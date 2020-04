Corona: China soll Seuchen-Ausbruch verheimlicht haben - Philippinen-Diktator will Bürger erschießen lassen

Für Donald Trump ist Covid-19 das „Chinese Virus“. Ist China schuld am globalen Ausbruch der Seuche? Dieser Vorwurf wird zumindest in einem geheimen US-Bericht laut.

Update vom 3. April 2020, 11.02 Uhr: „Shoot them dead“ - auf Deutsch: „Schießt sie tot“ - dazu rief der philippinische Präsident Rodrigo Duterte bei einer Rede am Mittwochabend die Sicherheitskräfte seines Landes auf. Der Hintergrund dieser schockierenden Äußerung: Duterte weist seine Einsatzkräfte damit an, Randalierer während der wegen der Corona-Krise verhängten Ausgangssperre zu erschießen. „Meine Befehle an die Polizei und das Militär lauten: Wenn es Ärger gibt oder Kämpfe ausbrechen und euer Leben in Gefahr ist, erschießt sie“, sagte er in seiner Rede. Weiter drohte er: „Statt Ärger zu machen, werdet ihr von mir ins Grab geschickt.“

Derzeit ist etwa die Hälfte der 110 Millionen Philippinen von einer Ausgangssperre betroffen. Darunter sind auch viele Menschen, die in großer Armut leben und durch die strengen Beschränkungen nun auch noch ihre Jobs verloren haben. Kurz vor Dutertes Ansprache waren etwa zwei dutzend Menschen in einem Armenvierteil der philippinischen Hauptstadt Manila nach Protesten gegen die Regierung festgenommen worden. Sie hatten der Regierung vorgeworfen, den Armen keine Lebensmittel-Hilfen zukommen zu lassen.

Coronavirus: Amnesty International kritisiert Dutertes Drohungen scharf - Polizeichef beschwichtigt

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisierten Dutertes Äußerungen scharf. Sie forderten die Regierung außerdem auf, dringend benötigte Hilfsgüter bereitzustellen statt mit Gewalt zu drohen. „Tödliche, unkontrollierte Gewalt sollte niemals als Antwort auf einen Notfall wie die Coronavirus-Pandemie gegeben werden“, erklärte Amnesty International.

Einen Tag nach Dutertes Rede beschwichtigte der philippinische Polizeichef Archie Gamboa. Die Beamten würden Unruhestifter nicht erschießen. Der Präsident habe nur übertrieben, um deutlich zu machen, dass in diesen Krisen-Zeiten das Gesetz eingehalten werden müsse. Offiziellen Angaben zufolge wurden auf den Philippinen bislang 2311 Infektions- und 96 Todesfälle gemeldet. Allerdings haben die Behörden gerade erst damit begonnen, umfassend auf Covid-19 zu testen. Daher wird mit einem Anstieg der Infektionsrate gerechnet.

Erstmeldung vom 3. April 2020:

Peking/Washington - Während die US-Regierung im eigenen Land alle Hände voll zu tun* hat und die Vereinigten Staaten stark unter der Corona-Pandemie leiden, forscht das Land offenbar im Fernen Osten nach dem Ursprung der Seuche. Ein Bericht des US-Nachrichtendiensts ist aufgetaucht. In ihm werden Zweifel an den von der chinesischen Regierung übermittelten Fall- und Todeszahlen erhoben.

China habe das Ausmaß des Coronavirus-Ausbruchs verborgen, fasst das New Yorker Nachrichtenportal Bloomberg den Report zusammen. Drei Offizielle, deren Namen nicht genannt werden sollen, spielten die eigentlich geheimen Informationen an die Öffentlichkeit, heißt es.

Coronavirus: China berichtete absichtlich falsch? Schwerer Vorwurf des US-Nachrichtendiensts

Die Berichterstattung der chinesischen Regierung sei bewusst unvollständig, werfen sie dem Reich der Mitte vor. Zwei der US-Beamten sprechen sogar von gefälschten Zahlen.

Das Weiße Haus habe die Unterlagen bereits erhalten, heißt es weiter. Doch dem widerspricht US-Präsident Donald Trump direkt. Die Berichte aus China erschienen ihm ohnehin geschönt, einen Report seines Geheimdienstes habe er darüber aber nicht bekommen, lässt der ehemalige Geschäftsmann* wissen.

US-Vizepräsident schimpft über China: „Wir hätten besser dran sein können“

„Die Wahrheit ist, dass wir besser dran sein könnten, wenn China mitteilsamer gewesen wäre“, schimpft Vize-Präsident Mike Pence im Sender CNN, „es ist nun offenkundig, dass lange bevor die restliche Welt es mitbekam, China sich schon damit auseinandersetzte und, vielleicht sogar einen ganzen Monat früher, wusste, dass der Ausbruch tatsächlich in China stattfand.“

„Die chinesisch-kommunistische Partei wird weiter lügen“: Heftige Anschuldigung von Senator

Der republikanische Senator Ben Sasse wird, angesprochen auf den Bericht, noch deutlicher. „Die Behauptung, in den USA gebe es mehr Corona-Tode als in China, ist falsch“, wettert er, „ohne geheime Informationen zu kommentieren, ist eines schmerzlich offensichtlich: Die chinesisch-kommunistische Partei hat gelogen, lügt und wird weiterhin über das Coronavirus lügen, um das Regime zu schützen.“

Während Donald Trump verspricht, der Handelspakt zwischen den USA und China werde nicht leiden und Peking wolle 250 Milliarden Dollar für amerikanische Produkte ausgeben, bleiben die schweren Vorwürfe natürlich dennoch nicht unkommentiert.

Coronavirus: USA zweifeln an Zahlen aus China - Pressechef kontert Unterstellung

Die Schlussfolgerungen, die der US-Nachrichtendienst zog, seien der reine Versuch, die Aufmerksamkeit von den hochschlagenden Todes-Zahlen in den Vereinigten Staaten abzulenken, kontert Hu Xijin, Chefredakteur der chinesischen Staatszeitung „The Global Times“. Es sei gar unmöglich gewesen, Daten zu einem Vorfall zu fälschen, der derart große Aufmerksamkeit errege. Die Zahl der Todesopfer in der Provinz Hubei sei von der Regierung umgehend eingeschränkt worden, indem man Ärzte und medizinische Hilfsgüter in die Region brachte.

Übrigens: Wie Sie sich Mundschutzmasken selber nähen können, erfahren Sie ebenfalls bei Merkur.de*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Ng Han Guan