Baden-Württemberg kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. In Freiburg wird das öffentliche Treffen in Gruppen via Verbot unmöglich gemacht.

Das Coronavirus* hält die Welt weiterhin in Atem - auch Baden-Württemberg ist betroffen.

In Baden-Württemberg versucht die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und setzt eine Rechtsverordnung am 18. März in Kraft.

Mittlerweile gibt es mehrere Todesfälle.

Update vom 20. März, 15.07 Uhr: In Baden-Württemberg sind wegen der Corona-Krise Zusammenkünfte von mehr als drei Menschen an öffentlichen Orten ab sofort verboten.

Zudem müssen ab Samstag Restaurants geschlossen bleiben, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag sagte. Auch werde der Grenzverkehr mit Corona-Risikogebieten streng kontrolliert. Pendlern sei weiter die Fahrt über die Grenze zur Arbeit erlaubt. Verboten sei es aber, jenseits der Grenze etwa einzukaufen.

"Wir sind uns bewusst, dass wir noch tiefer in die Freiheitsrechte einschneiden", sagte Kretschmann. Aber zu viele Menschen hätten sich an die Regelungen bisher nicht gehalten, und es komme beim Verlangsamen von Corona-Infektionen auf jeden Tag an.

Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte, es gehe nicht mehr darum, was jeder beitragen könne, sondern was er beitragen müsse. Wer weiter gegen die Auflagen verstoße, müsse mit Geldbußen von bis zu 25.000 Euro und sogar mehrjährigen Haftstrafen rechnen.

Update vom 20. März, 13.51 Uhr: Auch Baden-Württemberg verschiebt nun wegen der Coronavirus-Pandemie die Abschlussprüfungen an den Schulen. Das teilte das Kultusministerium am Freitag in Stuttgart mit. Der Beginn aller zentralen Abschlussprüfungen wird demnach auf die Zeit ab dem 18. Mai verlegt.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte: „Mit dem Terminplan wollen wir ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler genügend Zeit für die Vorbereitung haben. Oberstes Ziel ist, dass alle faire Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen.“

Zurvor hatten schon mehrere andere Bundesländer wie Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen die Prüfungen für das Abitur verschoben. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) geht davon aus, dass die Ausnahmesituation an den Schulen noch länger anhalten wird. Man sei nicht sehr zuversichtlich, dass der normale Schulbetrieb nach den Osterferien wieder aufgenommen werden könne, sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand in Stuttgart.

Corona-Krise in Baden-Württemberg: Nach Freiburg droht Ausgangssperre für alle

Update vom 20. März, 10.32 Uhr: Das in Freiburg erlassene Betretungsverbot für Gruppen an öffentlichen Orten (siehe Eintrag vom 19. März, 21.48 Uhr) soll nach Meinung von CDU-Innenpolitiker Armin Schuster bundesweit eingeführt werden. So könne eine generelle Ausgangssperre vermieden werden. Schuster sprach von einem „Modell für ganz Deutschland“. Weiter sagte der Obmann der Unionsfraktion im Innenausschuss des Bundestages: „Das ist eine Lösung, die einerseits sehr verhältnismäßig, andererseits aber auch sehr wirksam ist - vorausgesetzt sie wird auch konsequent durchgesetzt.“

Update vom 20. März, 9.47 Uhr: Das geplante Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen (siehe Eintrag von 9.24 Uhr) soll bereits bereits bei einer Gruppengröße in einstelliger Zahl greifen, wie dpa berichtet. Das Justizministerium müsse diesen Punkt noch prüfen. So sollen die tatsächlichen Sozialkontakte unterhalb einer Ausgangssperre so weit wie möglich und geboten verringert werden.

Update vom 20. März, 9.34 Uhr: Nach Ministerpräsident Winfried Kretschmann (siehe Eintrag vom 19. März, 11.27 Uhr) droht auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl mit Ausgangssperren - und zwar landesweit. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, müssten sich "alle an die drastischen Regeln und Vorgaben halten", sagte Strobl der Rhein-Neckar-Zeitung. Wenn zu viele Menschen zu unvernünftig seien, "dann steht eine Ausgangssperre als Möglichkeit im Raum - und das wird sehr schnell gehen".

Update vom 20. März, 9.24 Uhr: Baden-Württemberg bereitet wegen des Coronavirus ein Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen vor. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen.

