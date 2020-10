Wegen extrem hoher Corona-Zahlen im Kreis Berchtesgaden treten Ausgangssperren in Kraft. Unterdessen läuft die Suche nach dem Ursprung des Virus-Ausbruchs.

Der Kreis Berchtesgadener Land ist zum Corona*-Hotspot und sogar zum traurigen Spitzenreiter in Deutschland geworden.

Als Ursprung des Ausbruchs und dem damit verbundenen extremen Anstieg der Corona*-Zahlen gilt laut Ministerpräsident Markus Söder offenbar eine Party.

Möglicherweise handelt es sich dabei um eine private Feier in der 8000-Einwohner-Gemeinde Anger.

Anger - Im Kreis Berchtesgadener Land gelten aufgrund der extrem hohen Corona-Zahlen ab dem heutigem Dienstag (20. Oktober) ab 14 Uhr strenge Ausgangsbestimmungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach hinsichtlich der Maßnahmen auf einer Pressekonferenz am Montag (19. Oktober) vom „härtesten Protokoll“.

Bis zum 2. November sollen die Ausgangsbeschränkungen*, die Söder als eine Art „Lockdown“ bezeichnete, andauern. Staatsministerin Michaela Kaniber gab die endgültigen Beschlüsse am Montagabend, wo die Sieben-Tage-Inzidenz* bereits bei 272,8 lag, auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Regeln sind streng: Die Menschen dürfen die eigene Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schulen, Kitas, Freizeiteinrichtungen und Restaurants müssen schließen, Veranstaltungen werden untersagt.

Corona-Ausbruch im Berchtesgadener Land: Machte private Party Kreis zum Hotspot? Suche nach Ursprung

Doch während die Maßnahmen bereits beschlossen sind, stellt sich weiterhin die Frage nach den Ursprüngen des Corona-Ausbruchs. Wie konnten die Zahlen so rasant in die Höhe steigen und den Kreis Berchtesgadener Land damit zum bundesweiten Spitzenreiter machen?

Klar sind die Ursachen aktuell nicht. Das machte auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in einer Erklärung deutlich, bei der sie die getroffenen Maßnahmen begrüßte. „Schnell steigende Corona*-Zahlen ohne offensichtliche klare Infektionsherde erfordern ein schnelles Durchgreifen“, so die Gesundheitsministerin.

Doch obwohl es offenbar keine „klaren Infektionsherde“ gibt, wird immer wieder von einer Party gesprochen, die zumindest als ein möglicher Auslöser in Frage kommen könnte. Markus Söder sprach dieses Details am Montag bei einem Pressestatement an. „Ausgangspunkt war auch wieder eine entsprechende Party“, äußerte sich der Ministerpräsident knapp.

Corona-Hotspot Berchtesgadener Land: Feier in 8000-Einwohner-Gemeinde Anger als Auslöser?

Um welche Party es sich dabei genau gehandelt haben soll, teilte Söder nicht mit. Laut eines früheren Berichts des Berchtesgadener Anzeiger könnte es sich dabei um eine Feier in der 8000 Einwohner großen Gemeinde Anger gehandelt haben. „Der Auslöser für den starken Anstieg der Fallzahlen im Berchtesgadener Land ist in der Gemeinde Anger bei einer privaten Feier geortet worden“, heißt es in der Meldung vom 14. Oktober. Nach der Feier habe der Bürgermeister der Gemeinde direkt eine eintägige Schulschließung veranlasst. Auch Dr. Wolfgang Krämer, Leiter des Gesundheitsamtes in Traunstein und im Berchtesgadener Land, äußerte sich vergangene Woche gegenüber dem Blatt. „Etwa 60 Prozent der neuen Corona-Infektionen gehen auf den Hotspot in Anger zurück, 40 Prozent registrierten wir über das Testzentrum des Landkreises in Bayerisch Gmain und aufgrund der Meldungen von den Arztpraxen“, wird Krämer zitiert.

Im Video: Corona-Zahlen im Berchtesgadener Land steigen extrem

Coronavirus im Berchtesgadener Land: Nähe zu Österreich als Auslöser für hohe Zahlen?

Ob die private Feier in Anger tatsächlich als Auslöser für den rapiden Anstieg der Corona-Zahlen ausgemacht werden kann, lässt sich derzeit wohl nur schwierig bestimmen. Auch die direkte Nähe zu Österreich könnte zu den steigenden Fallzahlen beigetragen haben. Der österreichische Nachbarort Kuchl ist bereits seit Freitag (16. Oktober) in Quarantäne. „Wir leben in einer Grenzregion und es bestehen viele direkte Kontakte durch Berufspendler und Schüler in das Salzburger Land“, wird Krämer auf Focus Online zitiert. Auch ein Hotelchef aus dem Kreis Berchtesgadener Land vermutet, dass die Situation in Österreich zur Verschlechterung der Lage beigetragen habe. „Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Entwicklung bei uns aufgrund der Entwicklung im Nachbarland weiterhin verschlechtert“, so der Hotelchef laut Focus Online. (nema)

Kurz vor den Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land herrschte dort noch großer Andrang - Menschen hielten sich im Biergarten auf und Touristen nutzen Bergbahnen und Boote. (*Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)