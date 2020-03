Corona-Standpauke: NRW-Minister schimpft auf Pressekonferenz - und droht Egoisten

Dieses Land wird um eine flächendeckende Ausgangssperre nicht herumkommen. Die Menschen sind einfach zu dumm und zu egoistisch.

Da wird am Viktualienmarkt Prosecco und Hugo dicht gedrängt vor Fisch Witte oder dem Poseidon geschlürft, in Düsseldorf flanieren die Menschen dicht an dicht über Kö und die Generation Z feiert am Baldeney See, am Flaucher, an der Spree oder der Havel.

Wenn man dann die Generation Z darauf anspricht bekommt man die Antwort - ach wenn sich sowieso alle anstecken, dann hilft ja auch eine "häusliche Quarantäne" nichts - also feiern wir doch alle heute.

Da fragt man sich doch. Wo und wann hat hier die Schulbildung versagt ??? Wie doof muss man eigentlich sein, wenn man nicht einmal die einfachsten Grundrechenarten versteht ? Was ist daran so schwierig zu verstehen, dass es nicht darum geht ob man angesteckt wird, sondern darum dass wir nicht alle auf einmal angesteckt werden.

Ich hoffe es gibt auch mal ein Lied auf die Generation Z die mit ihrem unverantwortlichen Partyverhalten die komplette Bevölkerung bedroht - gerade die Generation Z die so vollmundig die Generation der Babyboomer für den Verlust ihrer Zukunft verantwortlich gemacht haben. Wenn es so weitergeht, wird die Generation Z ihre eigene Zukunft an die Wand fahren.

Also liebe Leute bleibt endlich zu Hause, schaut TV, kocht gemeinsam, spielt mal ein Spiel oder kramt ein Puzzle hervor. Es kann doch nicht so schwer sein zu verstehen, dass die Infektionsraten nur dann sinken, wenn die Kontaktzahlen sinken.

10 Mio Infizierte bedeutet 200.000 Intensivfälle bei derzeit ca. 30.000 Beatmungsgeräten (die auch nicht alle frei sind)……………. es geht um Leben und Tod - und damit bin ich das 1. Mal bei Armin Laschet !

Ich hoffe, dass es bald die Ausgangssperre gibt, da viele Menschen in diesem Land anscheinend nur Verbote verstehen. Aber das sind dann leider auch genau die die sich dann echauffieren weil die "Freiheit" eingeschränkt wird. Solidarität ? Sehe ich leider gerade von der sich so moralisch überlegen fühlenden Generation Z keine. Entlarvend !