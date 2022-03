Corona-Studie: Impfung reduziert Risiko für Long-Covid teils erheblich

Von: Bettina Menzel

Zu den Symptomen von „Long Covid“ zählen Müdigkeit, langanhaltende Erschöpfung und Kurzatmigkeit bis hin zu Schlafstörungen, psychischen Problemen und Konzentrationsstörungen (Symbolbild). © Eva Blanco / Westend61 / Imago

Eine Preprint-Studie aus Israel weist nach, dass die Corona-Impfung nicht nur den Verlauf der Covid-Erkrankung abmildert, sondern auch wirksam vor Langzeitfolgen schützt.

Safed (Israel) - Ohne Impfnachweis kein Zugang zu Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen. So lautete lange die Devise, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Vielerorts - etwa in Österreich - gab es kürzlich Lockerungen, die Impfnachweise fielen als „Eintrittskarte“ weg. Doch die Sinnhaftigkeit der Impfung behält ihre Gültigkeit, insbesondere angesichts der aktuell sehr hohen Fallzahlen. Denn die Impfung mindert nicht nur das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs. Eine Studie der Azrieli Faculty of Medicine der Bar-Ilan Universität im israelischen Safed weist nun nach: Die Corona-Impfung schützt auch effektiv vor den Langzeitfolgen einer Sars-Cov-2-Infektion.

Corona-Virus: Das sind die Symptome von „Long Covid“

Wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat, kennt wohl einige der häufigsten Symptome dieser Virusinfektion: Müdigkeit und Abgeschlagenheit sowie Fieber und Husten gehören dazu. Doch leiden Menschen auch noch Wochen oder Monate nach einer Infektion unter langanhaltenden Folgen, dann ist von „Long Covid“ die Rede. Vielfach haben Betroffene das Fatigue-Syndrom, bei dem Menschen nur eingeschränkt belastbar und chronisch müde sind.

Auch Kurzatmigkeit kann eine Langzeitfolge von „Long Covid“ sein, ebenso wie Schlafstörungen, Konzentrations- oder Gedächtnisprobleme oder Muskelschwäche. Sogar Langzeitschäden an der Lunge, Herzmuskelentzündungen, Stoffwechselerkrankungen oder Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) können die Folge sein. Bei manchen Betroffenen kam es zudem zu Thromboembolien, also der Verstopfung eines Blutgefäßes. Einer Studie der Universität Tübingen zufolge leiden 46 Prozent der ambulant behandelten Corona-Infizierten noch zwölf Wochen nach der Infektion unter Beschwerden.

Studie aus Israel: Corona-Impfung senkt Risiko von „Long Covid“ teils um 68 Prozent

Die Forschergruppe um Paul Kuodi und Yanay Gorelik der israelischen Universität Bar-Ilan University in Safed untersuchte im Zeitraum von März 2020 bis November 2021 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf ihre Langzeitfolgen. Die Studienteilnehmer füllten hierzu einen Fragebogen aus. Von den insgesamt 3388 Probanden waren 951 infiziert und 2437 nicht infiziert. Unter den Corona-Positiven waren 637 geimpft (67 Prozent). Die am häufigsten berichteten Symptome der Studienteilnehmer waren Müdigkeit (22 Prozent), Kopfschmerzen (20 Prozent), Fatigue/Erschöpfung (13 Prozent) und anhaltende Muskelschmerzen (zehn Prozent).

Nach Berücksichtigung der Nachbeobachtungszeit und der Ausgangssymptome war die Wahrscheinlichkeit, dass Zweifachgeimpfte eines dieser Symptome hatten, um bis zu 68 Prozent geringer als bei ungeimpften Personen. Die Forschenden kamen daher zu dem Schluss, dass eine zweifache Impfung gegen Corona nicht nur den akuten Krankheitsverlauf mildert, sondern auch die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion deutlich reduziert. Die Studie wurde im Januar 2022 auf einem Preprint-Server veröffentlicht. Das bedeutet, dass sie zunächst noch nicht von Fachkollegen begutachtet wurde.

Auch die UK Covid Zoe Studie hatte bereits ergeben, dass die Impfung vor den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion schützt. Die englischen Forscher bemaßen das Risiko von Menschen mit zweifacher Impfung an Long Covid zu erkranken etwa um die Hälfte (47 Prozent) niedriger als bei Ungeimpften.