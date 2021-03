Pfizer-Manager lobt Corona-Vakzin von Astrazeneca - und sieht in Impfung in Bars die „Zukunft“

Der Impfstoff von Astrazeneca hat bei den Deutschen offenbar ein Imageproblem. Die Konkurrenz von Pfizer fordert nun, „in großen Dimensionen“ zu denken.

Der Astrazeneca-Impfstoff schützt nachweislich vor Covid-19.

Trotzdem liegt er an vielen Orten bisher ungenutzt im Kühlschrank.

Der Pfizer-Deutschlandchef plädiert nun für eine „größere Dynamik“.

Berlin - Pfizer/Biontech, Moderna und Astrazeneca - drei Corona-Impfstoffe sind bislang in der EU zugelassen. Gegen Astrazeneca hegen manche Menschen Skepsis, nachdem die Stiko in Deutschland das Vakzin zunächst nicht für Über-65-Jährige empfahl. Wohl ein Paradefall von schlechtem Marketing. Es kam sogar der Vorschlag, dass sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) live im TV impfen lassen soll, wohl als eine Art Super-Influencerin pro Astrazeneca (und ihre Absage).

Nun sagt ausgerechnet die Konkurrenz: „Den würde ich nehmen, den Impfstoff, ja.“ So lobte der Pfizer-Deutschlandchef Peter Albiez das von Astrazeneca entwickelte Mittel - auf entsprechende Nachfrage von Bild. Jeder Impfstoff werde von der EMA geprüft und sei daher „sicher und verträglich“. Und: „Jede Impfung schützt einen selbst, und jede Impfung ist ein wichtiger Schritt.“

Pfizer-Manager: Deutschland muss bei Corona-Impfstoff „in großen Dimensionen“ denken

Grundsätzlich halte er in Deutschland „eine größere Dynamik“ der Impfkampagne für nötig, sagte Albiez weiter. „Da müssen wir in großen Schritten denken, in großen Dimensionen.“ Er forderte, mit Blick auf die kommenden Monate, „alles“ zu mobilisieren. Die Angebote zum Impfen müssten „flächendeckend und niederschwellig“ sein.

Zwar seien Impfungen in Supermärkten oder Bars derzeit in Deutschland nicht realistisch, aber ein „Zukunftsbild“. Möglich seien aber beispielsweise Impfungen durch „niedergelassene Ärzte, die haben wir in sehr hoher Zahl“, sagte Albiez. Auch die Einbindung von Unternehmen könne „ein weiterer großer Schritt“ sein.

Skepsis gegen Corona-Impfstoff: Astrazenaca spricht von „Verzerrung der Wahrnehmung“

Bei Astrazeneca selbst vermutet man eine „Verzerrung der Wahrnehmung“ des eigenen Impfstoffs. „In Deutschland wird der Impfstoff vor allem bei Jüngeren, also Berufstätigen eingesetzt. Diese haben generell stärkere Immunreaktionen und können sich - anders als Rentner - auf der Arbeit krank melden“, sagte Klaus Hinterding, deutscher Astrazeneca-Vize-Chef der dpa.

Nach ersten Studiendaten und Berichten hatten viele das Mittel wohl für deutlich weniger wirksam oder sicher gehalten als die Impfstoffe von Biontech oder Moderna. „Ich weiß gar nicht, ob wirklich etwas schief gelaufen ist“, sagte Hinterding mit Blick auf das Imageproblem. „Es gingen unglaublich viele Zahlen durch die wissenschaftliche Literatur und auch durch die Tagespresse“, so der Vize-Chef. „Das Wesentliche war immer, dass der Impfstoff mit ganz großer Wirksamkeit vor schweren Verläufen der Krankheit schützt.“

Nach neuen Studiendaten aus England und Schottland, die die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs auch bei älteren Menschen eindeutig belegen, hat die Stiko das Mittel von Astrazeneca mittlerweile auch für Über-65-Jährige empfohlen. In vielen anderen Ländern wurden schon von Beginn an alle Altersgruppen damit geimpft. Die neue Freigabe könnte den Impf-Stau in Deutschland entspannen, glaubt Hinterding. (dpa/AFP/frs)