Berlin-Zahlen steigen vor dem Corona-Gipfel: Kitas öffnen wieder für alle Kinder - folgen nun weitere Lockerungen?

Die Corona-Pandemie hat Berlin weiter im Griff. Forderungen nach konkreten Schritten aus dem strengen Lockdown werden lauter. Der News-Ticker.

In Berlin steigen die Corona-Fallzahlen ausgerechnet vor dem Corona-Gipfel am 3. März 2021.

Sind Lockerungen für die Berlinerinnen und Berliner in Sicht?

Dieser News-Ticker zum Thema Coronavirus in Berlin wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin - Der Lockdown soll bis Ende März verlängert werden, aber gleichzeitig soll es Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen und Einzelhandel geben. Das sieht zumindest ein Beschlussentwurf für das anstehende Bund-Länder-Treffen vor.

Werden die Corona-Maßnahmen in Berlin gelockert? Im Anschluss an dem Corona-Gipfel am 3. März informieren wir Sie hier im News-Ticker. Kurz nach dem Treffen wird erfahrungsgemäß Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf einer Pressekonferenz die Maßnahmen verkünden.

Der Berliner Senat hatte schon im Vorfeld einen Stufenplan für Lockerungen entwickelt. Spürbare Lockerungen waren darin an den Inzidenzwert 35 gekoppelt. Dynamische Faktoren wie der Reproduktionswert - kurz R-Wert, die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten, sowie eine Impfquote spielen dabei auch eine Rolle. Besonders ehrgeizig: Bleiben die Inzidenzwerte 14 Tage am Stück unter 35, greifen im Berliner Stufenplan weitere Öffnungsschritte.

Coronavirus in Berlin - Corona-Lockdown bis zu den Osterferien?

Die sogenannten „4er-Runde“ hat sich in der Vorbereitung auf den Corona-Gipfel am 3. März auf einen Entwurf geeinigt. Der Runde gehören Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. Das Papier mit den wichtigsten Punkten liegt Merkur.de vor.

Angesichts der Corona-Fallzahlen in Berlin wird es wohl keine größeren Lockerungen geben. In keinem der zwölf Berliner Bezirke liegt die Inzidenz momentan unter 50. Für gesamt Berlin gibt das Robert Koch-Institut (RKI) eine 7-Tage-Inzidenz von 62,7 an (Stand: 2. März 2021). Der Senat dämpft die Hoffnung. Doch alle Grundschüler (vierte bis sechste Klasse) sollen ab dem 9. März zurückkehren, Oberstufenschüler ab dem 17. März.

Corona: Berliner Kitas öffnen - Regelbetrieb ab 9. März

Auch die Kitas starten ab kommenden Dienstag (9. März) wieder in den Regelbetrieb. Für alle Kinder soll es ein „Betreuungsangebot“ von mindestens sieben Stunden pro Tag geben. Außerdem ist vorgesehen, dass jede Kita mindestens eine Gruppe mit einer Betreuungsdauer von bis zu neun Stunden anbietet. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Hygienekonzepte und feste Gruppen zur Kontaktvermeidung soll es demnach weiter geben.

Das Vorgehen begründete die Bildungsverwaltung in einer Erklärung, so der Tagesspiegel. Der Schritt erfolge demnach vor dem Hintergrund des „stabilen, sehr geringen Infektionsgeschehens in den Berliner Kitas in den vergangenen Wochen“. Für das Kita-Personal solle zudem zwei Tests pro Person und Woche bereitgestellt werden. Die Beschäftigten würden zudem zeitnah zu einer Corona-Impfung eingeladen.

Die aktuelle Corona-Lage in Berlin - Hier gibt es die meisten Neuinfektionen

Berlin Pankow 50,1

Berlin Reineckendorf - 65,3

Berlin Spandau - 64,8

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf -73,1

Berlin Steglitz-Zehlendorf - 75,1

Berlin Tempelhof-Schöneberg - 64,4

Berlin Neukölln - 97,0

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg - 70,6

Berlin Lichtenberg - 67,0

Berlin Marzahn-Hellersdorf - 58,2

Berlin Mitte - 80,4

