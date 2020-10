„Angst zu ersticken!“ Deutsche Oberärztin teilt gegen Corona-Leugner aus - und zeigt Schock-Foto bei Facebook

Corona schonungslos: Eine deutsche Ärztin erzählt bei Facebook vom Kampf gegen Covid-19 und richtet eine emotionale Botschaft an Coronavirus-Leugner - samt Foto einer befallenen Lunge.

München/Essen - Die zweite Corona-Welle schwappt über Deutschland, und die Nation diskutiert eifrig über den Umgang mit dem Coronavirus und die neuen Covid-19-Regeln.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Oberärztin richtet eindringliche Botschaft an Corona-Leugner

Mittendrin: sogenannte Corona-Leugner und -Skeptiker. An diese richtete eine deutsche Oberärztin nun eine unmissverständliche Botschaft, die bei Facebook binnen kurzer Zeit viral ging.

„Ich bin sauer. 24h Notaufnahme, keinen Schlaf, fast stündlich Covid-Patienten ... Und es gibt immer noch Corona-Leugner?“, schrieb Carola Holzner in einem viel beachteten Posting bei Social Media und meinte mit Blick auf die steigenden Corona-Neuinfektionen in Deutschland weiter: „Liebe Corona-Verschwörungstheoretiker, Maskenverweigerer, Systemkritiker, Nicht-an-die-Auflagen-Halter: Dies könnte bald eure Lunge sein.“

Corona-Pandemie in Deutschland: Doc Caro wettert bei Facebook gegen Covid-19-Skeptiker

Doc Caro, wie sich die Essener Medizinerin bei Facebook nennt, schrieb weiter in Richtung der Covid-19-Skeptiker: „Wenn es Corona doch nicht gibt? Was sehe ich dann eigentlich den ganzen Tag in der Notaufnahme?! Und was ist das dann für ein CT?“

Besagtes CT zeigt eine von der heimtückischen Krankheit befallene Lunge. „Wenn ihr mir schon nicht glaubt: Bilder lügen nicht. Und die Angst zu ersticken auch nicht“, erklärte sie: „Gesundes Gewebe ist schwarz. Ziemlich weiße Lunge, oder???!!!!!“

Botschaft an Corona-Leugner: Doc Caro fordert faire Diskussion zu Covid-19-Foto von befallener Lunge

Abschließend wünscht sie sich zu ihrem Posting „ausdrücklich“ Diskussionen und macht dabei nur eine Bedingung: „Seid nett zueinander.“ (pm)

