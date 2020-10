Corona in Deutschland: 10.000er-Marke deutlich überschritten - RKI meldet Höchstwert an Neuinfektionen

Das Coronavirus verbreitet sich in Deutschland mit schnellem Tempo. Die Zahlen der Corona-Fälle sind heftig gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Höchstwert bei den Neuinfektionen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet seit Beginn der Corona-Pandemie täglich neue Corona-Infizierte und Todesfälle. Nun gibt es einen negativen Rekordwert.

(RKI) meldet seit Beginn der Corona-Pandemie täglich neue Corona-Infizierte und Todesfälle. Nun gibt es einen negativen Rekordwert. Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 22. Oktober, 8.20 Uhr: Die Zahl der Corona-Tests pro Woche schwankt seit Anfang September nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) zwischen 1,1 und 1,2 Millionen. Seit zwei Wochen steigt der Probenrückstau erneut an. Einige Labore wiesen auf Lieferschwierigkeiten für Arbeitsmaterialien hin. Die Positivrate ist von 0,75 auf 3,63 Prozent gestiegen.

Mit Blick auf die Fallzahlen will das RKI am Donnerstag in einem Presse-Briefing über die Lage der Corona-Pandemie in Deutschland informieren. Die RKI-Webseite ist momentan (8.20 Uhr) allerdings nicht erreichbar. Das RKI-Dashboard, auf dem das Infektionsgeschehen abzulesen, ist funktioniert.

Ärzteverband: Merkel-Szenario mit mehr als 19.000 Neuinfektionen realistisch

Update vom 22. Oktober, 6.43 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bei einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums Ende September nach Angaben aus Teilnehmerkreisen vor einem deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen gewarnt. Es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen pro Tag geben, wurde Merkel zitiert. Die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst hält das Merkel-Szenario von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für realistisch.

„Als die Bundeskanzlerin vor einigen Wochen von 19.200 Neuinfektionen an einem Tag gesprochen hat, habe ich eine solche Entwicklung zunächst für unwahrscheinlich gehalten“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). „Aber so wie die Dinge derzeit verlaufen, halte ich das inzwischen für eine realistische Einschätzung.“

RKI: Rund 76.000 aktive Corona-Fälle in Deutschland

Update vom 22. Oktober, 5 Uhr: Es sind erschreckende Zahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) nun gemeldet hat. Nachdem am vergangenen Freitag (16. Oktober) mit rund 7830 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert für Deutschland gemeldet worden war, spitzt sich die Lage nun weiter zu. Wie das RKI am Donnerstag erklärt, wurden in den vergangenen 24 Stunden 11.287 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (Mittwochmorgen: 7595). Das entspricht der höchsten, jemals in Deutschland verzeichneten Zahl an Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. 30 weitere Menschen starben binnen 24 Stunden (Mittwochmorgen: 39 Todesfälle).

Corona in Deutschland: RKI meldet mehr als 11.000 Neuinfektionen

11.287 Corona-Neuinfektionen verzeichnet das RKI am Donnerstagmorgen (Datenstand: 22. Oktober, 0 Uhr) binnen 24 Stunden.

verzeichnet das RKI am Donnerstagmorgen (Datenstand: 22. Oktober, 0 Uhr) binnen 24 Stunden. 392.049 Menschen in Deutschland haben sich bisher mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert.

haben sich bisher mit dem infiziert. Bisher wurden 9.905 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet.

in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. 302.100 Personen haben eine Covid-19-Infektion überstanden, schätzt das RKI. Demnach gibt es rund 17.044 aktive Corona-Fälle in Deutschland.

Corona in Deutschland: Wie viele Fälle meldet das RKI am Donnerstag?

Update vom 21. Oktober, 21.49 Uhr: Neue Angaben vom Robert-Koch-Institut. Die Reproduktionszahl lag in Deutschland laut Lagebericht vom Mittwoch bei 1,09 (Vortag: 1,25). Das bedeutet, dass zehn Infizierte knapp elf weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Wie außerdem aus den Angaben des RKI hervorgeht, steigt die Zahl der Corona-Hotspots weiterhin. 133 der 401 deutschen Stadt- und Landkreise überschreiten die Inzidenzmarke von 50 (Vortag: 129). Mit dem Landkreis Wittmund (Niedersachsen) gibt es momentan nur noch einen Kreis, wo es in den letzten sieben Tagen keinen Corona-Fall gab. Am prekärsten ist die Lage im Moment im Berchtesgadener Land.

Sieben-Tages-Inzidenz in Deutschland (Quelle: RKI-Lagebericht vom 21. Oktober) LK Berchtesgadener Land: 262,4 Fälle pro 100.000 Einwohner SK Delmenhorst: 205,0 SK Berlin-Neukölln: 187,8 SK Berlin-Mitte: 161,5 LK Sankt Wendel: 137,9 SK Solingen: 137,5 LK Bitburg-Prüm: 135,3 SK Herne: 133,6 LK Erzgebirgskreis: 131,7 LK Weiden in der Oberpfalz: 131,0

Corona in Deutschland: Warum gibt es im Osten viel weniger Fälle? Mehrere Faktoren wohl relevant

Erstmeldung vom 21. Oktober, 17 Uhr: Berlin - Nun ist also eingetreten, was Virologen befürchteten. Nachdem sich die Corona-Lage in Europa ab September kontinuierlich verschlimmerte, sah es in Deutschland noch relativ entspannt aus. Experten warnten allerdings schon damals*, die Bundesrepublik hinke in puncto Infektionsgeschehen schlicht ein paar Wochen hinterher. Nun, Mitte Oktober, ist klar, dass sich die mahnenden Worte als richtig erwiesen.

+ Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen. © Sebastian Gollnow/dpa

Corona in Deutschland: Wegen „beschleunigtem Anstieg der Übertragungen“ - Rekordwerte im Oktober

Am Mittwochmorgen meldete das Robert-Koch-Institut* 7.595 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, was dem zweithöchsten Wert seit Ausbruch der Pandemie entspricht (am 17. Oktober gab es 7.830 neue Fälle). „Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, schreibt das RKI dazu in seinem Lagebericht. Die Situation ist also ernst. Das wurde auch daran deutlich, dass ganz Deutschland am Mittwoch (21. Oktober) die kritische Marke von 50 Fälle pro 100.000 Einwohnern überschritt (51,3) und damit flächendeckend als Hotspot gilt.

Dabei liegt die sogenannte Inzidenz* gar nicht in allen Bundesländern über 50. Besonders schwer von der Pandemie betroffene Gebiete wie Berlin oder Bremen ziehen den Deutschlandschnitt jedoch nach oben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz nach Bundesland (Quelle: RKI-Lagebericht vom 20. Oktober) Berlin: 84,3 Bremen: 76,3 Saarland: 66,9 Hessen: 64,5 Nordrhein-Westfalen: 62,2 Bayern: 50,9 Baden-Württemberg: 47,5 Hamburg: 40,2 Sachsen: 40,1 Rheinland-Pfalz: 39,2 Niedersachsen: 34,3 Brandenburg: 23,6 Thüringen: 22,6 Schleswig-Holstein: 19,0 Mecklenburg-Vorpommern: 17,0 Sachsen-Anhalt: 15,8

Corona in (Ost-)Deutschland: Neue Bundesländer allesamt unter dem Schnitt

Interessant ist, dass der Osten des Landes weiterhin am wenigsten von Covid-19 betroffen ist. Die sogenannten „neuen Bundesländer“ befinden sich allesamt in der unteren Hälfte des Bundesdurchschnitts. Das war übrigens schon zu Beginn der Pandemie so, als der Osten sowohl in absoluten als auch relativen Zahlen besser da stand. Warum ist das so?

Einen einzelnen Grund für diese Entwicklung könne man nicht benennen, meinte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen bereits im Mai gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Es kommen schon immer mehrere Aspekte zusammen.“

+ Im Osten ist die Deutschlandkarte deutlich weniger stark rot eingefärbt. © Screenshot RKI-Dashboard (21. Oktober, 17.30 Uhr)

Corona in Deutschland: Warum gibt es im Osten so wenige Fälle?

Das Virus könnte sich im Osten weniger schnell verbreitet haben, da die Menschen durchschnittlich älter und weniger mobil seien. Der Reiseverkehr im Osten ist nicht so sehr ausgelastet, die Bevölkerung sesshafter. Zudem ist Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg schlicht weniger stark besiedelt als Nordrhein-Westfalen oder das Saarland. Ältere Menschen hätten zwar oft einen schwereren Krankheitsverlauf, erklärt Zeeb. „Aber wenn das Virus eben gar nicht erst eingetragen wird, dann wirkt das halt auch protektiv für die, die möglicherweise später klinisch schwerer betroffen wären.“

Starkbierfest, Karneval, Ischgl - mit den Brandbeschleunigern der Pandemie hatte der Osten kaum etwas zu tun. Karneval etwa ist in der ehemaligen DDR viel weniger verbreitet als in Bayern, Hessen oder NRW. Mittlerweile weiß man auch, dass sehr wenige Ostdeutsche nach Österreich in den Winterurlaub reisten. Vielmehr war es der Rest der Bundesrepublik, der das Virus vom Corona-Hotspot ins Land zurückbrachte. Ischgl sei „schon aus finanziellen Gründen kein typisches Ziel von Ostdeutschen“, meinte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping gegenüber der Zeit (Artikel hinter Bezahlschranke).

Warum die Zahlen auch jetzt vergleichsweise gering blieben, führt die SPD-Politikerin* indes auf Reiserückkehrer aus bestimmten Regionen zurück. „Die Zahlen gingen vor allem in Bundesländern mit vielen Rückkehrern aus der Türkei und dem Balkangebiet nach oben“, was durch Angaben vom Dresdner oder Leipziger Flughafen belegt werden würde. Im Westen waren Reiserückkehrer für einen Anstieg der Corona-Zahlen verantwortlich. Neben den klassischen Urlaubsländern wie Kroatien oder Spanien hatten damals auch viele Infektionen ihren Ursprung in Rumänien oder der Türkei. In Ostdeutschland gibt es nur wenige Menschen mit Migrationshintergrund in diesen Staaten.

Corona in Deutschland: Polen und insbesondere Tschechien lassen Alarmglocken schrillen

Bislang ist der Osten mehr als ordentlich durch die Pandemie gekommen. Dass die Infektionszahlen im benachbarten Polen und Tschechien zuletzt rapide in die Höhe geschnellt waren, sollte allerdings Sorge bereiten. In Sachsen etwa gibt es insgesamt nur zwei Landkreise, in denen die Inzidenz über 50 liegt: Der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (57,8) und der Erzgebirgskreis (mit 131,7 der einzige Ost-Kreis unter den 15 am schwersten von Corona betroffenen Gebieten Deutschlands). Beide Kreise grenzen an Tschechien, wo laut WHO derzeit eine besorgniserregende 14-Tages-Inzidenz von 972 erreicht wird. (Stand der Daten: 21. Oktober, 17.30 Uhr).

Zusammenfassend gibt es keine klare Ursache für die niedrigen Fallzahlen in Ostdeutschland, sondern mehrere Faktoren, die ineinander greifen. Die Bevölkerung scheint es insgesamt aber in der eigenen Hand zu haben, dass die Werte im Westen vorerst nicht erreicht werden. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

