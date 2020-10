Corona: Letzte Millionen-Stadt Deutschlands jetzt auch Risikogebiet - Lauterbach mit bitterer Befürchtung

Das Coronavirus breitet sich immer schneller in Deutschland aus. Bei der 7-Tages-Inzidenz hat ein erster Landkreis nun sogar die 200-Marke überschritten. Karl Lauterbach rechnet mit weiteren Lockdowns.

In Deutschland breitet sich das Coronavirus* rasant aus.

Immer mehr Regionen überschreiten die kritische Marke der Sieben-Tage-Inzidenz*.

Ein erster Landkreis plant einen praktischen Lockdown - Karl Lauterbach warnt vor weiteren.

Update vom 19. Oktober 2020, 21.09 Uhr: Nach dem jüngsten Appell von Kanzlerin Angela Merkel zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, davor gewarnt, die Bevölkerung zu verunsichern. Er wolle keine Entwarnung oder übertriebene Gelassenheit verbreiten. „Aber ich finde, man kann den Menschen nicht in einer Tour Angst machen“, sagte der Ärztepräsident am Montag im Deutschlandfunk. So könne eine Art von Abstumpfung entstehen. Teile der Bevölkerung könnten anfangen, die Warnungen nicht mehr ernst zu nehmen.

„Ganz so ernst kann ich die Lage aktuell nicht nachvollziehen. Wir mussten mit steigenden Infektionszahlen rechnen. Das ist ein natürlicher Verlauf im Rahmen der Pandemie“, so Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, im Deutschlandfunk. @BAEKaktuell — Deutschlandfunk (@DLF) October 19, 2020

Merkel hatte die Bürger in ihrer am Samstag ausgestrahlten, wöchentlichen Videobotschaft eindringlich um Mithilfe bei der Bekämpfung der Pandemie aufgerufen. Sie bat unter anderem, auf Reisen und Feiern zu verzichten, die „nicht wirklich zwingend notwendig“ seien. Es zähle jetzt jeder Tag. Auch der Vorstand der Gesellschaft für Virologie warnte in einer Stellungnahme vor einem Kontrollverlust. „Also ganz so ernst kann ich die Lage aktuell nicht nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin“, sagte Reinhardt. „Ich glaube, dass diese Vorstellung, dass man dieses Virus ganz vertreiben kann, eine irrige ist.“ Man müsse lernen, mit einer Zunahme der Infektionszahlen umzugehen und zu leben.

In Deutschland seien rund 700 Patienten auf der Intensivstation, verfügbar seien aber rund 8800 Intensivbetten. Angesichts dieser Verhältnisse seien Abstand, Hygieneregeln und Vermeidung von zu großen Versammlungen angemessen. Weitere Maßnahmen, mit denen die Bewegungsfreiheit der Menschen weiter eingeschränkt würden, halte er derzeit „definitiv für nicht angebracht“, betonte Reinhardt.

Update vom 19. Oktober 2020, 17.50 Uhr: Die Corona-Infektionszahlen steigen auch in Nordrhein-Westfalen. Es ist eines der am stärksten betroffenen Bundesländer in Deutschland. Inzwischen zählen 30 Regionen als Risikogebiete. Berlin sorgt ebenfalls mit hohen Corona-Infektionszahlen für Aufmerksamkeit.

Corona in Deutschland: Mediziner mahnen - „Wir sollten wachsam sein, aber nicht panisch“

Update vom 19. Oktober 2020, 15.59 Uhr: Mediziner warnen angesichts der aktuellen Corona-Zahlen und der Lage in deutschen Krankenhäusern vor Panik. „Wir sollten wachsam sein, aber nicht panisch“, sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der Münchener Klinik in Schwabing, während einer Online-Pressekonferenz von Intensivmedizinern am Montag. Grundsätzlich sei die Lage in den deutschen Krankenhäusern bis auf wenige regionale Ausnahmen vergleichsweise ruhig.

Trotz neuer Rekordzahlen bei den Neuinfektionen in den vergangenen Tagen könnten die Bundesländer aktuell genügend Intensivbetten vorhalten. Neben den Bettenkapazitäten müsse aber auch entsprechendes Personal einkalkuliert werden, um auch Patienten mit Nicht-Corona-Erkrankungen zu versorgen. Es dürfe keiner „hinten runterfallen“, erklärte der Chefarzt. Außerdem betonte Wendtner, dass die Gesellschaft weiterhin mitgenommen werden müsse, da er bei vielen schon eine gewisse „Corona-Müdigkeit“ feststelle.

Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin betonte, wie wichtig eine Herangehensweise ohne Panik sei. Seine Kollegen und er seien zuversichtlich: „Ich kenne keinen Einzigen, der sagt, das wird eine Katastrophe werden.“ Derzeit blicke man zwar mit Anspannung in die Zukunft. „Wir werden das aber mit Sicherheit schaffen“, betonte Janssens.

Coronavirus: Südafrika setzt Deutschland auf Liste der Hochrisikoländer

Angesichts der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland hat Südafrika am Montag auch die Bundesrepublik auf die Liste seiner Hochrisikoländer gesetzt. In einer Erklärung teilte die Regierung in Pretoria mit, für Geschäftsreisende, Investoren oder Experten seien auf Antrag aber ebenso Ausnahmen für eine Einreise möglich wie für Deutsche mit Immobilien im Lande.

Südafrika hatte den regulären internationalen Flugverkehr erst Anfang des Monats nach rund sechsmonatiger Sperre wieder für den Reiseverkehr aus dem Ausland geöffnet. Ausgeschlossen sind allerdings weiter Touristen aus Ländern, die als Hochrisikogebiete gelten. Auf der am Montag von der Regierung bekanntgegebenen Liste stehen unter anderen Frankreich, Chile, die Niederlande, Spanien, die USA oder Großbritannien.

Update vom 19. Oktober 2020, 14.01 Uhr: Dass sich die Corona-Pandemie derzeit wieder enorm verschärft, zeichnet sich bereits mit einem Blick in die Supermärkte ab. Mit steigenden Infektionszahlen gehen auch die Hamsterkäufe* wieder los. Jetzt appellieren Politik und Wirtschaft an die Vernunft der Verbraucher.

Update vom 19. Oktober 2020, 13.37 Uhr: Angesichts der weiter stark steigenden Corona-Fallzahlen kommen die Gesundheitsämter an ihre Grenzen. Veraltete Arbeitsmethoden und zu viele Sozialkontakte in der Bevölkerung sorgen für erhebliche Probleme bei der Nachverfolgung des Infektions-Geschehens*.

Corona: Letzte Millionen-Stadt Deutschlands jetzt auch Risikogebiet

Update vom 19. Oktober 2020, 13.20 Uhr: Als vierte und letzte deutsche Millionenstadt hat nun auch Hamburg einen Inzidenzwert von 50 überschritten. Der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage stieg nach Angaben der Gesundheitsbehörde erneut leicht an und lag nun bei 50,6. Nun gilt auch die Hansestadt offiziell als ein Corona-Risikogebiet.

Die anderen drei deutschen Millionenstädte Berlin, München sowie Köln überschritten den Grenzwert bereits früher und liegen inzwischen teils darüber. Gleiches gilt für andere Großstädte. Konkrete weitere Maßnahmen waren in Hamburg zunächst nicht angekündigt.

Erst am Freitag hatte der Senat angesichts steigender Zahlen die Auflagen verschärft. Unter anderem gilt dort in der Gastronomie ab 23 Uhr eine Sperrstunde. Private Feierlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung sind auf maximal 25 Menschen beschränkt, in der eigenen Wohnung auf maximal 15. Schüler der Oberstufe und in Berufsschulen müssen nun auch im Unterricht eine Maske tragen.

Coronavirus in Deutschland: Erster Landkreis plant praktischen „Lockdown“

Update vom 19. Oktober 2020, 12.47 Uhr: Wegen der extrem gestiegenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus im bayerischen Landkreis Berchtesgaden will Ministerpräsident Markus Söder dort nun eine Art Lockdown verhängen. Es werde ein Maßnahmenpaket geben, „das einem Lockdown entspricht“, so Söder. Gemeinsam mit dem Landkreis und der Regierung von Oberbayern solle Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) die Details ausarbeiten.

Söders Corona-Strategie findet nicht nur Befürworter. Friedrich Pürner, Epidemiologe und Leiter eines bayrischen Gesundheitsamts, spricht Klartext - und kritisiert vor allem die Maskenpflicht an Schulen.

