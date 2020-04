In Deutschland gilt ab Montag in allen deutschen Bundesländern eine Maskenpflicht, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Doch bei der Beschaffung von Masken ist Scheuer in eine Falle getappt.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus haben sich alle Bundesländer in Deutschland für eine Maskenschutzpflicht entschieden.

Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist ab Montag, dem 27. April, in einigen Situationen verpflichtend.

ist ab Montag, dem , in einigen Situationen verpflichtend. Alle aktuellen Nachrichten zur Corona-Krise in Deutschland finden Sie hier. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*.

Berlin - Manche Länder haben die Maßnahme bereits ergriffen, andere wollen jetzt nachziehen: Jedes Bundesland in Deutschland hat sich mittlerweile für eine Mundschutzpflicht entschieden, wenn auch jeweils in unterschiedlichen Ausmaßen. In den meisten Ländern beginnt die Maskenschutzpflicht jedoch ab dem 27. April und mit ähnlichen Regelungen.

Coronavirus: Mundschutzpflicht in Deutschland - Elf Millionen bestellte Masken aus China Schrott

Doch die weltweit stetig steigende Nachfrage nach Schutzmasken* wegen des Coronavirus* hat auch Deutschland das Vorhaben erschwert, den Masken-Vorrat im eigenen Land aufzustocken. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich deshalb persönlich um die Lieferung von acht Millionen Masken gekümmert, die Anfang April ihren Weg von China nach Deutschland fanden. Danach kündigte der CSU-Politiker einen weiteren Masken-Nachschub an, mit dessen Beschaffung eine Firma aus Passau beauftragt wurde.

Wie sein Ministerium mitteilte, kenne Scheuer die Firma aus dem Wahlkreis. Darüber berichtet der Spiegel. Sogar die begehrten FFP2-Masken erwartete der Politiker demnach.

Corona-Mundschutz: Ausgerechnet Firma in Scheuers Wahlkreis enttäuscht ihn

Die Firma, die eigentlich mit Sportkleidung handelt, gehöre einem chinesischen Inhaber. Dieser kenne „sehr viele medizinische Produzenten in Asien“, zitiert das Magazin den Geschäftsführer der Firma. Die erste Lieferung aus China von Anfang an April sei auch noch völlig in Ordnung gewesen. Doch neuen Informationen zufolge sind viele der ebenfalls bestellten FFP2-Masken bis heute nicht angekommen, wie der Spiegel nun erfahren haben will.

Den Angaben zufolge waren hinsichtlich der aktuellen Corona-Krise* eigentlich 30 Millionen Stück für Deutschland angedacht. Doch zu der Lieferung sollte es nicht kommen.

Coronavirus in Deutschland: Scheuer beauftragt Firma mit Beschaffung von FFP2-Masken - „alle Schrott“

„Da haben wir elf Millionen Masken gesichtet, die waren alle Schrott", so der Geschäftsführer weiter. Der Grund: Die Filter seien schlecht gewesen, die Bänder wären gerissen. Das habe ihn „a bisserl in Lieferverzug“ gebracht, heißt es. Aus dem Fehler habe er immerhin gelernt, demnach überwache er mittlerweile die Produktion in China.

Außerdem habe er einen Teil der Masken* - wenn auch verspätet - bereits geliefert. Für Scheuer, der zuvor noch in der Lokalpresse von seinem Vorhaben geschwärmt habe, dürfte das trotzdem ein herber Rückschlag sein. Zumal es nicht sein erster ist...

