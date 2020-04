Drosten oder Streeck? Corona-Virologen haben eigene Fanclubs - Ulkiger Twitter-Battle geht viral

Diese Art von geschmacklosem Humor eines Herrn Welke schadet nur, sie amüsiert nicht im Mindesten. Herr Drosten hat diese Art Abhandlung schon vor einiger Zeit als unangemessen und für einen Wissenschaftler als schädlich bezeichnet und angekündigt, dass er sich zurückziehen wolle. Wollen wir das? Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Wir würden jemanden verlieren, dessen Einschätzungen, Ratschläge und Informationen momentan auch für uns unschätzbaren Wert haben.

In Griechenland steht momentan deren Chefvirologe, Herr Tsiodras, der dortigen Regierung mit Rat und mit Tat (!) zur Seite und

ist momentan das bekannteste Gesicht im Land neben Ministerpräsident Mitsotakis und dem Staatssekretär für Krisenschutz Chardalias. Er hat in den Augen der Bevölkerung fast so etwas wie Heldenstatus und wird allerseits bewundert und verehrt. Solche Respektlosigkeiten wären in diesem Land UNDENKBAR!!

Das ist genau so ein Moment, wo ich mich für unser Land schäme.