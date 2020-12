Corona in Deutschland: Impfkampagne läuft an! Erste Bürger gespritzt - aber jeder zweite Klinikflur verseucht

Der mittlere Osten bleibt weiterhin der Corona-Hotspot Deutschlands. Eine Frau erhielt nun die allererste Impfung in Deutschland. Die News im Ticker.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland : Die Corona-Fallzahlen bleiben rund um Weihnachten und vor Silvester auf einem sehr hohen Niveau.

: Die bleiben rund um und vor auf einem sehr hohen Niveau. Der harte Lockdown* wegen der Corona-Krise * zeigt im Kampf gegen Covid-19* bislang keine Wirkung.

wegen der zeigt im Kampf gegen bislang keine Wirkung. In Sachsen-Anhalt wurde nun die erste Corona-Impfung vergeben (Update vom 26. Dezember, 17.05 Uhr).

vergeben (Update vom 26. Dezember, 17.05 Uhr). Dieser News-Ticker wird ständig aktualisiert.

Update vom 27. Dezember, 15.04 Uhr: Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit mehr als 80 Millionen Infektionen aufgetreten. In über 1,7 Millionen Fällen endete die Infektion mit dem Covid-19-Erreger tödlich, wie eine Bilanz der Nachrichtenagentur AFP vom Sonntag auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Besonders hart betroffen ist nach wie vor Europa. In Deutschland sind laut Zählung der Johns Hopkins Universität seit Beginn der Pandemie 1.652.066 Menschen erkrankt, davon sind bisher knapp 30.000 verstorben.

Corona in Deutschland: Impfkampagne läuft - aber jeder zweite Klinikflur weist Virus-Spuren auf

Update vom 27. Dezember, 11.01 Uhr: Das Personal in Kliniken muss in der Covid-19-Pandemie fürchten, sich bei der Arbeit anzustecken. Nun untersucht eine französische Meta-Analyse von Wissenschaftlern des Universitätsklinikums Nantes, wo die Luft in Krankenhäusern am schwersten Virus-belastet ist. Erwartbar war, dass auf Intensivstationen Coronaviren in den Proben gefunden wurden. Allerdings sind auch normale Flure und Toiletten immer wieder kontaminiert.

Auf Intensivstationen waren demnach über 25 Prozent der Proben kontaminiert, im Vergleich zu knapp 11 Prozent auf anderen Stationen. Der höchste Prozentsatz positiver Proben stammte von öffentlich zugänglichen Fluren (56 Prozent) - dort waren jedoch insgesamt nur 16 Stichproben genommen worden. Generell fiel jeder dritte Test (33,3 Prozent) aus öffentlichen Klinikbereichen positiv aus. Als weitere Risikoorte entpuppten sich Toiletten und Badezimmer mit einer Positivrate von knapp 24 Prozent - 5 von 21 Proben. Wahrscheinlich liege das daran, dass diese Räume klein und schlecht belüftet seien, vermuten die Autoren. Allerdings sind die Partikel des Erregers Sars-CoV-2 meist wohl nicht lebensfähig.

Schutz vor einer Erkrankung - Corona-Impfungen in Deutschland gestartet

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es wichtig ist, dass Pflegekräfte und Krankenhauspersonal zu den ersten gehören, die gegen das Virus geimpft werden. Am Sonntag ist in Deutschland die bundesweite Impfkampagne angelaufen. Zunächst wurden vor allem in Seniorenheimen mobile Teams eingesetzt. In Berlin, Nordrhein-Westfalen und in Magdeburg haben sich am Morgen die ersten Menschen mit dem Vakzin behandeln lassen.

Corona-Zahlen in Deutschland: News zu Neuinfektionen und Todesopfern

Update vom 27. Dezember, 7.29 Uhr: Mehr als 13.700 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden sowie 356 neue Todesopfer mit Covid-19: Das RKI hat an diesem Sonntagmorgen 13.755 weitere tägliche Ansteckungsfälle gemeldet. Die bisherigen Höchstwerte lagen bei mehr als 30.000 Fällen.

Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz betrug am Sonntag 161,3. Am Vortag hatte sie noch bei 170,7 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Corona-Maßnahmen wie den aktuellen Lockdown. Ziel der Bundesregierung ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken.

Allerdings: Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Am vergangenen Sonntag waren gut 22.700 Neuinfektionen gemeldet worden.

Corona in Deutschland: Der Anfang ist gemacht! Frau erhält erste Impfung - RKI vertraut aktuellen Zahlen nicht

Update vom 26. Dezember, 22.36 Uhr: Der R-Wert in Deutschland liegt aktuell unter 1, meldet das RKI im täglichen Lagebericht zur Corona-Pandemie. Doch wie passt das mit den steigenden Fallzahlen zusammen? Immerhin beschreibt ein Wert unter 1, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet.

Dafür braucht es zweierlei Erklärungen. Zum einen ist die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland aktuell immens hoch. Das bedeutet automatisch eine hohe Zahl an Neuinfektionen. Auch wenn nicht jeder Infizierte einen anderen Menschen ansteckt.

