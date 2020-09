Corona in Bayern: Grenzwert in drei Städten überschritten - ein Ort reagiert mit speziellen Vorschriften

Corona in Bayern: Drei Städte im Freistaat überschreiten aktuell den Grenzwert von 50 Neuinfektionen. In einem Ort wurden daher Maßnahmen getroffen, die Kinder betreffen.

Aktuell überschreiten drei Städte im Freistaat den Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen.

In einem Ort wurden nun neue Maßnahmen getroffen, die gerade jüngere Kinder betreffen.

München - Drei bayerische Städte haben den Grenzwert für 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen teils deutlich überschritten. Spitzenreiter bei den Neuinfektionen ist das schwäbische Memmingen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 68,44. Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nun mitteilte, liegt zudem das niederbayerische Landshut bei 55,25 Coronavirus*-Fällen und Rosenheim in Oberbayern bei 52,11 Coronavirus*-Fällen auf je 100.000 Einwohner.

Coronavirus in Bayern: Grenzwert in drei Städten überschritten - ein Ort reagiert mit speziellen Vorschriften

Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei der 50er-Marke. In Rosenheim und Landshut gab es bereits vor dem Überschreiten dieser Grenze spezielle Vorschriften. Zusätzlich sollen in den nächsten Tagen in Landshut nun auch Grundschüler ab dem Schulbeginn am Dienstag (8. September)* während des Unterrichts eine Maske tragen. Dies galt bislang nur für weitergehende Schulen.

„Wir wollen mit diesem Schritt einerseits das Infektionsrisiko für Kinder und Lehrkräfte minimieren und andererseits die nach den Sommerferien vorgesehene und so wichtige Rückkehr zum regulären Unterrichtsbetrieb ermöglichen“, teilte die dritte Bürgermeisterin Jutta Widmann laut idowa.de mit. Die Maßnahmen hielte das Gesundheitsamt angesichts der steigenden Infektionszahlen „für angemessen und geboten, aber auch für ausreichend“, betonte sie.

Coronavirus in Bayern: Grenzwerte in drei Städten überschritten - Landshut reagiert mit Vorschriften für Grundschüler

Zudem wird das städtische Ordnungsamt die Quarantäneauflagen künftig besser kontrollieren. „Um Infektionsketten zu brechen, müssen sich Betroffene in jedem Fall an die für sie einschlägigen Quarantäneverpflichtungen halten“, sagte die dritte Bürgermeisterin gegenüber idowa.de. Ebenfalls ausgeweitet werden soll die Überwachung der Infektionsschutzvorschriften im öffentlichen Raum. „Abstand halten, Hygieneregeln beachten und Alltagsmasken tragen – wir wissen inzwischen alle, dass wir mit diesen relativ einfachen Maßnahmen uns selbst und andere wirkungsvoll schützen können“, so Widmann.

Die Stadt Memmingen hält allgemeine Corona*-Beschränkungen derzeit nicht für nötig. Es seien nur Reiserückkehrer erkrankt, die sich schon in Quarantäne befänden, hieß es. (nema mit dpa)

