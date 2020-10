Corona: Regel-Beben in Deutschland - und RKI und Regierung schließen weitreichende Maßnahme nicht mehr aus

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland immer schneller aus. Einzelne Bundesländer gehen unterschiedlich damit um. Ein Regel-Chaos droht.

Deutschland verzeichnet am Freitag (16. Oktober) erneut einen Rekordwert an Corona-Neuinfektionen.

71 Gebiete in Deutschland haben die Sieben-Tage-Inzidenz* überschritten. Das RKI schließt die Abriegelung von Risikogebieten nicht mehr aus.

Die Kultusministerien sehen Schulen nicht als Treiber des Coronavirus.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 16. Oktober, 16.01 Uhr: Die von RKI-Chef Lothar Wieler ins Gespräch gebrachte Abriegelung von Gebieten mit hohen Infektionszahlen (wir berichtete, siehe Erstmeldung) hält die Bundesregierung grundsätzlich für ein mögliches Mittel im Kampf gegen die Pandemie. „Die Beschränkungen von Ein- und Ausreisen kann rein epidemologisch gesehen eine Möglichkeit sein, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern“, wie Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin sagte.

Von konkreten Plänen in diese Richtung konnte Fietz aber nicht berichten Das Ziel sei es, „so viel wie möglich vom öffentlichen und privaten Leben aufrecht zu halten“, betonte sie..

Coronavirus in Deutschland: „Schulen nicht Treiber der Pandemie“

Update vom 16. Oktober, 15.30 Uhr: Schulen sind nach Einschätzung der Kultusministerien der Bundesländer keine Treiber der Corona-Pandemie. „Wir sehen und wir wissen, dass die Schulen nicht Treiber der Pandemie sind“, sagte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), am Freitag nach Beratungen des Gremiums in Mainz. Verhindert werden soll die Verbreitung des Coronavirus über Schulen durch mehr Maskentragen und konsequentes Lüften. „Es ist nicht so, dass das Infektionsgeschehen in der Schule passiert“, sagte Hubig. Infektionen würden etwa bei privaten Feiern übertragen, die Hygienekonzepte an den Schulen hätten sich hingegen bewährt.

Mit Fortschreiten der Pandemie setzen die Bundesländer auf einen verstärkten Einsatz der Maskenpflicht. In Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein gilt ab Montag an weiterführenden Schulen Maskenpflicht auch im Unterricht. In Nordrhein-Westfalen forderte der dortige Lehrerverband eine Maskenpflicht nach dem Beispiel Bayerns. Dort gilt diese auch während des Unterrichts in Landkreisen mit einem erhöhten Infektionsgeschehen. Die KMK-Vorsitzende Hubig sagte, die Kultusminister seien für eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen bei hohen Fallzahlen. Einen konkreten allgemeinen Grenzwert wollten die Länder aber nicht, da es immer auf die konkrete Situation vor Ort ankomme.

Hubig betonte die besondere Bedeutung der Frischluftzufuhr: „Lüften bleibt das A und O.“ Da gebe es Einigkeit bei den Kultusministern. Schleswig-Holstein wies seine Schulen auf Grundlage der KMK-Beschlüsse an, alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern für drei bis fünf Minuten die Klassenräume zu lüften sowie über die gesamte Pausendauer.

Einhellig sind die Kultusminister laut Hubig auch gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien: „Wir sind uns einig, dass längere Winterferien kein Beitrag dazu sind, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen.“ Eine Verlängerung bedeute einen großen organisatorischen Aufwand, unter anderem mit Blick auf die Vorbereitung auf das Abitur. Aber auch Eltern müssten dann wieder umplanen, sagte Hubig. Deshalb seien sich die Minister einig, dass der aus der Union aufgekommene Vorschlag nicht zielführend sei.

Update vom 16. Oktober, 15 Uhr: Bei dem bekannten deutschen Tiefkühlkost-Unternehmen Frosta wurden zahlreiche Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet.

Berliner Gericht kippt Sperrstunde in der Gastronomie

Update vom 16. Oktober, 14.25 Uhr: Das Berliner Verwaltungsgericht hat in zwei Eilverfahren entschieden, dass die Sperrstunde für Berliner Gastronomiebetriebe nicht rechtens ist. Die Entscheidung gilt vorerst nur für die elf Antragssteller, wie das Gericht am Freitag auf Anfrage mitteilte. Das Alkoholausschankverbot ab 23.00 Uhr gilt weiterhin. Die Sperrstunde war am 10. Oktober in Kraft getreten und besagte, dass Gastronomiebetriebe zwischen 23 und 6 Uhr schließen mussten.