Corona-Krise in Baden-Württemberg: Drei neue Todesfälle

Update vom 19. März, 21.48 Uhr: Die Stadt Freiburg erlässt wegen der Corona-Pandemie ein Betretungsverbot für öffentliche Orte. Diese Verbot soll vom 21. März bis 3. April gelten, wie die im Breisgau liegende Stadt am Donnerstagabend mitteilte.

Update vom 19. März, 16.27 Uhr: Wie der SWR berichtet, sind am Donnerstag drei weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben.

Somit steige die Zahl derCovid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf elf an, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Bei den Toten handelt es sich um einen über 80-Jährigen aus dem Kreis Sigmaringen, eine über 90-Jährige aus dem Kreis Esslingen und einen über 90-Jährigen aus dem Kreis Emmendingen.

Corona-Krise in Baden-Württemberg: Kretschmann droht mit Ausgangssperre

Update vom 19. März, 11.27 Uhr: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat eindringlich an die Bürger appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des grassierenden Coronavirus zu halten - und schärfere Maßnahmen bei Zuwiderhandlung in Aussicht gestellt.

„An die Vorgaben muss sich jeder halten“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Landtags. Ob man in Zukunft ein Ausgangsverbot erteile, wisse man nicht. Man wolle ein solches Verbot vermeiden. Aber wenn sich die Bürger nicht an die neuen Regelungen hielten, werde es wohl kommen. „Es kann nicht sein, dass jetzt junge Leute zu Corona-Partys rennen“, sagte Kretschmann. „Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum.“

Polizei in Freiburg löst mehrere "Coronapartys" auf

Wegen „Corona-Partys“ war die Polizei in Freiburg (Baden-Württemberg) in der Nacht auf Donnerstag im gesamten Dienstbezirk mehrfach im Einsatz. Bei den Partys trafen die Einsatzkräfte vor allem auf Jugendliche und Heranwachsende, die sich beispielsweise auf Grill- und Spielplätzen versammelt hatten.

Die Größe der Menschengruppen bewegten sich im zwei- bis dreistelligen Bereich. Häufig hatten Anwohner die Polizei alarmiert. Teilweise reagierten die jungen Leute uneinsichtig, als ihre Treffen aufgelöst wurden. Die Polizei erteilte Platzverweise und wies darauf hin, dass Zusammenkünfte wie diese derzeit nicht hilfreich seien und die Beamten unnötig belasteten.

Corona-Krise in Baden-Württemberg: „Corona-Verordnung“ in Kraft - Medizinstudenten sollen helfen

Update vom 18. März, 14.17 Uhr: In Baden-Württemberg bleiben ab Mittwoch viele Geschäfte wegen der Corona-Krise geschlossen. Die Landesregierung hat am Dienstagabend eine entsprechende Rechtsverordnung, die „Corona-Verordnung“ genannt wird, beschlossen. Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken und auch Baumärkte, Waschsalons und Banken dürfen offen bleiben. Die Regelungen gelten bis zum 18. März. Das Bundesland versucht weiterer „Corona-Betten“ zu organisieren, berichtet swr.de. Stillgelegte Kliniken und Mehrzweckhallen sind dabei im Gespräch. Die Zahl der 3.246 Patienten-Betten für intensivmedizinische Versorgung, soll verdoppelt werden.

Medizin Studenten sollen in der Krisensituation helfen. „Ich rufe daher die Studierenden dazu auf, sich zur Verfügung zu stellen. Sie können einen wichtigen Beitrag leisten in der jetzigen Krisensituation“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Mittwoch. Wer dazu bereit sei, soll sich mit Medizinischen Fakultäten in Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Tübingen oder Ulm in Verbindung setzen.

Coronavirus in Baden-Württemberg: Europa-Park Rust bleibt wegen Corona geschlossen

Update vom 17. März 2020: Der Europa-Park Rust bei Freiburg bleibt geschlossen. Der Freizeitpark wird nicht wie geplant am 28. März öffnen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Freizeitpark nannte als Grund, dass Behörden die Zwangsschließungen von Freizeiteinrichtungen angeordnet hätten.

Der Europa-Park werde nun frühestens am 19. April öffnen. Dies hänge jedoch von der weiteren Corona-Entwicklung ab. Auch die zum Park gehörende Indoor-Wasserwelt „Rulantica“ bleibt den Angaben zufolge bis dahin geschlossen. Wegen der Coronavirus-Gefahr war der Betrieb dort bereits am Montag eingestellt worden.

