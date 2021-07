Corona-Inzidenz an Costa Cálida schießt in die Höhe: Murcia schließt Diskos

Corona schlägt zurück

Die Zahl der Neuinfektionen an der Costa Cálida steigt rasant an, vor allem bei jungen Leuten. Die Landesregierung bremst das Nachtleben aus.

Murcia – Die Ruhepause, die das Coronavirus* der Region Murcia* gegönnt hat, ist vorbei. Die Zahl der Neuinfektionen steigt rasant, vor allem bei jungen Leuten, die noch nicht geimpft sind*, wie costanachrichten.com berichtet. Das Landesgesundheitsministerium führt die bedenkliche Entwicklung auf das Nachtleben zurück und beschließt, die Innenräume der Diskotheken und Pubs zu schließen.

Immer wieder kommt es in der Region Murcia, wie in ganz Spanien*, zu Ausbrüchen bei Hochzeitsfeiern oder in Diskos. Dennoch rechnen Experten nicht mit verheerenden Auswirkungen wie bei vorherigen Corona-Wellen, weil die am meisten gefährdete Bevölkerung bereits größtenteils geimpft ist. Die Verbreitung des Virus bleibt aber gefährlich, da sie die Entstehung von Mutationen begünstigt.*costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.