Corona-Regeln: Diese Maßnahmen werden aktuell wieder diskutiert

Von: Bettina Menzel

Masketragen liegt derzeit im Ermessen jedes Einzelnen. Die Politik bereitet Deutschland gerade auf die Herbst-Welle vor. Welche Regeln könnten uns erwarten? (Symbolbild). © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Für viele hat die Pandemie ihren Schrecken verloren. Doch Experten warnen vor einer Herbst-Welle und die Politik muss bald entscheiden, welche Corona-Maßnahmen künftig gelten.

Berlin - Die BA.5-Variante des Coronavirus hat Deutschland mittlerweile fest im Griff. Experten rechnen deshalb mit einer schweren Herbst-Welle. Die Politik versucht, Deutschland mit Schutzmaßnahmen auf die kältere Jahreszeit vorzubereiten: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) verhandeln derzeit über die neuen Corona-Regeln. Die allgemeine Maskenpflicht beim Einkaufen oder bei Veranstaltungen fiel im Frühjahr in Deutschland weg. Könnte sie nun wiederkommen?

Deshalb brauchen wir neue Corona-Regeln: Aktuelles Infektionsschutzgesetz läuft am 23. September aus

Durch die Corona-Impfung und Medikamente hat die Pandemie für viele etwas an Schrecken verloren. Doch die Gefahr bleibt: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält die BA.5-Variante für „ansteckender und etwas gefährlicher“. Lauterbach warnte bereits vor einer „katastrophalen“ Entwicklung im Herbst, sollten die Corona-Bestimmungen nicht rechtzeitig festgelegt werden.

Denn die aktuellen Bestimmungen im Infektionsgesetz laufen am 23. September aus. Dabei handelt es sich um die Rechtsgrundlage für die Corona-Maßnahmen in den Ländern. Die Verhandlungen zwischen Lauterbach und Buschmann schreiten indes offenbar schnell voran. Lauterbach rechnet eigenen Angaben zufolge mit Ergebnissen „in sehr kurzer Zeit“, so der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Am 5. September kommt der Bundestag dann nach der Sommerpause zusammen und könnte das neue Gesetz dann beschließen. Doch mit welchen Maßnahmen?

Diese Maßnahmen diskutiert die Politik gerade

Isolationspflicht

Derzeit gilt für die allgemeine Bevölkerung, dass die Isolationspflicht nach fünf Tagen enden kann - mit einem „dringend empfohlenen“ negativen Test zum Abschluss. Innerhalb der Ampel kristallisiert sich die FDP als Bremser bei strengeren Corona-Regeln für den Herbst aus. Mehrere FDP-Politiker innerhalb der Koalition setzen sich etwa für einen Wegfall der Isolationspflicht ein.

Dafür hatte sich auch der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, stark gemacht, um Personalnot zu lindern. „Wer krank sei, solle zu Hause bleiben. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit“, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Die Aufhebung von Quarantäneregeln aus Arbeitsmarktgründen sei aus ärztlicher Sicht nicht zu vertreten, kommentierte indes der Weltärzte-Chef Frank Ulrich Montgomery. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist gegen eine Aufhebung der Isolationspflicht. „Sonst steigen nicht nur die Fallzahlen noch mehr, sondern der Arbeitsplatz selbst wird zum Sicherheitsrisiko“, meint der Gesundheitsminister. Die Isolationspflicht dürfte daher eines der strittigsten Corona-Themen in der Koalition sein.

Impfung

Der Erfolg der Corona-Impfung ist unbestritten. Allein im ersten Jahr rettete die Impfung 20 Millionen Menschen weltweit das Leben. Sie reduziert das Risiko von schweren Verläufen und Long Covid. Jüngere Menschen ohne Vorerkrankungen gelten mit drei Impfungen als gut geschützt. Die vierte Impfung - also den zweiten Booster - empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) derzeit Vorerkrankten, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen, Pflegepersonal und Menschen ab 70 Jahren (Stand: 24. Juli 2022). Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA raten indes bereits Menschen über 60 Jahren zur zweiten Corona-Auffrischungsimpfung. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach unterstützt die EU-Empfehlung: „Warten auf angepasste Impfstoffe dauert zu lange und ist zu riskant“, so der SPD-Politiker.

Die Bundesregierung bestellte bereits Millionen Impfdosen verschiedener Impfstoffe parallel. „Wir haben so eingekauft, dass wir auf jeden Fall den Impfstoff, der dann der beste sein wird, jedem anbieten können“, sagte Lauterbach dazu. Eine allgemeine Impfpflicht wird derzeit nicht mehr diskutiert. Politiker von CDU und Linken hatten indes eine Debatte über ein Auslaufen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Pflegepersonal zum Jahresende angestoßen.

