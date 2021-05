Jugendliche feiern trotz Corona Party - als die Polizei kontrolliert, gehen sie auf die Beamten los

Einsatz eskaliert

von Valentin Betz schließen

Partys sind wegen des Coronavirus in Baden-Württemberg momentan verboten. Jugendliche feiern oft trotzdem - wie am Wochenende bei Ulm.

Ulm - Die Corona-Pandemie ist für die gesamte Gesellschaft nervenaufreibend und herausfordernd. Die Bevölkerung verzichtet auf vieles. Besonders Jugendliche haben es durch das Coronavirus schwer. Sie stecken sich seltener an und erkranken ebenso selten schwer. Trotzdem müssen auch sie die Regeln und Maßnahmen zum Infektionsschutz mitmachen. Viele nehmen es damit nicht so genau - und treffen sich trotzdem in großen Gruppen. In Kombination mit Alkohol kann das aber schnell gefährlich werden, wie am Wochenende in der Nähe von Ulm. Wie BW24* berichtet, feierten Jugendliche eine Coronaparty und schlugen die Polizei, als diese eintraf.

Auch die Polizei Stuttgart muss regelmäßig wegen illegaler Partys ausrücken. Auf Plätzen gilt in der Landeshauptstadt inzwischen ein Alkoholverbot (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA