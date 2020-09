Neue Corona-Reisewarnungen: Bayern jetzt von Risikogebieten umzingelt

In München gibt es 135 neue Corona-Fälle - doppelt so viele wie am Vortag. Außerdem hat das RKI neue Reisewarnungen für Bayerns Nachbarländer herausgegeben.

In Niederbayern wurden fast 650 Ordensschwestern auf das Coronavirus getestet.

Nach neuen Reisewarnungen des RKI ist Bayern umzingelt von Corona-Hotspots (Update vom 25. September, 19.54 Uhr).

In München wurden derweil mehr als doppelt so viele Fälle gemeldet wie am Vortag (siehe Update von 15.16 Uhr).

Update vom 25. September, 19.54 Uhr: Nicht nur München hat mit steigenden Corona-Zahlen zu kämpfen. Auch in immer mehr Nachbarländern steigen die Infektionen an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft daher regelmäßig Regionen und Länder in Europa und auf der ganzen Welt als Risikogebiete ein. Damit einher geht eine Reisewarnung der Bundesregierung, diese Gebiete zu meiden.

Heute hat das RKI diese Liste um zwei Länder und eine Region erweitert. Als Risikogebiete zählen jetzt das gesamte Land Tschechien sowie Luxemburg. Auch eine Reise nach Tirol in Österreich sollte man sich ab jetzt lieber sparen. Das österreichische Bundesland - in dem auch der Ursprungsort der europäischen Pandemie, Ischgl, liegt - ist jetzt eines von drei Risikogebieten im Alpenland neben Wien und Vorarlberg. Damit ist Bayern quasi umzingelt von Corona-Hotspots.

München: Mehr als doppelt so viele Corona-Fälle wie am Vortag - Dennoch bahnt sich Trendwende an

Update von 15.16 Uhr: In München wurden für Donnerstag (24. September) 135 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Gestern hatte die Stadt noch 62 neue Fälle gemeldet. Insgesamt gab es in der Landeshauptstadt bislang 11.101 Infektionen.

Die 7-Tage-Inzidenz für München beträgt 42,47. Damit entfernt sich die wichtige Inzidenz-Zahl trotz wieder gestiegener Neu-Infektionen weiter vom entscheidenden Grenzwert. Dieser liegt bei 50.

In #München wurden für Donnerstag, 24. September, 135 neue #Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit sind bislang insgesamt 11.101 Infektionen gemeldet. Mehr Infos unter https://t.co/8EsX6vLnyK pic.twitter.com/jMulMVfQlb — Stadt München (@StadtMuenchen) September 25, 2020

Kloster in Bayern: Pflegekraft mit Corona infiziert - Fast 650 Ordensschwestern müssen getestet werden

Erstmeldung vom 25. September, 14.01 Uhr: Mallersdorf-Pfaffenberg - Im niederbayerischen Kloster Mallersdorf sind am Freitag (25. September) fast 650 Ordensschwestern sowie einige Mitarbeiter auf eine Coronavirus*-Infektion getestet worden. Das teilte ein Sprecher des Landratsamtes Straubing-Bogen am Freitag mit.

Coronavirus in Bayern: Pflegekraft positiv - fast 650 Ordensschwestern werden getestet

Zuvor war eine Pflegekraft, die im Seniorenheim in dem Kloster arbeitet, positiv getestet worden. Daraufhin fand eine Reihenuntersuchung statt. Der Altersdurchschnitt der Schwestern liegt bei 83 Jahren, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Ergebnisse der Tests* sollen spätestens Anfang kommender Woche vorliegen.

Die infizierte Pflegekraft befindet sich den Angaben nach in Quarantäne. Für das Kloster sei eine solche Maßnahme nicht angeordnet worden. Die Einrichtung habe allerdings sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Die Schwestern verzichten außerdem freiwillig auf Außenkontakte. Nicht betroffen von der Reihentestung seien die Landwirtschaft und der Kindergarten des Klosters. Das Kloster im niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg ist das Mutterhaus der Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie.

Coronavirus in Bayern: Strenge Auflagen im Landkreis Dingolfing-Landau

Auch in anderen Teilen Bayerns wirkt sich die Corona-Pandemie* aus. Im Landkreis Dingolfing-Landau gelten ab sofort bis zum 2. Oktober strenge Auflagen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. So dürfen sich im öffentlichen Raum und in der Gastronomie genauso wie im privaten Umfeld maximal fünf Personen treffen, die nicht gemeinsam in einem Hausstand leben. Grund ist, dass die Sieben-Tages-Inzidenz* über dem Grenzwert von 50 liegt. Am Donnerstag lag der Wert bei 64. Auch in München gelten Auflagen - eine Übersicht finden Sie hier.

Coronavirus in Bayern: Söder spricht auf Internet-Parteitag der CSU

Auch auf die Politik hat die Pandemie Auswirkungen. So verzichtet die CSU in diesem Jahr auf ihren großen Präsenzparteitag im Dezember und verlagert ihre Antragsarbeit alleine auf den Internet-Parteitag an diesem Samstag (26. September). Im Mittelpunkt steht dabei die Grundsatzrede von Parteichef Markus Söder. (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.



.@MarkusBlume: Wir sind die erste #Partei, die ihren großen #Parteitag komplett ins #Internet verlegt.

Es haben sich über 20.000 Mitglieder online an der Antragsvorberatung beteiligt. Der virtuelle Parteitag an diesem Samstag ist ein großer Meilenstein. pic.twitter.com/UhCjxPMJUu — CSU (@CSU) September 21, 2020

