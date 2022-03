Darmbakterien gegen schwere Corona-Verläufe: Experte gibt sich skeptisch

Von: Yasina Hipp

Eine Studie zeigt, dass sich Darmbakterien positiv auf eine Corona-Erkrankung auswirken und schwere Verläufe verhindern könnten. Ein Experte sieht weiteren Forschungsbedarf.

München/Hamburg - Nachdem die Hoffnung, durch Vitamin D Corona-Verläufe positiv zu beeinflussen, ins Leere gelaufen ist, sollen nun Probiotika das neue Mittel der Wahl sein. Studienergebnisse aus Mexiko sollen zeigen, dass Probiotika das Mikrobiom des Menschen so beeinflussen können, dass die Infektion mit dem Coronavirus weniger schlimm verläuft. Klaus Herrlinger, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Diabetologie, Infektiologie und Notfallmedizin aus Hamburg äußert sich gegenüber Focus online im Interview nun allerdings zurückhaltend.

Corona-Infektion: Darm-Studie aus Mexiko

Bei der Studie aus Mexiko-Stadt wurde eine Stichprobe von 300 am Coronavirus erkrankten Personen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine bekam über einen Zeitraum von 30 Tagen Probiotika verabreicht, die andere nur Placebos. Im Anschluss daran untersuchten die Forscher, welche der Personen vollständig gesund wurden und welche Patienten eine mittelschwere oder schwere Erkrankung erlitten. Klaus Herrlingers Kritik setzt bereits hier an: „Die Studie ist an sich gut gemacht, hat aber Beschränkungen.“ Der Mediziner kritisiert vor allem, dass die Stichprobe mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren sehr niedrig sei, Vorerkrankungen lagen ebenfalls kaum welche vor und auch keine schweren Erkrankungen. Deswegen war es den mexikanischen Wissenschaftlern auch nicht möglich Aussagen über Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle zu treffen, da diese Fälle schlicht nicht eintraten.

Titel: Probiotikum verbessert die Symptomatik und die Virusfreiheit bei ambulanten Covid19-Patienten: eine randomisierte, vierfach verblindete, placebokontrollierte Studie

Ort und Veröffentlichung: Mexiko-Stadt, 11.01.2022

Stichprobe: 300 Personen, Durchschnittsalter 37 Jahre, 53,7 Prozent Frauen

Durchführung: Zwei Gruppen, eine bekam 30 Tage lang Probiotika, die andere 30 Tage lang Placebos, Untersuchung der Auswirkungen auf die Virus-Infektion

Dennoch bezeichnet Herrlinger das Studien-Ergebnis gegenüber Focus online als „eindrucksvoll“. Diese zeigen nämlich, dass in der Probiotikagruppe die Symptome nicht so lange andauerten, sich Lungenprobleme rascher zurückbildeten und die Viruslast schneller absank.

Corona-Infektion: Probiotika möglicherweise als Stimulation für das Immunsystem

Aber der Experte bremst die Euphorie. Zunächst betont er, dass die in der Studie eingesetzten Probiotika keine herkömmlichen seien: „Es gibt ganz verschiedene probiotische Bakterien. Die in einem probiotischen Joghurt haben nichts zu tun mit denen in Mitteln zum Einnehmen, wie sie in der angeführten Studie eingesetzt wurden.“ Probiotika sind Mittel aus lebenden Mikroorganismen, die sich positiv auf unseren Organismus und insbesondere auf den Darm auswirken sollen. Im gleichen Zusammenhang fällt auch oft das Wort Mikrobiom. Das Mikrobiom ist die Gesamtheit aller Mirkoorganismen im menschlichen Körper. Allein im menschlichen Darm sollen sich etwa 100 Billionen Bakterienzellen tummeln.

Herrlinger sieht die mexikanische Studie als möglichen „Anhaltspunkt“, dass sich Probiotika bei einer Corona-Infektion günstig auf den Verlauf auswirken könnten: „Es wurde eine vermehrte Antikörperbildung gegen das Spikeprotein des Coronavirus gefunden.“ Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Probiotika das Immunsystem stimulieren könnten und dadurch die Bildung von Abwehrkörpern fördern könnten. Herrlinger warnt jedoch und bezeichnet diese Schlussfolgerung als „reine Spekulation“.

Coronavirus: Weitere Studien sind nötig

Generell warnt der Mediziner, auch mit Blick auf die Vitamin-D-Hoffnung: „Man sollte niemals aus einer kleinen Studie aus einer einzigen Klinik weitreichende Schlüsse ziehen. Die Ergebnisse sind hochinteressant, aber nun müssen weitere Studien die Ergebnisse erst einmal bestätigen.“ Sicher wisse man jedoch, wie sich jeder Einzelne gegen Corona schützen könne, betont Herrlinger. Zum einen hebt er die Impfungen inklusive Booster als wirksamen und sicheren Schutz hervor, und zum anderen das Tragen von FFP2-Masken.