Corona: Virologin warnt eindringlich vor zweiter Welle - sie befürchtet weitere drastische Maßnahmen

Das Problem ist, dass die Diskussion so keinen Sinn macht weil wir unterschiedliche Grundannahmen haben. Einerseits setzen Sie einfach mal so voraus, dass der wirtschaftliche Schaden ohne Lockdown signifikant geringer wäre was mitnichten der Fall sein muss und andererseits glauben Sie dass das Virus einen Bogen um Deutschland macht wenn man den Lockdown beendet (oder nie gemacht hätte) weil sie dem RKI misstrauen. (Man müsste ja eigentlich nur ins Ausland schauen um zu sehen was Sache ist). Zudem rechnen sie Tote gegeneinander auf was nicht funktioniert.

Wenn einer (z.B.) aufgrund des Lockdowns Suizid begeht ist das schlimm aber dafür trägt niemand die Verantwortung und das ist auch nicht vorhersehbar. (Zudem kann man sich ja Hilfe holen). Und wenn Sie für den verhinderten Suizid bereit sind Zustände wie in Italien zu akzeptieren darf ich dann die Gegenrechnung aufmachen, dass Sie z.B. 5000 Menschen geopfert haben ( das sind die zusätzlichen Toten, die z.B. aufgrund der Überlastung zustande kommen) um einen Suizide zu verhindern dessen Verhinderung sie auch nicht belegen können. Wo ist da dann die Verhältnismäßigkeit?

Und dass im Moment die Fälle mit schwersten Vorerkrankungen bei Püschel auf dem Tisch liegen liegt daran, dass diese *trotz* adäquater Behandlung aufgrund ihrer Situation verstorben sind. Diese Behandlung wird bei einer Überlastung der Systeme aber nicht mehr möglich sein. Püschel wird dann Fälle auf seinem Tisch haben die er jetzt gar nicht sehen kann weil die derzeit das Krankenhaus lebend verlassen...