Coronavirus: Bundesland stellt Flugverkehr ein - Zahl der Infizierten steigt weiter

Update vom 16. März 2020, 21.38 Uhr: Die Zahl der Infizierten steigt in Baden-Württemberg immer weiter an. Am Montagabend ist die Zahl um 128 auf insgesamt 1.105 Fälle angestiegen. Wie swr.de berichtet, handelt es sich dabei um Fälle mit überwiegend nachvollziehbaren Infektionsketten. Baden-Württemberg hat damit hinter Nordrhein-Westfalen die meisten Corona-Infizierten.

Unterdessen will die europäische Kommission die Tübinger Impfstoff-Firma CureVac bei der Entwicklung eines Mittels gegen das Coronavirus unterstützen. Die EU habe die Forschungen von CureVac frühzeitig unterstützt und werde nun finanziell helfen, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel. Von der Leyen hatte mit Mariya Gabriel, Forschungskommissarin von CuraVac telefoniert. Wichtig sei es, so schnell wie möglich einen Impfstoff zu finden, der der gesamten Welt helfe.

Medienberichten zufolge versucht US-Präsident Donald Trump, den Corona-Impfstoff exklusiv für sein Land zu sichern und bietet der Firma dafür einen hohen Betrag. SAP-Gründer und 1899-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp hatte Trump eine klare Absage erteilt.

In einem Interview mit dem SWR hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Ausgangssperre zunächst ausgeschlossen. „Wenn sich die Menschen an die Maßnahmen halten, die wir jetzt vorschlagen und verordnen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht nötig sein. Aber sicher kann man das heute noch nicht sagen", so Kretschmann.

Unterdessen diskutierte Frank Plasberg im Ersten bei „Hart aber Fair“ die Coronakrise. Die Experten in der Runde stellten beunruhigende Prognosen.

Baden-Württemberg stellt Flugverkehr ein

Update vom 16. März, 11.20 Uhr: Die Landesregierung von Baden-Württemberg will den Betrieb an allen Flughäfen in dem Bundesland wegen des Coronavirus einstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt. Wer aus einer Krisenregion komme, müsse in Quarantäne. Der Beschluss soll demnach im Lauf der Woche in Kraft treten.

Bis zum Sonntag waren in Baden-Württemberg bei den Behörden 977 Infektionen bestätigt. Drei nachweislich infizierte Menschen sind bisher gestorben.

An den baden-württembergischen Grenzen zu Frankreich und zur Schweiz haben am Montagmorgen verschärfte Kontrollen begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Berufspendler und Fahrzeuge des Warenverkehrs dürfen weiter die Grenzen überqueren. Die Kontrolleure führen Befragungen durch und könnten bei Hinweisen auf eine Infektion oder auf Kontakt zu Infizierten - in Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern - Reisende zurückweisen.

Unterdessen werden nach und nach immer weitere Details über die drastischen Maßnahmen von Merkels Regierung* bekannt.

Update vom 14. März, 21.53 Uhr: In Baden-Württemberg sind nach Zählung des Robert Koch-Instituts (RKI) 569 Coronavirus-Infektionen von insgesamt 3795 Covid-19-Fällen in ganz Deutschland registriert worden.

Coronavirus: Zweiter Todesfall in Baden-Württemberg - Ministerpräsident Kretschmann mahnt zu Verantwortung

Update vom 14. März, 15.48 Uhr: Auch in Baden-Württemberg sollen nun ab Dienstag, 18. März, Schulen und Kindertagesstätten geschlossen bleiben. Es komme jetzt darauf an, die Infektionsrate zu verlangsamen, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag. Es gehe darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. „Deshalb braucht es umfassende, weitgehende und auch tiefgreifende Maßnahmen, um die Sozialkontakte und das öffentliche Leben so weit als möglich einzuschränken.“

Bis zum Ende der Osterferien sollen die Schulen erst einmal geschlossen bleiben. Für „Polizisten, Pfleger, Busfahrer, Feuerwehrleute und viele andere mehr“, die nicht zuhause bleiben könnten, werde man Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder bieten, so Kretschmann. Veranstaltungen unter 100 Leuten seien nun verboten. Man sei auch mit Unternehmen in Gesprächen, sagte der Ministerpräsident. Es ginge auch darum, Mitarbeiter für Beurlaubungen oder Homeoffice freizustellen.

