Berliner Corona-Kollaps: Hauptstadt kann Ansteckungen nicht mehr nachverfolgen - Polizei reagiert mit Groß-Aktion

Berlin hat den Kampf gegen Corona wohl verloren. Weil die Zahlen trotz vieler Maßnahmen rasant steigen, sind strengere Regeln in Kraft getreten - welche die Polizei mit einer Groß-Aktion kontrolliert.

Die Corona*-Lage in Berlin ist kritisch, einige Bezirke durchbrachen bei der 7-Tages-Inzidenz die 200er Marken.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) verkündete den Kollaps: Die Ansteckungen sind nicht mehr nachzuverfolgen - strengere Regeln und ein kompletter Lockdown scheinen nur eine Frage der Zeit (siehe Erstmeldung).

Bei einem großen Wochenend-Einsatz löste die Berliner Polizei nun eine Feier auf.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 25. Oktober, 8.47 Uhr: Mit Hunderten Einsatzkräften hat die Berliner Polizei am Samstag die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert (siehe Erstmeldung) - für eine Fetischparty mit etwa 600 Gästen im Bezirk Mitte bedeutete die das Aus.

Die Beamten lösten die Veranstaltung in der Alten Münze auf. „Es waren einfach zu viele für zu wenig Platz“, hieß es bei der Polizei am späteren Abend. Die Veranstalterin erwartet demnach ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung.

+ Sperrstunden-Kontrolle wegen Corona in Berlin: Die Polizei hat eine 600-Gäste-Party aufgelöst. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mindestabstand habe nicht eingehalten werden können. Die Veranstalterin habe die Party nach Aufforderung durch die Beamten beendet. Die Gäste wurden in die Berliner Nacht entlassen und nach Hause geschickt. Die Berliner Polizei twitterte dazu Folgendes:

Für ca. 600 Gäste einer Fetisch-Party in #Mitte endete diese vermutlich unbefriedigend.

Wir lösten die Feier in Amtshilfe für das @BA_Mitte_Berlin auf. Die Kolleg. der @bpol_bepo machten anschließend nochmal deutlich, dass es Zeit ist nach Hause zu gehen.#GemeinsamGegenCovid19 pic.twitter.com/sGwzHFN3L3 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

Berliner Corona-Kollaps: Hauptstadt kann Ansteckungen nicht mehr nachverfolgen - Polizei reagiert mit Groß-Aktion

Erstmeldung vom 24. Oktober: Berlin - Die bisherige Pandemiebekämpfung ohne einen strengen Lockdown ist in Berlin wohl gescheitert. Weil die Corona-Fallzahlen in der bundesdeutschen Hauptstadt unaufhörlich steigen, kommt es in der größten deutschen Stadt wohl bald zu einem kompletten Lockdown. Da vermutet die Berliner SPD-Gesundheitsenatorin Dilek Kalayci.

Coronavirus Berlin: „Ein Lockdown mit strengeren Regeln steht vor der Tür“

„Ein Lockdown mit strengeren Regeln steht vor der Tür“, sagte sie, und gab bekannt, dass die Nachverfolgung einzelner Corona-Fälle in allen Berliner Bezirken nunmehr unmöglich geworden sei. Der Grund: Die hohe Zahl der Infizierten.

Alle positiv getesteten Berliner sollen sich in häusliche Quarantäne begeben, egal, ob sie Kontakt zum Gesundheitsministerium hatten oder nicht. Auch sollen sie selbst alle möglichen Kontaktpersonen informieren, die wiederum auch in Quarantäne sollen.

+ Mund-Nasen-Schutz und ein Werbeschild für die Corona-Warn-App am U-Bahn-Fenster: Szene in Berlin im Oktober 2020. © Kay Nietfeld/dpa

Zwei Berliner Bezirke gehören zu den Top-3-Corona-Hotspots in ganz Deutschland

Zwei Bezirke in der Haupstadt gehören zu den Top-3-Hotspots in der gesamten Republik: Neukölln (Platz 2, 211,76 Fälle pro 100.000 Einwohner) und Berlin-Mitte (Platz 3, 203, 87 Fälle pro 100.000 Einwohner). Skurril: Friedrichshain-Kreuzberg lehnte die Hilfe der Bundeswehr ab, obwohl es auf der bundesweiten Corona-Liste auf Platz 13 steht (130,47).

Mit Spannung wird die Konferenz der Ministerpräsidenten am Freitag erwartet. Die Stadt Hamburg beschloss derweil bereits eigene Maßnahmen: Dort dürfen sich nur noch zehn Personen aus zwei Hausständen im öffentlichen oder privaten Raum treffen.

Berliner demonstrieren gegen Beschränkungen

Die Berliner Polizei will mit Hilfe der Bundespolizei mit einem Großeinsatz dafür sorgen, dass die Corona-Regeln eingehalten werden und so die Reproduktionszahl* während der zweiten Welle sinkt. Der Einsatz soll bis in die Nacht dauern und 1000 Beamte umfassen.

Für Sonntag stellt sich die Polizei auf mehrere Demonstrationen ein, die sich gegen politische Entscheidungen in der Corona-Krise richten. Am Mittag (2500 Teilnehmer angemeldet) ist eine Demo am Alexanderplatz geplant, abends (10.000, eine „Querdenken“-Initiative) am Großen Stern im Tiergarten. *merkur.de ist Teil des Ippen-Netzwerks.

