Corona-Krise: Schlimme Befürchtungen wegen neuer China-Zahlen

Das Coronavirus ist ein weltweites Thema. In Indien könnte ein Guru der Grund für etliche Infektionen sein. Neue China-Zahlen machen außerdem Sorgen.

Das Coronavirus* breitet sich weltweit aus. In vielen Ländern spitzt sich die Lage zu.

In Italien und Frankreich müssen die Ärzte bereits unmenschliche Entscheidungen treffen.

Die Pandemie sorgt für ein verändertes Bild auf den Straßen.

Unser Wegweiser durch die Berichterstattung: neueste Fallzahlen, auftretende Symptome und mögliche Schutzmaßnahmen.

13.29 Uhr: In Indien befürchten die Behörden, dass ein an den Folgen seiner Coronavirus-Infektion gestorbener Guru tausende Menschen angesteckt haben könnte. Zusätzlich zur landesweit geltenden Ausgangssperre seien im nordindischen Bundesstaat Punjab weitere Quarantäne-Maßnahmen über mehr als ein Dutzend Dörfer verhängt worden, in denen der Guru gepredigt hatte, sagte ein Regierungsvertreter des Verwaltungsbezirks Banga am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Das erste der insgesamt 15 Dörfer sei bereits am 18. März abgeriegelt worden, sagte der Regierungsvertreter Gaurav Jain. „Wir glauben, dass sich in den Orten 15.000 bis 20.000 Menschen befinden.“

Corona-Krise: Ist ein Guru der Ursprung von Tausenden weiteren Infektionen?

Wegen der Coronavirus-Pandemie gilt in ganz Indien eine 21-tägige Ausgangssperre. 19 Menschen, die in Kontakt mit dem Guru Baldev Singh gewesen seien, seien bereits positiv auf das Coronavirus* getestet worden, sagte Polizeisprecher Vinay Bublani. Das Ergebnis von 200 weiteren Tests stehe noch aus.

Singh hatte sich nach einer Reise nach Italien und Deutschland der verpflichtenden häuslichen Isolation entzogen und seine Predigten-Tournee im Punjab fortgesetzt. Während seiner Reise durch die Dörfer sei er krank geworden und schließlich an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, erklärten die Behörden.

In Frankreich hat ein 16-jähriges Mädchen den Kampf gegen das Coronavirus verloren. Ihre Mutter berichtete nun die tragischen Details.

Corona in China: Isolation in Wuhan beendet - Neue Zahlen machen Sorgen

11.56 Uhr: In China ist die Zahl „importierter Fälle“ mit dem Coronavirus erneut gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, wurden 54 weitere Erkrankungen bei Menschen nachgewiesen, die nach China eingereist waren.

Insgesamt zählt China damit bereits mehr als 600 solcher Fälle. Könnte es jetzt sogar zu einer zweiten Infektions-Welle im Land kommen?

Darüber hinaus starben drei weitere Menschen an Covid-19*. Bisher hat China insgesamt 81.394 Coronavirusinfektionen gemeldet, darunter 3295 Todesfälle und 74.971 geheilte Patienten.

Corona in China: Isolation in Wuhan beendet - Beklemmendes Szenario für Deutschland?

Update vom 28. März, 7.28 Uhr: In der chinesischen Stadt Wuhan kehrt allmählich der Alltag zurück: Die Isolation der Millionenmetropole, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt, ist am Samstag (Ortszeit) beendet worden.

Die Einreise in die Hauptstadt der Provinz Hubei ist nun wieder erlaubt, während das Ausreiseverbot noch bis zum 8. April gilt. Der U-Bahnverkehr rollte am Samstag wieder an und die ersten Einkaufszentren werden in der kommenden Woche ihre Pforten öffnen.

Corona in China: Wuhan löst Isolation langsam auf - nach zwei Monaten

In den vergangenen Tagen waren bereits die Banken in Wuhan wiedereröffnet worden und auch die Linienbusse in der Stadt nahmen ihren Betrieb auf. Die Bewohner sind aber weiterhin aufgerufen, keine unnötigen Fahrten anzutreten und ältere Menschen sollen den Nahverkehr meiden. Die Abriegelung der Provinz Hubei war bereits am Dienstag weitgehend aufgehoben worden.

Die Behörden hatten das knapp 60 Millionen Einwohner zählende Hubei zwei Monate lang von der Außenwelt abgeschottet. Könnte ein solches Szenario auch in Deutschland drohen? Bislang soll erstmal bis Anfang April ein Kontaktverbot herrschen. Wie merkur.de* berichtet, könnte man sich hierzulande aber wohl eher am Vorbild Südkoreas orientieren.

In den vergangenen Wochen waren die offiziellen Zahlen der Neuinfektionen innerhalb der Provinz Hubei deutlich zurückgegangen. Insgesamt wurden in China den offiziellen Zahlen zufolge mehr als 81.000 Erkrankungen mit dem Coronavirus bestätigt, ein Großteil davon in Wuhan, wo sich mehr als 50.000 Menschen infizierten. Rund 3300 Patienten starben landesweit.

Corona: China fürchtet zweite Welle - Novum auf dem Petersplatz

Update 17.20 Uhr: Aufgrund der Corona-Krise spendet Papst Franziskus heute auf einem vereinsamten Petersplatz den traditionellen Ostersegen „Urbi et Orbi“. Die Zeremonie beginnt um 18 Uhr.