Corona-Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen

Das Thema Corona-Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen scheint zumindest aus Sicht von Gesundheitsminister Lauterbach klar. Er machte bereits deutlich, dass im Ministerium nicht diskutiert werde, die Corona-Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen vorzeitig zu beenden. Derzeit sei noch nicht geklärt, ob sie verlängert werde oder nicht, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch.

Allerdings gibt es gewichtige Gegenstimmen: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft etwa hatte sich für ein Ende der Impfpflicht ausgesprochen. „Sie weiterzuführen, ist nach jetzigen Erkenntnissen weder sinnvoll noch vermittelbar“, sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch.

Angesichts des Fachkräftemangels in Krankenhäusern fordert auch Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), von der Politik, bürokratische Hürden abzubauen sowie die Corona-Quarantänezeiten für das Pflegepersonal zu verkürzen und die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen. Diese werde im Gesundheitsbereich als ungerecht empfunden. „Die war ja immer im Kontext einer allgemeinen Impfpflicht gesehen“, sagte Scheffold. Letztere kam dann aber nie.

Die Einfahrt des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH): An vielen Kliniken in Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Die aktuelle Corona-Welle verstärkt den Notstandt (Archivbild, 2014). © picture alliance / dpa | Carsten Rehder

Maskentragen in Innenräumen

Masketragen und Impfungen sind aus Expertensicht weiterhin probate Mittel, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen. Auch das Expertengremium, das die bisherigen Corona-Maßnahmen auf den Prüfstand stellte, kam zu dem Schluss, dass Maskentragen hilft. Da das Coronavirus drinnen eher übertragen werden könne als draußen, „sollte eine Maskenpflicht zukünftig auf Innenräume und Orte mit einem höheren Infektionsrisiko beschränkt bleiben“, empfahl das Gremium. Allerdings biete nur eine korrekt getragene Maske wirklich Schutz: „Eine schlecht sitzende und nicht eng anliegende Maske hat jedoch einen verminderten bis keinen Effekt“, so die Experten.

Selbst die FDP schließt sich offenbar der Meinung der Experten an. Eine „Form der Maskenpflicht in Innenräumen“ werde im künftigen Schutzkonzept „sicher eine Rolle spielen“ sagte Bundesjustizminister Buschmann dazu. Die genaue Ausgestaltung der Regeln könnte indes für Diskussionsbedarf sorgen. Der FDP-Politiker Andrew Ullmann etwa schlug auf Twitter vor, dass eine Empfehlung für eine Maske reichen könnte.

Auf einem anderen Blatt steht auch die Maskenpflicht an Schulen. Bildungsverbände jedenfalls sind dafür. Schon jetzt sprach etwa die NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) eine Empfehlung fürs Maskentragen in NRW für den Schulstart nach den Sommerferien in knapp zwei Wochen aus.

Testen

Die kostenlosen Bürgertests kosteten den Staat pro Monat eine Milliarde Euro und waren daher auf Dauer nicht tragbar. Zwar können sich auch jetzt noch bestimmte Personengruppen weiterhin kostenlos testen lassen, doch viele Menschen müssen zahlen. Deshalb sank die Anzahl der PCR-Tests deutlich, was wiederum Einfluss auf die RKI-Statistiken hat. Denn nur positive PCR-Tests fließen in die RKI-Zahlen ein. Derzeit gibt es wegen der immensen Kosten dennoch kein Bestreben der Politik, die kostenlosen Tests wieder zurückzuholen.

Je nachdem wie sich die Zahlen entwickeln, könnte allerdings dennoch die Testpflicht für den Einlass bei Veranstaltungen wieder zurückkommen. Bund und Länder erwägen offenbar, die Tests angesichts der für den Hebst befürchteten Infektionswelle für den Besuch von Großveranstaltungen wieder verpflichtend zu machen. Auch der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen befürwortet eine solche allgemeine Testpflicht für Veranstaltungen: „Denn auch Geimpfte und Genesene können sich - wenn auch weniger häufig - infizieren und andere anstecken.“ Hier kommt Gegenwind von KBV-Chef Gassen. Eine Testpflicht für alle Veranstaltungen, „wäre eine aberwitzige Rolle rückwärts“, kritisiert er.

Andreas Gassen: Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hat sich ebenfalls für ein Ende der Isolationspflicht ausgesprochen - und hofft, damit dem Personalmangel zu kontern. © dpa/Kay Nietfeld

Lockdown und Schulschließungen



Einen Lockdown wie zu Beginn der Pandemie schließt die Politik indes aus. „Das würden wir nicht wiederholen“, sagte Lauterbach dazu im Juli im ZDF. Auch Schulschließungen sollen nicht mehr kommen (bme mit Material von AFP/dpa).