Corona-Maßnahmen: Die Akzeptanz lässt langsam nach - Umfrage mit eindeutigem Ergebnis 

Die Akzeptanz in der Bevölkerung für die strikten Coronavirus-Maßnahmen lässt nach. Das ergibt nun eine Umfrage.

Seit Wochen gelten strikte Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus.

Die Bevölkerung hat diese Regeln in großen Teilen unterstützt.

Doch eine aktuelle Umfrage von Infratest dimap stellt fest: Diese Akzeptanz in der Bevölkerung lässt nach.

Berlin - Seit mehreren Wochen gelten in Deutschland* strikte Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus*. Kontaktsperre ist nur eine davon. Schwerer wiegen wohl die geschlossenen Kitas und Schulen. Auch bringen die geschlossenen Geschäfte nicht wenige Unternehmer an die Grenzen ihrer Existenz. Dennoch herrschte in der Mehrheit der Bevölkerung großer Rückhalt für die Regierung und die Maßnahmen. Auch wegen der schnellen globalen Verbreitung* des Erregers. Doch die Akzeptanz sinkt, lässt zunehmend nach. Das schließt eine aktuelle Umfrage von Infratest dimap.

Coronavirus: In Deutschland sinkt die Akzeptanz gegenüber den strikten Maßnahmen

Demnach befürworteten nur noch 74 Prozent die Kontaktbeschränkungen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe in ihren Donnerstagsausgaben berichten. Den Höchststand an Zustimmung für die Maßnahmen hatte das Institut in der letzten Märzwoche mit 87 Prozent verzeichnet. Seitdem geht der Wert offenbar zurück.

In der aktuellen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nannten 18 Prozent die Einschränkungen des öffentlichen Lebens „übertrieben“, wie die Funke-Blätter aus der ihnen vorliegenden Erhebung zitieren. Vor Ostern hatte dieser Anteil noch bei 14 Prozent gelegen, kurz nach den Feiertagen dann bei 17 Prozent.

Coronavirus in Deutschland: Der Lockdown gerät an die Grenzen der Akzeptanz

Dabei machen sich relativ wenige Menschen Sorgen um ihre eigene Gesundheit. Lediglich 19 Prozent machten sich laut Umfrage noch große Sorgen. Ende März waren es 25 Prozent. Eine Smartphone-App zur Nachverfolgung der Infektionsketten würden 56 Prozent der Befragten installieren. Dieser Wert hat sich kaum bewegt. Für die Erhebung wurden rund tausend repräsentativ ausgewählte Bundesbürger befragt.

Infratest-Umfrage zum Coronavirus: Akzeptanz der Maßnahmen sinkt

Gegen die Coronavirus-Pandemie soll eine Herdenimmunität angestrebt werden. Dafür sehen deutsche Wissenschaftler einen Impfstoff* als notwendige Grundlage.

Coronavirus-Maßnahmen: Über weitere Lockerungen soll erst am 6. Mai beraten werden

