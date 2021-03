Von wegen Lockerungen! „Corona-Notbremse“ greift in vielen Landkreisen - zwei Bundesländer sehr betroffen

Im harten Coronavirus-Lockdown in Deutschland treten ab 8. März Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft - doch das gilt nicht für jeden Landkreis und jede Stadt.

Coronavirus-Pandemie : In Deutschland treten ab dem 8. März Lockerungen im harten Lockdown in Kraft.

: In im harten Lockdown in Kraft. Ab einer 7-Tage-Inzidenz über 100 gilt jedoch eine Corona-Notbremse .

. Diese Notbremse greift zum Start in gleich 62 Land- oder Stadtkreisen in Deutschland.

München/Berlin - Notbremsen gibt es jetzt also nicht mehr nur in Zügen oder U-Bahnen. Sondern auch in Corona-Deutschland.

Gelten soll diese Covid-19-Schutzmaßnahme ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Also bei mehr als 100 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Vorerst doch keine Lockerungen in der Coronavirus-Pandemie?

Coronavirus-Pandemie: Ab 8. März gibt es im Corona-Lockdown erste Lockerungen

Darauf müssen sich am 8. März 62 Land- oder Stadtkreise in der Bundesrepublik einstellen. Also just an jenem Montag, an dem die Corona-Regeln in Deutschland dezent (und ziemlich kompliziert) aufgeweicht werden.

Markant: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegen von diesen Regionen alleine zehn in Bayern (rund 13,1 Millionen Einwohner) und sieben im Nachbarbundesland Thüringen (rund 2,1 Millionen Einwohner). Gemäß RKI waren die Corona-Hotspots, Stand 7. März:

Coronavirus-Lockdown: Die Corona-Hotspots in Deutschland - vor allem in Bayern und Thüringen

Landkreis/kreisfreie Stadt Bundesland 7-Tage-Inzidenz / Coronavirus Hof Bayern 320,8 Wunsiedel im Fichtelgebirge Bayern 312,4 Kulmbach Bayern 262,7 Greiz Thüringen 258,7 Vogtlandkreis Sachsen 242,5 Hildburghausen Thüringen 231,0 Wartburgkreis Thüringen 228,6 Saale-Orla-Kreis Thüringen 203,0 Tischenreuth Bayern 197,1 Schmalkalden-Meiningen Thüringen 188,1

Zur Einordnung: Die Lockerungen in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland waren von Bund und Ländern in einem komplizierten Säulen-Modell festgehalten worden.

Den Bundesländern bleibt zudem überlassen, ob sie landesweit oder nach Landkreisen die Inzidenzen als Maßstäbe nehmen. Zu den Lockerungen unterhalb der 100er-Marke gehören:

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Das sind die Corona-Lockerungen bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100

Corona-Lockerungen unterhalb einer 7-Tage-Inzidenz von 100:

Einzelhandel öffnet wieder mit einem begrenzten Einlass von Kunden (unter 50) oder per Terminvereinbarung (50-100).

Museen, Galerien, botanische Gärten, Zoos und Gedenkstätten öffnen wieder ganz (unter 50) oder nach Terminbuchung (50-100).

Körpernahe Dienstleistungen dürfen (zum Teil mit tagesaktuellem Corona-Test) wieder angeboten werden.

Außensport von fünf Personen (50-100) bis maximal zehn Personen (unter 50) ist wieder erlaubt.

Gelten soll die Notbremse immer drei Tage - und dann nochmal auf die 7-Tage-Inzidenz überprüft werden. Der Corona-Lockdown wurde in der Bundesrepublik indes bis 28. März verlängert. Und: In 62 Land- und Stadtkreisen ändert sich vorerst gar nichts. (pm)