Einen entsprechenden Beschluss hatte der Berliner Senat am 6. Oktober gefasst. Die Maßnahme verfolge zwar das legitime Ziel, die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verringern. Die Prüfung der Maßnahme habe aber ergeben, dass sie "für eine nennenswerte Bekämpfung des Infektionsgeschehens" nicht erforderlich sei, erklärte das Gericht. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bedauerte die Entscheidung.

Coronavirus in Deutschland: Regelbetrieb in Kitas soll aufrecht erhalten bleiben

Update vom 16. Oktober, 13.49 Uhr: Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz haben Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über weitere Pläne für Kitas in der Corona-Krise gesprochen. Giffey betonte dabei, dass es ein sehr großes Ziel sei, den Kitabetrieb aufrechtzuerhalten. „Kitas sind keine Infektionsherde. Kinder sind keine Infektionstreiber. Und wir wollen alles dafür tun, dass die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs so lange es geht ermöglicht wird“, so Giffey in Bezug auf die Erkenntnisse aus der Corona-Kita-Studie.

Kita und Schule in Zeiten der Corona-Pandemie: Spahn und Giffey geben Pressekonferenz

Im gemeinsamen Auftrag von Bundesfamilienministerium und Gesundheitsministerium erforschen das Deutsche Jugendinstitut und das Robert Koch-Institut das Corona-Infektionsgeschehen in Kindertagesstätten. Anders als anfangs angenommen, sind Kinder und Kitas keine Infektionsbeschleuniger. Selbst wenn es Ausbrüche in Kindereinrichtungen gegeben hätte, habe es eher Übertragungen unter den Eltern - nicht unter den Kindern direkt - gegeben, stellte Giffey klar.

Ziel ist es daher, die Kitas noch besser auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen zu schulen. Das Ministerium wird ein Dokument mit Praxis-Tipps heraus. Es soll den Einrichtungen dabei helfen, Abstands- und Hygieneregeln in den Kita-Alltag zu integrieren. Hinsichtlich der Zweifel, bei welchen Symptomen Kinder zu Hause bleiben müssen, stellte die Familienministerin klar: „Ein Kind, das Fieber hat. Ein Kind, das Krankheitssymptome zeigt, gehört nicht in die Kita. Was wir aber auch sehen ist, wenn leichte Erkältungssymptome auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ein Corona-Fall ist, sehr sehr gering.“ Daher müsse nicht jedes Kind bei einem leichten Schnupfen der Kita fern bleiben.

Corona-Maßnahmen: Kinder- und Bildungseinrichtungen haben oberste Priorität

Jens Spahn betonte ebenfalls, dass die Öffnung von Schulen und Kindereinrichtungen oberste Priorität hätten. Generell sei eine Priorisierung bei der Pandemie-Bekämpfung wichtig. Daher müssten sich die ergriffenen Maßnahmen auf die Infektionstreiber konzentrieren. Treffen und Feiern, zudem gepaart mit Alkoholkonsum, seien im Vergleich zu Kitas Infektionstreiber, daher müssten diese eher eingeschränkt werden, so Spahn. Deshalb bedauere er auch das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts, indem die Sperrstunde gekippt wurde.

Update vom 16. Oktober, 11.50 Uhr: Nach dem Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel, passen die Länder ihre Corona-Regeln an. Folgende Änderungen wurden kürzlich bekannt:

Corona Deutschland: Länder passen Regelungen an

Bayern: Das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots läuft am Freitag (16. Oktober) aus. Die bayerische Staatsregierung verzichte auf eine Verlängerung der Vorschrift, „wir belassen es dabei“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Verbot wurde heiß diskutiert, nun ist es also nicht mehr Teil der bayerischen Corona-Strategie.

Baden-Württemberg: Weil die Infektionszahlen auch hier wieder stark zulegen, wird ab kommender Woche die Maskenpflicht an Schulen ausgeweitet. „Die Erweiterung der Maskenpflicht ab Klasse 5 auf den Unterricht gilt ab einer landesweiten 7-Tages-Inzidenz von über 35“, teilte eine Sprecherin des Kultusministeriums am Freitag mit. „Wir werden heute die Schulen darüber informieren, dass dies dann ab kommenden Montag zu beachten ist.“ Dieser Wert ist bereits erreicht. Aktuell meldet das RKI einen Landeswert von 38,1 in Baden-Württemberg.

Berlin: Die Bundeshauptstadt hat besonders schwer mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Dennoch hat das Berliner Verwaltungsgericht die Sperrstunde gekippt. Diese war zuvor vom Senat beschlossen worden. Gastronomen hatten geklagt - und Recht bekommen.