Kurzfristige Lockdowns nach dem Vorbild Großbritanniens hatten kürzlich Christian Drosten und Karl Lauterbach vorgeschlagen*.

Corona in Deutschland: Erster Landkreis knackt Inzidenz von über 250 - Lauterbach rechnet mit weiteren Lockdowns

Erstmeldung vom 19. Oktober 2020, 10.23 Uhr: Berlin - Weltweit breitet sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* wieder rasant aus. Auch in Deutschland hat die Zahl der Neuinfektionen bereits die Höchstwerte aus dem Frühjahr überschritten. Immer mehr Landkreise werden zu Hotspots, die sogenannten Corona-Ampeln* springen auf Rot, was zu einer Verschärfung der Maßnahmen führt.

Corona in Deutschland - immer mehr Hotspots in Deutschland

Inzwischen haben 93 Regionen in Deutschland eine erhöhte Sieben-Tages-Inzidenz*, das bedeutet die Obergrenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen wurde überschritten. (Stand 18. Oktober 2020) Hiervon liegen 17 Kreise bei mehr als 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern und 76 Kreisen bei einem Wert von mehr als 50. Am Montag dürften es erneut mehr werden.

#Corona-Hotspots in 🇩🇪.



Von den rund 100 Stadt- und Landkreise, die mehr als 50 Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen hatten, liegen fast alle südwestlich einer Linie zwischen Bremen und Erzgebirgskreis.



Die eine Ausnahme, die es gibt, ist Berlin.@welt pic.twitter.com/XGxXnuhOur — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 19, 2020

Corona in Deutschland: Erster Landkreis bei 7-Tages-Inzidenz über 200

Im Berchtesgardener Land in Bayern wurde sogar die 200-Grenze deutlich überschritten. Nach Angaben des RKI lag die 7-Tage-Inzidenz dort am Montag bei 252,1. Es ist der erste Landkreis, der die 200-Marke überschreitet. Im bayerischen Freistaat gelten dementsprechende verschärfte Corona-Regelungen*.

Ministerpräsident CSU-Chef Markus Söder fordert außerdem eine bundesweite Maskenpflicht für Regionen mit hohen Corona-Zahlen. Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen solle eine Maskenpflicht in Schulen, auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und auch am Arbeitsplatz gelten, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden könnten, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg.

Corona in Deutschland: RKI meldet erneut bedenklichen Wert an Neuinfektionen

Ein steigender Trend an Neuinfektionen zeigt auch der aktuellste Stand an gemeldeten Fällen durch die Gesundheitsämter in Deutschland. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen wurden 4.325 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Wert ist zwar vergleichsweise niedrig, doch das liegt vor allem daran, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Gemessen an den 2.467 gemeldeten Infektionen vom Montag vergangener Woche ist der aktuelle Wert deutlich erhöht. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Samstag mit 7.830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert erreicht.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 366.299 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 19.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9789. Das waren zwölf Todesfälle mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 294.800 Genesene.

Corona in Deutschland: R-Wert weiter über kritischer Marke

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,44 (Vortag: 1,40). Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel 14 bis 15 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen liegt dieser Wert nun bei 1,35 (Vortag: 1,37). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Coronavirus: Karl Lauterbach erwartet bald lokale Shutdowns

Angesichts rasant steigender Coronavirus-Infektionen zeigt sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der schon vor Wochen vor einer 2. Welle gewarnt hat, zunehmend besorgt. Der Politiker zählt im Kampf gegen das Coronavirus auf das Verhalten der Menschen - weniger auf die Eindämmungsmaßnahmen. „Es wird darauf ankommen, wie sich die Bevölkerung verhält. Das ist wichtiger als einzelne Maßnahmen. Viele Auflagen lassen sich ohnehin schwer überprüfen“, sagte der Mediziner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei einer weiterhin so schnellen Ausbreitung des Coronavirus rechnet Lauterbach mit lokalen Shutdowns in Deutschland. „Es ist ganz simpel. Der R-Wert liegt bei etwa 1,3. Wenn wir den nicht runter bekommen, steigen die täglichen Fallzahlen innerhalb kürzester Zeit so stark an, dass die Kliniken und Gesundheitsämter überlaufen werden.“

