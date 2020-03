Coronavirus und die Deutsche Bahn: Notfallplan eingeleitet - Einschränkungen im Zugverkehr

Das Coronavirus scheint nun auch Auswirkungen auf die Bahn zu haben. Einschränkungen für Reisende sind zu erwarten. Nun hat das Unternehmen reagiert.

Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus.

Die Deutsche Bahn reagiert auf die sinkende Nachfrage.

Reisende müssen sich demnach auf Einschränkungen einstellen.

Update vom 16. März, 09:42 Uhr: Die Deutsche Bahn hat nun begonnen, den Bahnverkehr und Zugverbindungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken. Die wichtigsten Änderungen haben wir zusammengefasst:

Allgemein weist die Deutsche Bahn darauf hin, dass es aufgrund der Grenzkontrollen zu Verspätungen im grenzüberschreitenden Bahnverkehr in die Nachbarländer Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark kommen kann. Im internationalen Bahnverkehr sind folgende Strecken von Einschränkungen und Ausfällen betroffen:

In Richtung Italien, Österreich und Schweiz fallen folgende Züge komplett aus:

EC-Züge München - Kufstein - Innsbruck - Verona

ECE-Züge Frankfurt - Basel - Mailand

EC-Züge München - Lindau - Zürich ( - Basel)

IC-Busse München - Zürich

IC-Züge Stuttgart - Singen - Schaffhausen - Zürich fallenzwischen Singen und Zürich aus





In Richtung Tschechien fallen folgende Züge aus:

IC-Busse Frankfurt (M) / Mannheim - Prag

IC-Busse Leipzig - Prag

EC-Züge (Kiel - ) Hamburg - Berlin - Dresden - Prag (- Budapest) fallen zwischen Deutschland und Děčín hl. n. (Tschechien) aus





In Richtung Dänemark kommt es zu kompletten Ausfällen bei:

IC-Züge Hamburg - Padborg - Kobenhavn H

IC-Züge Hamburg - Flensburg - Aarhus





In Richtung Polen fällt folgende Zugstrecke aus:

EC-ZügeBerlin - Frankfurt (Oder) - Warszawa Centralna





Außerdem sind folgende Nachtzüge betroffen und fallen aus:

ÖBB-Nightjet-Züge Berlin - Zürich

ÖBB-Nightjet-Züge Berlin - Wien



ÖBB-Nightjet-Züge Hamburg - Zürich



ÖBB-Nightjet-Züge München - Rosenheim - Salzburg - Villach - Venedig/Mailand/Rom beginnen und enden in Villach Hbf (Österreich)



Der Zug- und Busverkehr nach Tirol und Tschechien von Bayern aus wurde bis auf weiteres eingestellt. Das betrifft die Strecken:

Kempten - Reutte in Tirol : Züge aus Richtung Kempten Hbf und in Richtung Reutte in Tirol enden in Pfronten-Steinach

: Züge aus Richtung Kempten Hbf und in Richtung Reutte in Tirol in München - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald : Züge in Richtung Seefeld in Tirol/Innsbruck Hbf enden in Mittenwald



: Züge in Richtung Seefeld in Tirol/Innsbruck Hbf in Garmisch-Partenkirchen - Reutte in Tirol : Züge aus Richtung Garmisch-Partenkirchen und in Richtung Reutte in Tirol enden in Griesen



: Züge aus Richtung Garmisch-Partenkirchen und in Richtung Reutte in Tirol in Nürnberg - Bayreuth - Hof/ - Marktredwitz - Hof/Cheb: Züge beginnen und enden in Schirnding



Keine Einschränkungen im Regionalverkehr gibt es derzeit in:

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern





Weitere Informationen finden Sie unter bahn.de.

Corona-Krise: Deutsche Bahn verzichtet auf Ticket-Kontrolle

Update vom 15. März, 16.52 Uhr: Die Deutsche Bahn reagiert auf die geringe Zahl der Fahrgäste als Folge der Corona-Krise, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Die Zahl der Züge werde schrittweise an die sinkende Nachfrage angepasst, sagte demnach eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag in Berlin. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet.

Die Bahn erläuterte, man reduziere das Angebot nicht von sich aus. Das Unternehmen sei von einzelnen Aufgabenträgern angesprochen worden, sich mit möglichen Angebotseinschränkungen auseinanderzusetzen.

Ob und in welchen Umfang Züge gestrichen werden blieb zunächst noch unklar. Es sei nach Angaben der Deutschen Bahn sei es jedoch Ziel eine stabile Versorgung zu gewährleisten und die Mobilität in Deutschland aufrechtzuerhalten.

Die Zugbegleiter kontrollieren in den Regionalzügen bis auf weiteres die Fahrkarten nicht mehr. Dies geschehe zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern, sagte die Bahnsprecherin. Die Schaffner fahren aber weiterhin in den Zügen mit.

Coronavirus in Deutschland: Deutsche Bahn erweitert Kulanzregelungen

Die Kulanzregelungen gelten in den kommenden Wochen weiter, so die dpa. Es sei laut der Deutschen Bahn nicht erforderlich sich unverzüglich zu melden.

Für alle bis zum 13. März erworbenen Tickets mit Reisedaten zwischen 13. März und 30. April könnten Fahrgäste ihre Fahrt verschieben und den Fahrschein bis zum 30. Juni flexibel für die gebuchte Strecke nutzen. Bei den rabattierten Sparpreisen und Supersparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben.

Möglich ist nach Angaben der Bahn auch eine Umwandlung in Reisegutscheine: Bis zum 13. März erworbene Tickets für Reisen bis 30. April können demnach kostenfrei in einen Reisegutschein umgewandelt werden. Dies gelte auch für Sparpreise und Supersparpreise. Anträge zur Umwandlung in einen Reisegutschein könnten auch noch nach dem gebuchten Reisetag abgeschickt werden.

Coronavirus und die Deutsche Bahn: Notfallplan eingeleitet? Einschränkungen für Reisende erwartet

Erstmeldung vom 15. März

Berlin - Das Coronavirus scheint nun auch Auswirkungen für viele Bahn-Kunden zu haben. Wie nun der Spiegel berichtet, soll die Deutsche Bahn bereits ab Dienstag oder Mittwoch im Regionalverkehr ihren Fahrplan auf einen Notfallplan umändern. Fahrkartenkontrollen sollen demnach währenddessen entfallen.

Coronavirus und die Deutsche Bahn: Einschränkungen für Reisende erwartet

Wie das Blatt berichtet, soll in gleich mehreren Bundesländern aktuell an einem DB-Regio-Zugfahrplan gearbeitet werden. Demnach sollen Sonntagsfahrpläne als Vorbild gelten. Grund für die Fahrplanänderung sei, dass viele Bahn-Mitarbeiter die Arbeit wegen der Betreuung ihrer Kinder und der Schließung von Schulen und Kindergärten nicht zur Arbeit erscheinen könnten.

Die Zahl der Infizierten in Deutschland steigt währenddessen weiter an. Auch die Zahl der Todesopfer erhöht sich. Nun gibt es ein zweites Todesopfer in Bayern.

Rubriklistenbild: © dpa / Sebastian Gollnow