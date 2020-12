Verringern Masken das Corona-Infektionsrisiko? Studie aus Deutschland zeigt nun den tatsächlichen Effekt

Die Maskenpflicht ist eine viel diskutierte Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Eine neue Studie zeigt nun, dass sie das Infektionsrisiko deutlich verringert.

Mainz - Als erste Stadt in Deutschland führte Jena im Frühjahr die Maskenpflicht als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein. Doch wie sehr schützt der Mund-Nasen-Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus? Dieser Frage gingen nun Forscher nach. Sie verglichen die Daten aus Jena mit denen aus anderen deutschen Städten mit ähnlichen Voraussetzungen und kamen zu einem klaren Ergebnis.

Corona in Deutschland: Studie zeigt Wirksamkeit von Masken zur Senkung des Infektionsrisikos

Die Ergebnisse der neuen Studie zeigen, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Corona-Infektionsrisiko um durchschnittlich rund 45 Prozent - also fast um die Hälfte - verringert. „Das sind 55 statt 100 Neuinfektionen“, sagte der Mainzer Ökonom Klaus Wälde, einer der Autoren der in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichten Studie, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Oder noch anschaulicher: Statt 20.000 Neuinfektionen am Tag hätten wir ohne Masken rund 38.000.“ Wäldes Fazit: „Jeder sollte Masken tragen, um sich und andere vor Infektionen zu schützen.“

Zusammen mit drei anderen Wirtschaftswissenschaftlern untersuchte Wälde den Sonderweg Jena und verglich ihn mit Daten aus ähnlichen deutschen Städten. In der thüringischen Stadt wurde die Maskenpflicht - begleitet von einer Öffentlichkeitskampagne - bereits am 6. April eingeführt und damit rund drei Wochen früher als in den meisten anderen deutschen Kreisen und Städten. „Das war ein extremer Glücksfall, den man sich viel häufiger wünscht, um Infektionskanäle in der Wirklichkeit betrachten zu können“, erklärte Wälde.

Corona-Studie: Forscher vergleichen Daten aus Jena mit anderen Städten in Deutschland

Die Wissenschaftler verglichen Jena mit Städten wie Trier, Darmstadt, Cloppenburg und Rostock. Dort waren Corona-Infektionsgeschehen, Bevölkerungsdichte, Durchschnittsalter, Seniorenanteil sowie die Ausstattung mit Ärzten und Apotheken ähnlich wie in der thüringischen Universitätsstadt. „Wir haben geschaut, was in Jena und in den Vergleichsregionen drei Wochen nach der Einführung der Maskenpflicht passiert“, berichtete Wälde.

Um weitere Effekte auszuschließen, berücksichtigten die Wissenschaftler andere Regelungen in Deutschland in dieser Zeit. „Es gab keine Änderungen von Verordnungen in Jena und Thüringen acht bis zwölf Tage vor und nach dem 6. April“, sagte Wälde. „Damit war klar, dass wir den Effekt von Masken identifiziert haben. Nicht vollständig ausschließen können wir sonstige Verhaltensänderungen durch Signaleffekte.“ Ein solcher Signaleffekt wäre etwa, dass sich Menschen in Gegenwart von Masken generell vorsichtiger verhalten. (ph/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

