Keine Panik - nüchterne Fakten: So gefährlich ist das Coronavirus tatsächlich für uns

Ok dann mal angenommen die Sterblichkeitsrate von Covid19 liegt "nur" bei 0,5% (also 5 von 1000):

In Italien sind bis her 29 Tote gemeldet worden bei ca. z.Z. entdeckten Infizierten. Das passt nicht.

Daher dürfte wohl die Zahl eher bei 6000 oder höher liegen.

So und jetzt mal angenommen 60% der deutschen Bevölkerung infizieren sich binnen 1 Jahr mit Covid19:

80.000.000 * 0.6 = 48.000.000

Davon erkrankrn laut Artikel 6% so schwer, dass sie auf die Intesivstation müssen:

48.000.000 * 0.06 = 2.880.000

So jetzt noch mal angenommen, diese Fälle benötigen nur 1 Woche einen Platz auf der Intensivstation (was wohl sehr optimistisch ist) und die Fälle treten innerhalb dieses 1 Jahres absolut gleichmäßig auf (was ebenfalls sehr optimistisch ist), dann ergibt dies einen Bedarf an Intensivbett in Deutschland je Woche von:

2.880.000 : 52 = 55385

Z.Z. gibt es in Deutschland 40.000 Betten auf den Intensivstation und die sind nicht leer und warten nur auf Corona-Patentien.

Sollte jemand einen Fehler in dieser Berechnung finden würde ich mich freuen.

Sollte kein Fehler enthalten sein, wäre es an der jetzt unser Gesundheitsminister endlich von seinem Job zu entlassen.

Vielleicht wird man ja rückblickend die Covid-19 Epidemie in Deutschland auch als die

Spahn'sche Grippe bezeichen.

Wie der Virologe Drosten mehrfach erklärt hat, ist der Faktor Zeit das entscheidende.

Es ist nicht die Frage ob sich das Virus in Deutschland verbreiten wird, sondern wie schnell.

Es gibt auch keinen pauschalen Faktor der Sterblichkeit, denn die entscheidende Frage ist, ob alle schweren Fälle noch die nötig medizinische Versorgung erhalten werden. DAVON wird maßgeblich am Ende die Sterblichkeit abhängen.

Drosten sagt selbst wenn es über 2 Jahre geht, werden wir es mehr oder weniger gut schaffen. Geht's binnen 1 Jahr wird's ein größeres Problem, weil dann unser Gesundheitssystem überlastet sein wird.