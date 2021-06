Teile von Sydney wegen Delta-Variante im Lockdown: Reichen schon wenige Sekunden für Infektion?

Fallzahlen steigen

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich aus. In Sydney wurde erneut ein Lockdown beschlossen, um die Ausbreitung der Mutante zu kontrollieren.

Sydney/München - Die Delta-Variante bereitet weltweit Sorge. Impfweltmeister Israel beschloss am Freitag die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einzuführen. In dem Land steigen die Coronavirus-Fallzahlen. Experten mahnen indes: Die Virus-Mutation ist auf dem Vormarsch - auch in Deutschland. In der zweiten Juni-Woche lag der Delta-Anteil Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge bei 15 Prozent. „Wir gehen davon aus, dass er heute schon höher sein wird“, sagte Wieler am Freitag auf der Pressekonferenz mit Jens Spahn zur aktuellen Corona-Lage. Es sei nur „eine Frage der Zeit, wann diese Variante die Hoheit übernimmt“. Auch vor Australien macht die Mutation keinen Halt.

Delta-Variante breitet sich in Australien aus - Teile von Sydney im Lockdown

Insbesondere Grenzschließungen und strenge Quarantäne-Regelungen taten ihren Zweck: Australien hat die Corona-Pandemie weitgehend eingedämmt. Am Freitag (25. Juni) verhängten die australischen Behörden allerdings für mehrere zentrale Stadtteile Sydneys einen einwöchigen Corona-Lockdown. Die Beschränkungen sollen sieben Tage lang gelten. In dieser Zeit dürfen Menschen ihre Häuser nur noch verlassen, „wenn es absolut notwendig ist“. Das sagte die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian.

„Das soll sicherstellen, dass wir keine Übertragungsketten übersehen haben“, hieß es weiter. Sorge bereitet den Behörden besonders ein Corona-Cluster in östlichen Vororten, wo die Zahl der neuen Fälle auf 65 anstieg. „Weil es sich um die hochansteckende Delta-Variante handelt, werden sich wahrscheinlich alle Menschen in einem Haushalt infizieren, wenn eine Person ein positives Testergebnis bekommt“, so Berejiklian. Daher werde befürchtet, dass die Zahl der neuen Corona-Infektionen erheblich ansteigen könnte.

Coronavirus: Gefährliche Delta-Variante - Infektion in wenigen Sekunden?

Als erster Infizierter des neuen Corona-Herdes gilt ein Fahrer von internationalen Flugzeugbesatzungen. Dieser steckte sich mit der Delta-Variante an. Das Virus sei dann - wie es scheint ganz ohne direkte körperliche Kontakte - in einem Café nahe des weltberühmten Bondi Beach und einem Einkaufszentrum „weitergesprungen“, sagte die Regierungschefin.

Wie unter anderem Sydney News berichtet, hätten „nur wenige Sekunden“ ausgereicht, um sich mit der Corona-Mutation anzustecken. Dies würden Bilder von Überwachungskameras zeigen. Dem Bericht zufolge hätten sich zwei Menschen in einem Einkaufsviertel angesteckt, als sie an dem infizierten Mann vorbeigelaufen seien. Dabei handele es sich um das Westfield-Bondi-Junction-Einkaufscenter.

Gladys Berejiklian sagte laut 10 News First Sydney: „Das Einkaufscenter hat eine Reihe von Fällen generiert und wir möchten sicherstellen, dass wir alle erfasst haben.“ Den Berichten zufolge werden Menschen, die sich vom 12. bis 18. Juni in der Gegend von Bondi Junction Westfield aufgehalten haben, dazu aufgefordert einen Test zu machen.

Coronavirus weltweit: Wie gefährlich ist die Delta-Variante?

Vorläufigen Erkenntnissen der englischen Gesundheitsbehörde zufolge könnte die Delta-Variante nicht nur ansteckender sein, sondern auch häufiger zu schwereren Covid-19-Erkrankungen führen als die Alpha-Variante. Daten aus England und Schottland legten ein erhöhtes Risiko für Krankenhauseinlieferungen nahe. Das ließ Public Health England Anfang des Monats Juni wissen.

Ersten Erkenntnissen des RKI zufolge scheint die Mutation auch in Deutschland zu einer höheren Rate von Krankenhausbehandlungen zu führen. „Wir haben noch nicht genügend Daten, um wirklich klar zu sagen, wie gefährlich oder ungefährlich [...] sie ist“, so RKI-Chef Lothar Wieler am Freitag. Die Zahlen aus dem deutschen Meldewesen deuteten allerdings auf eine rund doppelt so hohe Rate von Krankenhauseinweisungen hin, verglichen mit der bislang dominierenden Alpha-Variante. Wieler sagte, es würden demnach elf Prozent der Delta-Infizierten in Kliniken behandelt, verglichen mit fünf Prozent bei Alpha. Bei Menschen zwischen 15 und 34 Jahren sei dies besonders ausgeprägt. Fallzahlen nannte Wieler nicht.

Vollständig geimpfte Menschen sind nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch auch bei Delta gut gegen einen schweren Covid-19-Verlauf geschützt. Das sagten auch Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler am Freitag. (mbr/dpa/afp)

