corona in Hamm: Zahlen am Dienstag steigen - jetzt geht auch RKI-Wert wieder hoch

Die Zahl der Infizierten in Hamm bleibt weiterhin hoch, auch der RKI-Wert macht wieder einen Sprung nach oben. Eine Trendwende ist derzeit nicht in Sicht.

Hamm - Durch viele Neuinfektionen ist die Zahl der Corona-Infizierten in der NRW-Stadt Hamm weiter angestiegen. Im Vergleich zu gestern stieg nun auch wieder der RKI-Inzidenzwert der neuen Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen an.

Die Stadt Hamm vermeldet steigende Corona-Zahlen* - und hat auch eine Vermutung, worauf die am Dienstag gemeldeten Neuinfektionen zurückzuführen sind. Auch wenn die Infektionsketten beim Großteil der Neuinfizierten nachzuverfolgen ist, ist eine Trendwende nicht in Sicht. Stattdessen.