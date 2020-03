Coronavirus: Italien mit den meisten Todesopfern - Wieso unterscheiden sich die Todeszahlen zu Deutschland?

Coronavirus: Italien gilt mit nun mehr als 3400 Todesfällen als Zentrum der Corona-Krise. In Deutschland sind noch keine Zahlen in dieser Dimension bekannt. Doch woran liegt das?

In Italien stieg die Todeszahl in Folge des Coronavirus* auf über 3400.

in Folge des Coronavirus* auf über 3400. Das macht Italien zum Zentrum der Krise, dazu sind Krankenhäuser bereits völlig ausgelastet .

. Deutschland vermeldet vergleichsweise wenig Tote, wo liegt also der Unterschied?

München - Italien ist zum Zentrum der Corona-Krise geworden. Bisher starben 3405 Menschen an den Folgen des Coronavirus, mehr als im bevölkerungsreicheren Ursprungsland China. Die Sterberate in Italien liegt aktuell bei 8,3 Prozent. In Deutschland wiederum vermeldeten die Behörden bislang mit 47 Toten vergleichsweise wenige Fälle, die Rate liegt hier etwa bei 0,3 Prozent. Doch weshalb sind die Sterberaten der beiden Länder trotz geografischer Nähe so unterschiedlich?

Coronavirus in Italien und Deutschland: Wo liegt der Unterschied zwischen den Sterberaten?

Das größte Problem ist die regelrechte Überfüllung der italienischen Krankenhäuser, besonders die nördlicheren Regionen des Landes sind nach wie vor betroffen. Die Kapazitäten der medizinischen Einrichtungen sind an vielen Stellen völlig überlastet. So weit, dass Ärzte bereits entscheiden müssen, wer überlebt und wer nicht. In Cremona, einer Stadt mitten in der norditalienischen Krisenregion Lombardei, werden die betroffenen Patienten in Zelten behandelt, hier wird bereits je nach Schweregrad der Erkrankung* entschieden, wer überhaupt behandelt wird.

Die exponentiell steigende Anzahl der Erkrankten macht es in Italien unmöglich, das Virus zu kontrollieren und eine Behandlung aller Patienten zu gewährleisten. Auf 100.000 Einwohner kommen in Italien nach Recherchen der ARD lediglich 8,4 Intensivbetten, während in Deutschland 33,9 Betten für 100.000 Personen zur Verfügung stehen. Die Todesopfer sind in Italien nach wie vor ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, die an den Folgen von Covid-19 sterben. Doch auch jüngere Menschen erkranken teilweise schnell.

Italienische Friedhöfe sind infolgedessen ausgelastet, Trauerfeiern werden größtenteils abgesagt. Die Krematorien arbeiten ohne Pause, in Bergamo half das Militär bei der Bestattung der Todesopfer.

Coronavirus in Italien: Wieso Deutschland bald einen Anstieg der Todeszahlen erwarten könnte

Wie tagesschau.de berichtet, könnte eine Erklärung für den Unterschied der beiden Länder auch die Häufigkeit der Tests sein. In Deutschland werden mehr Tests durchgeführt (bis zu 160.000 pro Woche), weshalb mehr Infektionen früher entdeckt werden, in Italien wurden bis zum 18. März 165.00 Tests durchgeführt, 90.000 davon alleine in der vergangenen Woche. Experten meinen zudem, dass sich das Virus bereits länger in Italien unbemerkt ausgebreitet haben kann, was eine hohe Dunkelziffer bedeuten würde. Laut einer Lancet-Studie sollen bei Todesfällen 18,5 Tage zuvor erste Symptome aufgetreten sein.

Dies könnte für Deutschland wiederum bedeuten, dass die Zahl der Todesfälle ansteigen könnte, da sich das Coronavirus erst seit rund drei Wochen ausbreitet. Krankenhäuser in Deutschland müssen sich ebenso umstellen, um Kapazitäten für erkrankte Personen zu schaffen. So werden laut dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder „Operationen, die nicht notwendig sind, nach hinten geschoben werden.“