„Alle müssen Verantwortung für sich und andere übernehmen“, so Kretschmann. Alle müssten für eine Zeit auf Freizeitaktivitäten verzichten, appelliert er an die Bürger.

Auch in Großbritannien breitet sich das Coronavirus weiter aus. Unterdessen spitzt sichin ganz Europa die Lage zu.

Coronavirus: Zweiter Todesfall in Baden-Württemberg - erste Details zu Patient bekannt

Update vom 13. März, 13.20 Uhr: Nun gibt es offenbar einen zweiten Todesfall in Baden-Württemberg. Wie der SWR berichtet, hat das Landratsamt Esslingen dem Ministerium für Soziales und Integration mitgeteilt, dass ein 80-jähriger Mann aus Kirchheim unter Teck in einer Klinik verstorben sei. Der Mann war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, so der SWR weiter.

Damit steigt die Zahl der Coronavirus-Todesfälle in Deutschland auf sieben.

Coronavirus in Baden-Württemberg: Ein Todesfall - Zahl der Infizierten steigt weiter an

Update vom 13. März 2020, 9.47 Uhr: Die Zahl der Infizierten steigt auch in Baden-Württemberg weiterhin an. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge ist die Zahl auf 454 gestiegen (Stand: 12. März 2020). Ein Todesfall geht bislang auf das Coronavirus zurück.

In Baden-Württemberg hat das Virus SARS-CoV-2 auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr, wie der SWR berichtet. So werden beispielsweise in Konstanz oder Stuttgart den Busfahrern zum Schutz in den Bussen keine Fahrkarten mehr verkauft. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) bietet außerdem auf seiner Homepage die Menschen darum, im Bus sowohl hinten ein- als auch auszusteigen.

Coronavirus in Baden-Württemberg: Landesregierung will am Freitag über Schulschließungen entscheiden

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) bestätigte, dem SWR zufolge außerdem, dass allgemeine Schul - und Kitaschließungen in Betracht gezogen werden. „Diese können ein wichtiger Baustein sein, um soziale Kontakte, die auch immer die Gefahr von Ansteckungen mit sich bringen, auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Es stehen jetzt sehr einschneidende Entscheidungen an, um das Land gut durch die Krise zu steuern und unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten.“

Nachdem auch Bayern nun alle Schulen ab Montag schließt, will Baden-Württemberg über die Schließung aller Schulen und Kita entscheiden, wie heidelberg24.de* berichtet. Bundeskanzlerin Merkel rief außerdem dazu auf, Sozialkontakte zu vermeiden. Neben Bayern haben bereits auch Berlin, Niedersachsen und das Saarland die Schulen und Kindergärten geschlossen.*

Coronavirus:

Update vom 12. März 2020, 11.45 Uhr: In Baden-Württemberg gibt es den ersten bestätigten Todesfall wegen des Coronavirus. Der Leichnam eines vor wenigen Tagen verstorbenen 67 Jahre alten Manns aus dem Rems-Murr-Kreis sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das baden-württembergische Sozialministerium am Donnerstag mit. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten durch das Virus in Deutschland auf vier, die drei anderen Fälle stammten aus Nordrhein-Westfalen.

Update vom 11. März 2020, 16.14 Uhr: Aufgrund des Coronavirus wird das traditionsreiche Stuttgarter Frühlingsfest abgesagt. Das hat die Stadt Stuttgart am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt.

Zum dreiwöchigen Fest waren im April und Mai auf dem Cannstatter Wasen mehr als eine Million Besucher erwartet worden. Vom 18. April bis 10. Mai hätten rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute für Unterhaltung gesorgt.

Auf der offiziellen Webseite des Stuttgarter Frühlingsfests heißt es: „Mit großer Besonnenheit beobachten wir die aktuellen Entwicklungen. Dabei steht die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher, Kunden, Veranstalter und Mitarbeiter an erster Stelle.“

Update vom 11. März 2020, 14.59 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch die in Frankreich liegende Region Grand Est zu den internationalen Risikogebieten hinzugefügt. Zu dieser Region zählt der Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne. Sie grenzt an Baden-Württemberg, das Saarland und an Rheinland-Pfalz. Besonders betroffen von der Epidemie ist das südelsässische Département Haut-Rhin.