Ursprungsartikel vom 27. März 2020: Die Zahl der Neuinfektionen schnellt weltweit in die Höhe. Das Coronavirus wirft sich wie ein riesiger Mantel über die Erde. Eine Pandemie ist längst ausgebrochen. In einigen Ländern droht ein Kollaps des Gesundheitssystems, vielerorts ist die Entwicklung sogar noch dramatischer. Dort wird sortiert - und zwar nach Überlebenschancen. Die Triage* als letzter Ausweg. Damit solche Zustände das einstige Epizentrum des Coronavirus, China, nicht auch einholen, schottet sich der Staat nun weitestgehend ab.

Coronavirus: China mit Einreisestopp für Ausländer

Aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle hatte die Volksrepublik am Donnerstag angekündigt, Ausländer zunächst nicht mehr einreisen zu lassen. Bereits ausgestellte Visa seien vorübergehend nicht mehr gültig. Wie lange der Einreisestopp* gelten soll, wurde nicht mitgeteilt. Der Schritt sei erforderlich, weil sich das Virus im Rest der Welt rasant ausbreite, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums.

Ebenfalls angekündigt wurde eine starke Reduzierung der Flugverbindungen. Ab Sonntag soll jede chinesische Fluggesellschaften nur noch eine Verbindung pro Woche in jedes Land anbieten dürfen. Das gleiche gilt für ausländische Airlines, die nach China fliegen.

Coronavirus: China: Mehr als 74.000 Menschen wieder erholt

Wie aus den offiziellen Zahlen der Gesundheitskommission vom Freitag hervorging, gab es erneut keine lokalen Erkrankungen. In der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo das Virus Sars-CoV-2 sich ab Ende 2019 weltweit auszubreiten, starben jedoch weitere fünf Menschen.

Nach offiziellen Angaben sind bislang 3292 Menschen in China dem Virus zum Opfer gefallen. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 81 340 Infizierte registriert, von denen sich bislang mehr als 74 000 wieder erholt haben.

Coronavirus: Tiere entdecken Metropolen

Weltweit verharren die Menschen in ihren Häusern. Das Gebot der Stunde „Abstand zu halten“ wird bis auf wenige Ausnahmen verfolgt. Das öffentliche Leben ist in vielen Metropolen deshalb zum Erliegen gekommen. Die Straßen sind wie leer gefegt. Ein Mensch in freier Wildbahn ist vielerorts eine Rarität. Die gespenstische Ruhe lockt neue, ausgefallene Gäste auf die menschenleeren Straßen. Wo sonst das Leben floriert, genießen nun Wildtiere die ungewohnte Freiheit. Manche Szenen gleichen einem Armageddon-Blockbuster.

So sind etwa im spanischenMadrid die Pfauen aus dem Schlosspark erstmals seit Jahren über dessen Grenze hinausspaziert - und haben sich offenbar einen Spaziergang durch die Stadt gegönnt.

In Santiago de Chile wurde ein Puma gesichtet, der durch die Stadt streunte. Dann, so scheint es in den Bildern, sind ihm wohl doch zu viele Menschen unterwegs und er verlässt den Gehsteig mit einem beeindruckenden Sprung auf eine Mauer. „Spring nicht so hoch, mein kleiner Freund“, würde man ihm am liebsten zurufen.

In Japans alter Hauptstadt Nara erobern die Rehe den Ort für sich. Mehr als 1.000 Exemplare laufen demnach dort frei herum.

Die Folgen des Coronavirus sind schrecklich - ohne Frage. Dennoch hat die Entschleunigung für so manchen Erdbewohner auch etwas Gutes, wie die Videos und Bilder zeigen.

A young cougar was spotted roaming the streets of Santiago amid widespread shutdown to contain coronavirus. Officials took the big cat to the zoo for a check-up.



Cougar sightings are not unusual in the Chilean capital, which sits at the foot of the Andes. https://t.co/yCX1G5X3Ft pic.twitter.com/PVa1eKfHdy — ABC News (@ABC) March 26, 2020

Coronavirus: Südkorea vermeldet leichten Rückgang

Gute Nachrichten gibt es derweil aus Südkorea. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist wieder leicht zurückgegangen. Wie die Gesundheitsbehörden am Freitag mitteilten, kamen am Donnerstag 91 Fälle hinzu. Damit liegt die Zahl der täglich erfassten Fälle seit einigen Tagen um die Schwelle von 100. Bisher wurden in dem Land 9332 Menschen positiv auf den Sars-CoV-2-Erreger getestet. Es wurden 139 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gebracht.

Zwar stellte sich in Südkorea seit dem Höhepunkt Ende Februarmit über 900 Infektionsfällen innerhalb eines Tages ein deutlicher Abwärtstrend ein. Doch warnen die Behörden, dass sich die Zahl wegen einer Zunahme der „importierten“ Fälle und durch lokale Häufungen wieder schnell erhöhen könne. Am Donnerstag wurden nach 30 Fällen am Vortag bei weiteren 13 Personen das Virus festgestellt, die aus dem Ausland eingetroffen waren.

Unterdessen spitzt sich die Lage in Italien und Spanien weider zu. In Italien werden die Zweifel an den aktuellen Fallzahlen immer größer. In Spanien steigt die Zahl der Todesfälle unterdessen rasant.

