Neue Daten zeigen: Wie viele Menschen in Deutschland keinen Schutz gegen Corona haben

Von: Patrick Mayer

Teilen

Neue Zahlen legen dar, wie viele Menschen in Deutschland weder gegen das Coronavirus geimpft noch von einer Infektion genesen sind. Auch der Anteil in der gesamten Bevölkerung lässt sich ableiten.

München - Wie viele Menschen sind in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen? Dieser Frage geht eine Arbeitsgruppe am Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) nach, die nun in einer Studie eine erste und vorläufige Einschätzung geliefert hat.

Corona-Infektionen in Deutschland: Nicht geimpft oder genesen? Neue Studie veröffentlicht

„Sicher nicht“ habe sich jeder, der sich nicht gegen Corona impfen ließ, mittlerweile mit dem Virus infiziert und darüber Antikörper aufgebaut, erklärt Dirk Brockmann, der Leiter der Arbeitsgruppe. Laut Süddeutscher Zeitung (SZ) hat die Arbeitsgruppe die Zahl der „immunnaiven“ Menschen in der Bundesrepublik mithilfe mathematischer Modelle hochgerechnet. Die Studie ist im Fachjournal „medRxiv“ erschienen und bezieht sich auf Daten bis April 2022.

Der Anteil der immunnaiven Menschen variiert stark von Bundesland zu Bundesland.

Die Autoren kommen in dieser zu dem Schluss, dass rund sieben Prozent der Bevölkerung in Deutschland weder geimpft noch genesen sind. „Der Anteil der immunnaiven Menschen variiert allerdings stark von Bundesland zu Bundesland“, schreiben die Autoren um den Physiker Benjamin Maier in der Studie. In Bremen mit seiner hohen Impfquote sei quasi jeder Erwachsene immunisiert, heißt es in dem wissenschaftlichen Schreiben. In Sachsen sei dagegen jeder Zehnte weder geimpft noch genesen.

Nicht gegen Corona geimpft oder genesen? Große Unterschiede zwischen Bundesländern in Deutschland

„Der größte Anteil immunnaiver Menschen findet sich bei den kleineren Kindern, weil es für sie noch keinen Impfstoff gibt“, erklärt Brockmann laut SZ. Bei den unter fünfjährigen Kindern schätzt er den Anteil auf 45 Prozent ein, bei den Fünf- bis Zwölfjährigen auf 23 Prozent. In der Bevölkerungsgruppe ab 60 Jahren (Impfquote: 91 Prozent) sollen in Deutschlands nur 4,3 Prozent der Menschen weder geimpft noch genesen sein, in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen um die 3,5 Prozent. Hier sei jedoch weniger die Coronavirus-Impfquote (82 Prozent) entscheidend, sondern, dass sich gerade bei den Jüngeren viele gegenseitig angesteckt hätten.

Ein Beleg, dass die Immunisierung offensichtlich schützt: Am Montag (2. Mai) meldete das RKI keinen Todesfall mit dem Coronavirus mehr. Am darauffolgenden Tag, den 3. Mai, waren es laut Bundesgesundheitsministerium zeitgleich 113.522 neu registrierte Corona-Fälle in der Bundesrepublik. (pm)