RKI-Chef schließt weitreichende Corona-Maßnahme nicht mehr aus

Erstmeldung vom 16. Oktober, 11.00 Uhr:

München - Rasend steigende Fallzahlen, verschärfte Schutzmaßnahmen und ein von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ins Gespräch gebrachter „erneuter Lockdown“ bereiten den Menschen in Deutschland Sorgen. Die Lage sei „ernst“ betonte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel* am Mittwoch bei dem Treffen der Ministerpräsidenten im Hinblick auf die Zahl der Neuinfektionen.

Nachdem am Donnerstag (15. Oktober) ein Rekordwert seit Beginn der Coronavirus*-Pandemie in Deutschland verzeichnet wurde, zeigen die Zahlen auch am Freitag keine Tendenz in die gewünschte Richtung.

Coronavirus in Deutschland: Zahl der Neuinfektionen steigen rasant weiter - neuer Höchststand

Was sich in den vergangenen Wochen in Spanien und Frankreich abzeichnete, ist nun auch in Deutschland eingetreten. Die Zahl der Neuinfektionen steigen in die Höhe, verzeichnen neue Höchstwerte seit Beginn der Pandemie. Kurzum: die zweite Coronavirus-Welle* ist in Deutschland angekommen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag in Folge einen Rekordwert an Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt 7334 Corona-Fälle gab es in den letzten 24 Stunden, was einem Plus von knapp 700 entspricht. Beim letzten Hoch der Neuinfektionen im Frühjahr wurden am 2. April 6554 Fälle innerhalb eines Tages gemeldet. Vergleichbar sind die Werte hinsichtlich der deutlichen höheren Anzahl an Tests, die nun im Gegensatz zur ersten Infektionswelle durchgeführt werden, nur bedingt.

Aber: Auch die Zahl der Todesfälle, die in einem Zusammenhang mit dem Coronavirus* stehen, verzeichnen nun einen rasanten Anstieg. In den letzten drei Tagen errechnet sich insgesamt ein Plus von 100. So meldete das RKI am Mittwoch ein Plus von 43 Covid-19-Todesfällen, am Donnerstag weitere 33 sowie am Freitag weitere 24. Zum Vergleich: noch am Dienstag lag die Zahl der Toten bei einem Plus von 13. Wie eine Sprecherin des RKI gegenüber der Zeitung „Welt“ sagte, gehe der Großteil der Fälle „auf das gestiegene Infektionsgeschehen der letzten Wochen zurück - also auf die gestiegenen Fallzahlen, inzwischen auch wieder bei Älteren.“

24 #Corona-Tote: Wie schon gestern und vorgestern meldet das RKI auch heute eine im Vergleich zu den Sommermonaten deutlich erhöhte Zahl an Verstorbenen.



Mit 113 liegt die Zahl der Todesfälle in dieser Woche jetzt schon so hoch wie zuletzt vor 18 Wochen.@welt pic.twitter.com/kpUCCWFte4 — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 16, 2020

Corona-Fallzahlen in Deutschland erreichen erneut Rekord - RKI richtet „dringenden Appell“ an Bevölkerung

„Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in [...] Deutschland zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert“, schreibt das RKI in dem Corona-Lagebericht vom 15. Oktober. Neben steigenden Infektionszahlen und Covid-19-Todesfällen ist auch der Blick auf die Gebiete, die den 7-Tage-Inzidenzwert ( mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner) überschritten haben, besorgniserregend. 71 Gebiete zählen zu sogenannten Corona-Hotspots. Darunter fallen Landkreise, kreisfreie Städte und auch Bezirke in Berlin, in denen das Infektionsgeschehen aktuell besonders hoch ist.

Quelle: Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Datenstand: 16. Oktober, 10.10 Uhr

Bezirke in Berlin Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern Berlin Neukölln 150,4 Berlin Tempelhof-Schöneberg 100,9 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 101,0 Berlin Mitte 124,5

Coronavirus: RKI schließt Abriegelung von Risikogebieten nicht mehr aus

Lothar Wieler, der Präsident des RKI, schließt indes eine Abriegelung von Risikogebieten nicht mehr aus. Vor neun Monaten habe er noch gesagt, dass er sich das nicht vorstellen könne, sagte er dem Sender „Phoenix“ am Donnerstag. „Inzwischen kann ich mir vorstellen, dass solche Maßnahmen durchgeführt würden“, so Wieler in dem Interview.

Des Weiteren warnte der RKI-Chef vor weiterhin ansteigenden Infektionszahlen und nannte in diesem Zusammenhang eine Zahl von bis zu 10.000 Neuinfektionen pro Tag. Wieler sprach sich zudem für das umstrittene Berherbergungsverbot zur Einschränkung der Reisen in Deutschland aus, sagte aber: „Mobilität ist einer der Treiber dieser Pandemie.“ In einigen Bundesländern wurden die Verbote inzwischen gekippt. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Netzwerks (mbr)

Rubriklistenbild: © Tobias Schwarz/AFP/Pool/dpa