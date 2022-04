Coronavirus: Einreise-Regeln für Urlauber sollen bis Ende Mai verlängert werden

Reisende am Flughafen München: Wer aus dem Urlaub zurückkommt, muss bis Ende Mai vorerst weiterhin mit Corona-Regeln bei der Einreise rechnen. © Rolf Poss / Imago

Wer bis Ende Mai aus dem Urlaub nach Deutschland zurückkehrt, muss vorerst weiterhin mit Corona-Regeln bei der Einreise rechnen.

Berlin - Die Anzahl der Neuinfektionen sinkt weiter: Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag (25. April) mit 790,8 an. Im Vergleich zur Vorwoche sank der Wert allerdings nur leicht. Um die Pandemie einzudämmen, will das Bundesgesundheitsministerium nun an den Einreiseregeln schrauben. Eigentlich sollte die Einreiseverordnung an diesem Donnerstag auslaufen.

Coronavirus: Corona-Regeln bei Einreise nach Deutschland gelten voraussichtlich bis Ende Mai

Für Urlaubsrückkehrer nach Deutschland sollen vorerst weiter Corona-Regeln gelten. Das Bundesgesundheitsministerium will die an diesem Donnerstag auslaufende Einreiseverordnung bis Ende Mai verlängern, wie ein Sprecher am Montag in Berlin sagte. Schutz vor einem zusätzlichen Virus-Eintrag durch Einreisende bleibe wichtig. Nähere Angaben machte er mit Verweis auf laufende Abstimmungen in der Regierung zunächst nicht. In der aktuellen Corona-Situation sei nun mit kürzeren Abständen zu schauen, was der Lage angepasst sei.

Coronavirus: Diese Einreiseregeln nach Deutschland gelten bis vorerst Ende Mai

Personen ab 12 Jahren müssen demnach bis vorerst Ende Mai grundsätzlich bei Einreise über ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis verfügen. Die Verordnung sieht für Rückkehrer aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet darüber hinaus auch Quarantänepflichten vor. Auch spezielle Anmelde- oder Nachweispflichten seien möglich, heißt es auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums. Zudem gilt bei der Einreise aus Virusvariantengebieten – vorbehaltlich sehr eng begrenzter Ausnahmen – ein Beförderungsverbot für den Personenverkehr per Zug, Bus, Schiff und Flug direkt aus diesen Ländern. Aktuell wird laut der entsprechenden Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) aber kein Land von der Bundesregierung als ein solches Gebiet eingestuft.