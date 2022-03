Corona in Deutschland: Home Office für Arbeitnehmer wird zum Streitthema - neuer Höchststand erreicht

Von: Patrick Mayer

In Deutschland geraten in der Coronavirus-Pandemie noch vor dem 20. März Regelungen zum Home Office in den Fokus. Die Inzidenz steigt weiter. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie * in Deutschland : Die Inzidenz ist sehr hoch. (siehe Erstmeldung)

: Die Inzidenz ist sehr hoch. (siehe Erstmeldung) Bei den Lockerungen der Regeln gerät zunehmend das Homeoffice in den Fokus. (siehe Erstmeldung)

Dieser News-Ticker zur Corona-Pandemie wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 14. März, 21.40 Uhr: Kommt eine Corona-Impfpflicht in Deutschland? Karl Lauterbach (SPD) appellierte zuletzt an die Union - doch die zeigt dem Minister auf Anfrage von Merkur.de* die kalte Schulter.

Corona-Pandemie in Deutschland: Hohe Infektionszahlen in der Bundesrepublik

Erstmeldung vom 14. März: München - Corona hört nicht auf. Deutschland blickt gebannt auf den Ukraine-Krieg*, währenddessen gibt es gleichzeitig immer noch die Coronavirus-Pandemie - und die Zahlen in der Bundesrepublik bleiben hoch.

Konkret: Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte an diesem Montag (14. März) mit 1543 einen vorläufigen Höchstwert. Binnen 24 Stunden registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) aus Berlin 92.378 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Als Reaktion darauf gab zum Beispiel Berlin mit seinen rund 3,7 Millionen Einwohnern bekannt, die aktuellen Corona-Regeln in seinem Bundesland* über den 20. März hinaus zu verlängern.

Corona-Pandemie in Deutschland: Diskussionen um das Thema Homeoffice

Diskussionen gibt es indes bundesweit schon jetzt über eine Corona-Regelung. So wird das Homeoffice zum Streitthema. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kritisierte es als überflüssig, dass das Arbeitsministerium das Homeoffice wieder zum Teil durch die Hintertür in der Arbeitsschutzverordnung verankern wolle. In dem Verordnungsentwurf ist der Hinweis enthalten, dass keine gesetzliche Verpflichtung zum Homeoffice bestehe, sondern der Arbeitgeber die Möglichkeit habe, seinen Beschäftigten Heimarbeit anzubieten.

Im Entwurf einer Corona-Verordnung des Bundesarbeitsministeriums ist vorgesehen, dass die Arbeitgeber künftig selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept entsprechende Maßnahmen festlegen sollen. Die Verordnung soll voraussichtlich am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden. Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbund mahnte an diesem Montag dagegen: „Gegen das hohe Infektionsgeschehen braucht es beherztes Handeln. Freundliche Ankündigungen helfen wenig.“

Corona-Pandemie in Deutschland: Die wichtigsten News im Ticker

Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Deutschland hier im News-Ticker. (pm)

