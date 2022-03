Coronavirus: Das sind die Orte mit dem größten Ansteckungsrisiko

Teilen

In Clubs gilt immer noch die 2G-plus-Regel. © S. Gollnow/dpa

Gelockerte Maßnahmen, steigende Inzidenzen: Wo liegt das Ansteckungsrisiko jetzt am höchsten? Tipps und Tricks, wie Sie gut durch den Corona-Frühling kommen.

München - Deutschland lockert die Corona-Maßnahmen. Und während in einigen Bundesländern die Clubs wieder geöffnet sind und in Hessen die Maskenpflicht in Schulen fällt, stieg die deutschlandweite Inzidenz zuletzt wieder an.

Besonders seit den beiden deutlich ansteckenderen Omikron-Varianten gilt das Prinzip der Eigenverantwortung mehr denn je. Und auch, wenn viele Deutsche bereits geimpft, genesen, oder beides sind, möchten viele vorsichtig bleiben. Am Sonntag warnte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zudem vor einer Corona-Sommerwelle.

Coronavirus: Hier lauert die größte Gefahr, sich anzustecken

Öffentlicher Nahverkehr : Weiterhin gilt im öffentlichen Nahverkehr die 3G-Regelung, zusätzlich zur Maskenpflicht. Doch wo sich viele Menschen längere Zeit in einem geschlossenen Raum aufhalten, steigt auch das Ansteckungsrisiko, besonders seit den ansteckenderen Varianten. Abstand halten, lüften und eine gut sitzende Maske tragen: Wenn sich alle an die Maßnahmen halten, sinkt auch in Bus und Bahn das Risiko wiederum.

: Weiterhin gilt im öffentlichen Nahverkehr die 3G-Regelung, zusätzlich zur Maskenpflicht. Doch wo sich viele Menschen längere Zeit in einem geschlossenen Raum aufhalten, steigt auch das Ansteckungsrisiko, besonders seit den ansteckenderen Varianten. Abstand halten, lüften und eine gut sitzende Maske tragen: Wenn sich alle an die Maßnahmen halten, sinkt auch in Bus und Bahn das Risiko wiederum. Großraumbüro/Arbeitsplatz : Nach Monaten in Home Office und Kurzarbeit kehren immer mehr Menschen zurück ins Büro. Ein Plausch mit der Kollegin, sich beim Kollegen über den Computer beugen - schnell verfällt man in alte Muster. Um das Ansteckungsrisiko im Büro nicht unnötig zu erhöhen, sollte genau das noch vermieden werden. Zudem gilt besonders: Bleiben Sie, wo möglich, zuhause, wenn Sie Symptome haben oder einen Kontakt zu einer infizierten Person.

: Nach Monaten in Home Office und Kurzarbeit kehren immer mehr Menschen zurück ins Büro. Ein Plausch mit der Kollegin, sich beim Kollegen über den Computer beugen - schnell verfällt man in alte Muster. Um das Ansteckungsrisiko im Büro nicht unnötig zu erhöhen, sollte genau das noch vermieden werden. Zudem gilt besonders: Bleiben Sie, wo möglich, zuhause, wenn Sie Symptome haben oder einen Kontakt zu einer infizierten Person. Restaurant und Café: Mit mehreren Menschen um einen Tisch zu sitzen, scheint das Ansteckungen weiterhin wahrscheinlicher zu machen. Gute Lüftung und Abstand zu anderen Tischen können Abhilfe schaffen.

Mit mehreren Menschen um einen Tisch zu sitzen, scheint das Ansteckungen weiterhin wahrscheinlicher zu machen. Gute Lüftung und Abstand zu anderen Tischen können Abhilfe schaffen. Bars/Clubs: Wie steigende Inzidenzen in den Karnevalsregionen zeigen, bergen Clubs und Bars - trotz 2G-Plus-Regelung, immer noch ein hohes Risiko, sich anzustecken. Wer nach monatelanger Pause aber endlich wieder feiern gehen will, sollte zumindest den Kontakt zu vulnerablen Gruppen danach einschränken.

Coronavirus: Erhöhtes Ansteckungsrisiko auch in der Freizeit

Fitnessstudio und Co : Die Freizeiteinrichtungen haben inzwischen ausgefeilte Hygienekonzepte. Doch wer sich im Fitnessstudio nicht anstecken möchte, muss die Hygieneauflagen beachten. Hierzu gehört auch die Desinfektion der Geräte.

: Die Freizeiteinrichtungen haben inzwischen ausgefeilte Hygienekonzepte. Doch wer sich im Fitnessstudio nicht anstecken möchte, muss die Hygieneauflagen beachten. Hierzu gehört auch die Desinfektion der Geräte. Supermarkt und Laden : Geschlossene Räume, viele Menschen nah aufeinander: Auch der Einzelhandel birgt weiterhin ein hohes Ansteckungsrisiko. Abstand halten und auf einen ordentlichen Sitz der Maske achten!

: Geschlossene Räume, viele Menschen nah aufeinander: Auch der Einzelhandel birgt weiterhin ein hohes Ansteckungsrisiko. Abstand halten und auf einen ordentlichen Sitz der Maske achten! Sport im Freien: Mit dem herannahenden Frühling ist Sport im Freien wieder einfacher. Experten sind sich einig, dass das Ansteckungsrisiko an der frischen Luft weiterhin geringer ist. Doch auch hier ist es wohl ratsam, dichte Menschenansammlungen weiter zu meiden.