Zum anderen, das merkt das RKI ebenfalls an, sind die Zahlen während der Feiertage nicht unbedingt verlässlich. „Covid-Fälle werden nur verzögert detektiert, erfasst und übermittelt, sodass der R-Wert zudem gegebenenfalls unterschätzt wird“, erläutern die Experten.

Bundesweit gab es im Vergleich zum Vortag 14.455 neue Fälle. Die gesamtdeutsche 7-Tage-Inzidenz liegt somit bei 171 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Besonders akut ist die Lage aktuell in Ostdeutschland, vor allem südlich von Dresden. Im gesamten Raum liegt die Inzidenz über 500, im Landkreis Altenburger Land sogar bei 617,5.

Corona in Deutschland: Der Anfang ist gemacht! Frau erhält erste Impfung

Update vom 26. Dezember, 17.05 Uhr: Der Impf-Start in Deutschland ist gemacht. Zahlreiche Experten und Politiker kritisieren den stotternden Plan extrem, doch jetzt wurde die erste Spritze vergeben.

+ Die Heimbewohnerin Edith Kwoizalla ist mit ihren 101 Jahren die erste, die am Samstag vor dem offiziellen Impfstart in Deutschland gegen Corona geimpft wurde. Im Landkreis Harz in einer Senioren Pflegeeinrichtung in Halberstadt (Seniorenzentrum Krüger) wurden die ersten Bewohner sowie das Pflegepersonal mit dem Covid-19 Impfstoff von Pfizer-Biontech geimpft. © Matthias Bein/dpa/dpa-Zentralbild

Die Premieren-Impfung fand im Harz statt. Die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla erhielt die symbolträchtige Spritze. Nach Kwoizalla ließen sich 39 weitere Bewohner des Altenheims sowie 10 Angestellte impfen, teilen die Verantwortlichen mit. „Jeder Tag, den wir warten, ist ein Tag zu viel“, sagt Pflegekraft Tobias Krüger. Der Landkreis hatte im Vorfeld angefragt, ob die Einrichtung auf den Impf-Start vorbereitet sei.

Coronavirus in Deutschland: Saarland will 500 Menschen am Tag impfen - Termine restlos vergeben

Update vom 26. Dezember, 15.54 Uhr: 500 Impfungen sollen täglich im Saarland stattfinden. Dazu nehmen drei Impfzentren am Montag ihre Arbeit auf, wie CSU-Ministerin Monika Bachmann offiziell mitteilt. Schon am Sonntag sind mobile Teams im Einsatz.

„Somit werden wir bis Ende Januar 27.000 Impftermine durchführen“, rechnet die Gesundheitsministerin hoch. In den Impfzentren werden täglich 400 Impfungen durchgeführt. Weitere 100 von den mobilen Ärzten.

12.000 Impftermine hatte das Land vorab vergeben. Sie sind bereits restlos ausgebucht, wie das Ministerium mitteilt. Momentan können deshalb keine Termine mehr gebucht werden. Sollte es Absagen geben, werden die Termine im System wieder freigeschalten.

Coronavirus: Hotspots im Osten Deutschlands - „Infektionslage ist besorgniserregend“

Update vom 26. Dezember, 14.50 Uhr: Der mittlere Osten der Bundesrepublik bleibt weiterhin der Corona-Hotspot Deutschlands. Blickt man auf das Dashboard des RKI, stechen fünf pink gefärbte Landkreise ins Auge. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz über dem Wert von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die fünf am stärksten betroffenen Landkreise und ihre 7-Tage-Inzidenz im Überblick:

Altenburger Land : 617,5

: 617,5 Mittelsachsen : 543,2

: 543,2 Erzgebirgskreis : 520,7

: 520,7 Sächsische Schweiz - Osterzgebirge : 520,4

: 520,4 Bautzen: 518,8

Bei den Bundesländern hatte am Samstag Sachsen mit einem Wert von 404 die höchste Inzidenz, gefolgt von Thüringen mit einem Wert von 303.

Corona in Deutschland: Städtetag warnt vor zu hohen Erwartungen an den Impfstart

Update vom 26. Dezember, 13.32 Uhr: Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland kommt an diesem Samstag der Impfstoff in den einzelnen Bundesländern an. Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort werden sie an Impfzentren und mobile Teams verteilt, die dann am Sonntag die ersten Impfungen verabreichen sollen. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Impfplan geäußert.

Der Deutsche Städtetag hat vor zu hohen Erwartungen an den Start der Corona-Impfungen am Sonntag gewarnt. „Wir sind in den Städten sehr erleichtert, dass jetzt mit den Impfungen begonnen werden kann. Es ist ein Anfang gemacht, aber der Spuk mit dem gefährlichen Coronavirus ist noch nicht vorbei“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Die Infektionslage ist aktuell weiterhin besorgniserregend.“ Die Zeit für Massenimpfungen sei noch nicht gekommen. „Dafür gibt es zunächst viel zu wenig Impfstoff“, so Jung.

