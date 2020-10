Corona in Deutschland: „Anstieg nicht mehr kontrollierbar“ - Wissenschaftler drängen auf wochenlangen Lockdown

Die Corona-Lage in Deutschland ist angespannt. Einem Bericht zufolge erwägen mehrere Bundesländer nun einen stufenweisen Lockdown.

Die Corona* -Zahlen in Deutschland steigen weiterhin rasant an.

in steigen weiterhin rasant an. Vor dem Treffen der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten am Mittwoch sind Details eines Entwurfs mehrerer Bundesländer durchgesickert.

eines Entwurfs mehrerer durchgesickert. Darin ist von einem „ schrittweisen Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens “ die Rede.

“ die Rede. Dieser News-Ticker wird durchgehend aktualisiert.

Update vom 27. Oktober, 17.50 Uhr: Die Deutsche Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und fünf andere Forschungsgemeinschaften empfehlen eine Art Lockdown für drei Wochen. Um den Anstieg der Infektionen zu stoppen, sei es nötig, die sozialen Kontakte ohne Hygienemaßnahmen auf ein Viertel zu reduzieren. Dazu brauche es bundeseinheitliche Regeln, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Leopoldina, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft.

„Eine Halbierung der Kontakte ohne Vorsichtsmaßnahmen eines jeden Einzelnen reicht laut wissenschaftlichen Simulationen des möglichen Pandemieverlaufs gegenwärtig nicht aus, um die Zahl von Neuinfizierten pro Woche zu senken“, erklärten die Experten weiter. Der Anstieg der Infektionszahlen sei in vielen Orten Deutschlands nicht mehr kontrollierbar.

Coronavirus in Deutschland: Merkel-Prognose für Weihnachten schon Ende der Woche erreicht

Update vom 27. Oktober, 17.35 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet damit, dass schon Ende dieser Woche die Marke von 20.000 Corona-Neuinfektionen täglich erreicht ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte diese Zahl für für Weihnachten prognostiziert, was zum Teil als unrealistisch bewertet wurde.

„In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen jeden Tag um 70, 75 Prozent im Vergleich zur Woche davor“, sagte Altmaier am Dienstag in einer Rede beim Deutsch-Französischen Wirtschaftstag. „Und das bedeutet: Wir werden wahrscheinlich schon Ende dieser Woche 20.000 Neuinfektionen am Tag haben.“ Wir hätten es mit einem „exponentiellen Wachstum“ zu tun, wodruch die Infektionszahlen eine Höhe erreicht hätten, „die wir uns vor drei Wochen noch gar nicht vorstellen konnten.“

Update vom 27. Oktober, 16.22 Uhr: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat in Deutschland die Marke von 10.000 geknackt. Der Kardiologe Thomas Münzel hat einen erstaunlichen Zusammenhang zwischen Covid-19-Toten und der Luftverschmutzung festgestellt.

Corona in Deutschland: Schleswig-Holstein kündigt harte Kontaktbeschränkungen an

Update vom 27. Oktober, 16.07 Uhr: Mit Schleswig-Holstein kündigte ein Bundesland bereits vor der Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch harte Kontaktbeschränkungen an. Die Zahl 10 werde die Obergrenze für alle Bereiche auch im Freien in den nächsten drei Wochen sein, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag in Kiel. Dies gelte auch für den Sport. Der Spielbetrieb im Amateurfußball müsse demnach pausieren.

Am Freitag sollen diese Maßnahmen in einer Landesverordnung beschlossen werden, unabhängig von den Ergebnissen der Video-Schalte der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Günther kündigte zudem an, dass die Maskenpflicht im Unterricht ab der 5. Klasse um drei Wochen verlängert wird. Darüber hinaus wird diese nun auch auf die Grundschulen ausgeweitet. Dort gelte die Maskenpflicht allerdings nur in Regionen, in denen der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten wird.

Corona in Deutschland: Mehrere Bundesländer erwägen stufenweisen Lockdown

Erstmeldung vom 27. Oktober: München - Am Mittwoch berät Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie in Deutschland. Die Kanzlerin zeigte sich in den vergangenen Tagen besorgt angesichts der Entwicklung der Zahl der Corona-Neuinfektionen. In den einzelnen Bundesländern wird der Anstieg der Zahlen ebenfalls mit Sorge gesehen.