Risikogebiete sind nach RKI-Angaben Gegenden, in denen eine fortgesetzte Virus-Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Eine Sprecherin der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe sagte, dass es Anfragen besorgter Unternehmen aufgrund der Situation im Elsass gebe. Genauer führte sie dies allerdings nicht aus.

Die höchste Pendlerzahl im Bereich Mittlerer Oberrhein hat der Kreis Rastatt mit 5100. In Karlsruhe sind es knapp 2500, im ganzen Bereich knapp 10 000. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium in Stuttgart empfahl bereits am Montag all denen, die von dort aus zur Schule oder zur Arbeit nach Baden-Württemberg pendeln, nach Möglichkeit zunächst für zwei Wochen zu Hause zu bleiben. Rund 46 000 Berufstätige pendeln täglich aus dem gesamten Elsass ins Badische zur Arbeit, in der Gegenrichtung sind es 2000.

Update vom 11. März 2020, 14.01 Uhr: Nach dem Anstieg der Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf 277 fordern die Gymnasiallehrer eine sofortige präventive Schließung aller Schulen bis zu den Osterferien.

„Wenn nicht sofort drastische Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet werden, könnten in drei Wochen in Bad-Württemberg Zehntausende infiziert werden“, schrieb der Philologenverband (PhV) Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha sagte gegenüber dem SWR, dass es keinen grassierenden Virus im Lade gebe und die Schulen als wichtiger Teil des öffentlichen Lebens offenbleiben müssten. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) spricht sich weiterhin gegen eine Schließung der Schulen aus. „Zum jetzigen Stand sind flächendeckende Schließungen von Schulen kein Thema und nicht notwendig“, sagte sie und weiter, „Unser Kurs ist, dass wir weiterhin besonnen, lageorientiert und auf Basis der Einschätzung der Gesundheitsämter vor Ort agieren.“

Unterdessen wird der Spielbetrieb in den Staatstheatern bis Ostern unterbrochen werden. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) sagte gegenüber dem SWR, dass alle Veranstaltungen in Stuttgart und Karlsruhe aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 von den Theatern abgesagt wird.

Unsere Erstmeldung vom 11. März: Coronavirus in Baden-Württemberg: 2250 Menschen in häuslicher Quarantäne - Großveranstaltungen auf der Kippe



Stuttgart - Das Coronavirus sorgt weiterhin weltweit für Schlagzeilen. Nachdem China zuletzt meldete, dass die Zahl der chinesischen Infizierten dort enorm sinkt, breitet sich das Coronavirus in Deutschland weiter aus.

Coronavirus: Baden-Württemberg an dritter Stelle hinter Bayern und NRW

Den tagesaktuellen Fallzahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach sind in Deutschland knapp 1.300 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 11. März 2020). Auch Baden-Württemberg ist betroffen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit den meisten Infizierten auf dem dritten Platz in Deutschland hinter Bayern und Nordrhein-Westfalen (Stand: 10. März 2020).

Wie das Ministerium Baden-Württemberg auf der offiziellen Homepage mitteilte, liegen die bestätigten Fälle mit positivem Testergebnis (Stand: 10. März 2020, 17 Uhr) bei 277. In Deutschland gibt es bislang zwei Todesfälle, die auf den Coronavirus SARS-CoV-2 zurückzuführen sind.

Unterdessen befinden sich im brandenburgischen Neustadt an der Dosse laut der Nachrichtenagentur dpa nach Schätzungen bis zu 2250 Menschen in häuslicher Quarantäne. Das teilte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit.

Coronavirus: Auch Baden-Württemberg will Großveranstaltungen absagen

Nachdem Bayern und weitere Bundesländer der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefolgt waren, alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen, will nun auch Baden-Württemberg Großveranstaltungen untersagen. Auf Twitter hatte Jens Spahn zuletzt darauf hingewiesen, dass laut Infektionsschutz die Länder und Kommunen entscheiden müssten. „Ich habe den Behörden deshalb empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen“, schrieb er weiter.

Manfred Lucha, Landesgesundheitsminister von Baden-Württemberg, kündigte bereits am Dienstag in Stuttgart an, dass eine bindende Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht werde, wie Heidelberg24 berichtet.