Corona in Deutschland: RKI meldet mehr als 14.000 Neuinfektionen - 240 Todesfälle

Update vom 26. Dezember, 8.40 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am zweiten Weihnachtsfeiertag 14.455 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland. Zudem wurden 240 weitere Todesfälle verzeichnet. Diese Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Das RKI rechnete während der Feiertage mit einer geringeren Zahl an Tests und mit weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern.

Am vergangenen Samstag waren noch 31.300 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Deutschland übermittelt worden. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die 7-Tage-Inzidenz, lag am Samstag bei 170,7. Am Dienstag war mit 197,6 ein Höchststand erreicht worden.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Hohe Covid-19-Fallzahlen in Baden-Württemberg und Hessen

Update vom 25. Dezember, 22.20 Uhr: Die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien hat die Bundesrepublik erreicht, die Covid-19-Fallzahlen sind hoch. Jetzt reagieren die Niederlande - und erklären Deutschland zum Corona-Risikogebiet*.

Update vom 25. Dezember, 21.30 Uhr: Schwedens Corona-Strategie* gilt in der Pandemie als heikler Sonderweg - auch für Kritiker und Befürworter aus Deutschland. Der schwedische König wirft seinem eigenen Land Versagen vor. Ein Problem lässt sich klar erkennen. (siehe Link)

Update vom 25. Dezember, 19.45 Uhr: An Weihnachten werden im Zuge der Corona-Pandemie von den Gesundheitsämtern weniger Daten übermittelt - und dennoch bleiben die Covid-19-Zahlen auch in der besinnlichen Zeit hoch.

So meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für Hessen an Heiligabend 2992 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - was beinahe ein Höchstwert gewesen wäre. In Hessen kamen ferner 65 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg verzeichnete Stand Freitag, 14 Uhr, dagegen innerhalb eines Tages weitere 1947 Corona-Fälle im Südwesten Deutschlands. Zudem wurden 27 weitere Todesopfer in Verbindung mit Virus registriert. Damit sind bislang insgesamt 4399 Menschen in Baden-Württemberg mit oder an einer Corona-Infektion gestorben.

Corona-Pandemie in Deutschland: Mehr als 25.500 Neuinfektionen am ersten Weihnachtsfeiertag gemeldet

Update vom 25. Dezember, 18.30 Uhr: Auch am ersten Weihnachtsfeiertag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) aus Berlin unter Berufung auf die regionalen Gesundheitsämter neue Zahlen zur Coronavirus-Pandemie in Deutschland herausgegeben.

Diese sehen wie folgt aus:

Corona-Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden: 25.533

binnen 24 Stunden: 25.533 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 binnen 24 Stunden: 412

in Verbindung mit binnen 24 Stunden: 412 Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland : 188,8

für ganz : 188,8 Erfasste Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie: 1.612.648

seit Beginn der Pandemie: 1.612.648 Corona-Tote in Deutschland seit Beginn der Pandemie: 29.182

Ziel der Bundesregierung ist es weiterhin, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken. Von diesem Ziel ist Deutschland aber seit Wochen sehr weit entfernt.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Bayern und Osten machen mit Blick auf Intensivstationen Sorgen

Erstmeldung vom 25. Dezember: München/Berlin - In der Coronavirus-Pandemie* hat die neuartige und hochansteckende Corona-Mutation B.1.1.7 kurz vor Weihnachten auch Deutschland erreicht.

Vorerst bis zum 10. Januar gilt ein harter Lockdown, der das gesellschaftliche und öffentliche Leben in der Bundesrepublik weitgehend herunterfährt. Vor Silvester bleibt die Corona-Lage* derweil ernst - das zeigt vor allem der Blick auf die Kapazitäten der deutschen Intensivstationen.

In vielen Landkreisen sind laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) keine oder kaum noch Intensivbetten frei. Besorgniserregend ist die Lage besonders in Bayern, in ländlichen Regionen Baden-Württembergs und im mittleren Osten Deutschlands.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Landkreise ohne freie Intensivbetten in der Bundesrepublik

Landkreis/Stadt: Intensivbetten belegt: Intensivbetten frei: davon Corona-Patienten: Rottweil (BaWü) 11/11 0 7 Offenbach (Hessen) 20/20 0 14 Fürstenfeldbruck (Bayern) 12/12 0 6 Aichbach-Friedberg (Bayern) 19/19 0 7 Landshut (Bayern) 6/6 0 3 Eichsfeld (Thüringen) 17/17 0 9 Saale-Orla-Kreis (Thüringen) 4/4 0 3 Oberspreewald-Lausitz (Brandenburg) 16/16 0 12 Prignitz (Brandenburg) 13/14 1 7 Hildburghausen (Thüringen) 4/5 1 3 Kitzingen (Bayern) 8/9 1 3 Regen (Bayern) 15/16 1 10 Landkreis München (Bayern) 9/10 1 1 Landsberg am Lech (Bayern) 10/11 1 7 Biberach (BaWü) 13/14 1 9