Laut einem Spiegel-Bericht diskutieren die von der SPD geführten Bundesländer Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bremen, Hamburg gemeinsam mit Thüringen einen Entwurf für einen Beschlussvorschlag. Darin ist von einem „schrittweisen Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens“ die Rede. Dieser Lockdown in mehreren Schritten solle kommen, wenn die jetzigen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus* keine ausreichende Wirkung zeigen.

Um weitreichende Folgen über die Pandemie hinaus zu verhindern, sollte die Berufstätigkeit generell weiterhin ermöglicht werden, heißt es in dem Entwurf. Dafür sollten Kitas und Schulen offen gehalten werden, soweit möglich. Weitere Maßnahmen sollen von den Ländern in die Corona*-Verordnungen aufgenommen werden. Es wird beispielsweise diskutiert, bis Ende November in Privatwohnungen nur noch Zusammenkünfte von Personen aus zwei Haushalten oder maximal zwei Personen aus anderen Haushalten zuzulassen. Kinder bis zwölf Jahren seien davon ausgenommen. Bei familiären Anlässen wie beispielsweise Hochzeiten oder Beerdigungen sei im Entwurf von höchstens 15 Personen die Rede.

Corona in Deutschland: Maßnahmen zur Senkung der Infektionszahlen geplant

Wie der Spiegel berichtet, sei das Ziel der Maßnahmen, die Infektionszahlen* so weit zu senken, „dass in der Weihnachtszeit wieder mehr Menschen zusammentreffen können“. Sollten die getroffenen Schritte nicht ausreichend sein, wird in dem Entwurf ein schrittweises weiteres Herunterfahren des öffentlichen Lebens skizziert. Die „Schließungs-Reihe“ habe das Ziel „möglichst zusätzliche, unnötige Kontakte sowie An- und Abfahrbegegnungen zu reduzieren, ohne einen vollkommenen Lockdown mit seinen schweren wirtschaftlichen und sozialen Folgen ausrufen zu müssen“, heißt es in dem Entwurf.

Die erwägten Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen sollen demzufolge in folgender zeitlicher Reihenfolge getroffen werden:

Halbierung der geltenden Höchstgrenzen für Veranstaltungen , danach weitere Reduzierungen

, danach weitere Reduzierungen Schließung von Theatern , Museen , Messen und Veranstaltungen

, , und Hochschulunterricht in der Regel digital

in der Regel digital Einschränkungen der Gastronomie , die über die Sperrstunden hinausgehen; im Extrem-Fall nur noch Außer-Haus-Verkauf

, die über die Sperrstunden hinausgehen; im Extrem-Fall nur noch Außer-Haus-Verkauf Aussetzen des Vereinssports

Schließung von Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen, beispielsweise Friseure oder Massagestudios

oder Schließung von Fitnessstudios , Schwimmbädern und Saunen

, und Schließung gewerblicher Unterkünfte , um Reisen auf ein Minimum zu reduzieren

, um Reisen auf ein Minimum zu reduzieren Schließung des Einzelhandels für nicht notwendige Güter des täglichen Bedarfs

Corona in Deutschland: Schließung einzelner Bereiche erfordert neue Soforthilfeprogramme

In dem Entwurf heißt es weiter, man sei sich bewusst, dass eine weitere Schließung einzelner Wirtschaftsbereiche neue Soforthilfeprogramme erfordere. Darüber werde mit dem Bund verhandelt. Insbesondere Selbstständige müssten in Sachen Miete und Betriebskosten entlastet werden.

Es sei offen, ob die Vorschläge am Mittwoch von einer Mehrheit der Ministerpräsidenten mitgetragen werden. „Dem Vernehmen nach gehen manchen Länderchefs die Maßnahmen zu weit - andere favorisieren dagegen noch schärfere Regeln“, heißt es im Spiegel-Bericht. Am Mittwoch wird die Kanzlerin die Diskussion mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen während der zweiten Welle* der Corona-Pandemie fortführen. (ph) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/Sina Schuldt/dpa