Corona in Europa: Infizierte Ärzte müssen in Nachbarland weiter behandeln - Notstand in Frankreich und Spanien

München - Viele Staaten in Europa müssen aufgrund der rasant steigenden Zahlen während der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie zu immer härteren Maßnahmen greifen. Einige Länder meldeten am Sonntag und in den vergangenen Tagen neue Rekorde bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen. Zudem wurden mittlerweile auch viele hochrangige Politiker positiv auf das Coronavirus getestet. Die Lage bleibt besorgniserregend.

Corona in Europa: Mehr als 52.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Frankreich

In Frankreich sind binnen 24 Stunden erstmals mehr als 50.000 neue Corona-Infektionen* registriert worden. Die Gesundheitsbehörde meldete am Sonntagabend 52.010 neu erfasste Ansteckungen. Damit gab es erneut einen Spitzenwert innerhalb eines Tages seit Beginn der großflächigen Corona-Testungen in Frankreich.

Die Corona-Lage verschlechtert sich in dem Land mit 67 Millionen Einwohnern seit Wochen dramatisch. Die Behörden meldeten allein in der vergangenen Woche mehrmals neue Rekorde bei den Neuinfektionen. Am Freitagabend war die Marke von einer Million gemeldeter Fälle seit Beginn der Pandemie überschritten worden. Mehr als 34.700 Menschen im Land sind bereits im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Rund 17 Prozent der Corona-Tests sind nach Angaben von Sonntag positiv.

Corona in Europa: Spanien ruft erneut nationalen Notstand aus - nächtliche Ausgangssperre angekündigt

In Spanien hat die Regierung erneut den nationalen Notstand ausgerufen und eine nächtliche Ausgangssperre angekündigt. Die Verhängung des sogenannten Alarmzustands, der dritthöchsten Notstandsstufe des Landes, wurde am Sonntag bei einer außerordentlichen Ministerratssitzung in Madrid beschlossen, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez mitteilte. Der Notstand gilt zunächst für zwei Wochen. Eine Verlängerung müsste vom Parlament gebilligt werden. Er hoffe, den Notstand mit Unterstützung der Opposition gleich um sechs Monate bis zum 9. Mai verlängern zu können, sagte Sánchez. „Spanien ist in einer extremen Lage“, warnte der Ministerpräsident.

Hemos decretado, en #CMin, el estado de alarma en toda España. Atendemos así a la demanda mayoritaria de las CC.AA. Entrará en vigor esta misma tarde y solicitaremos al Congreso su extensión por 6 meses, el tiempo necesario para superar la etapa más dañina de la pandemia. pic.twitter.com/t7GWxUvdlo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 25, 2020

Nur unter dem Notstand darf die Regierung die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken. Anders als beim Alarmzustand, der in Spanien wegen Corona* zwischen dem 14. März und dem 20. Juni herrschte, wird diesmal keine totale Ausgangssperre, sondern nur ein nächtliches Ausgangsverbot zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens verhängt. Im Rahmen des Notstands dürfen sich die Regionen außerdem ab sofort auf eigene Initiative abriegeln, ohne befürchten zu müssen, dass die Justiz diese Maßnahme kippt, und andere Einschränkungen beschließen. Im ganzen Land werden zudem bis auf weiteres Versammlungen von mehr als sechs Personen, die nicht im selben Haushalt leben, untersagt.

Corona in Europa: Infizierte Ärzte müssen in Belgien weiterhin Patienten behandeln

In Belgien ist die Lage offenbar mittlerweile so ernst, dass sogar mit dem Coronavirus* infizierte Ärzte weiterhin Patienten behandeln müssen. Der Mangel an Medizinern sei mittlerweile einfach zu groß. „Seit dieser Woche werden positiv Getestete gebeten, wieder zur Arbeit zu kommen, wenn sie keine Symptome haben“, berichtete der Intensivmediziner Philippe Devos vom CHC Montlégia Krankenhaus in Lüttich gegenüber der Washington Post.

Die Gesundheitsministerin des französischsprachigen Teil des Landes, Christie Morreale, bat bereits am Freitag in einem Gespräch mit dem belgischen Fernsehsender RTL Medizinstudenten, Ärzte im Ruhestand und Lehrkräfte aus der Medizin, sich in Krankenhäusern und Altenheimen zur Hilfe zu melden. Am Samstag vermeldeten die belgischen Gesundheitsbehörden mit 15.432 neuen Corona-Fällen innerhalb eines Tages einen neuen Höchstwert. Um einen Lockdown vorerst zu vermeiden hatte die belgische Regierung bereits eine nächtliche Ausgangssperre verfügt, dazu die Schließung von Kneipen und Restaurants und strikte Kontaktbeschränkungen. Die Regionalregierung für Brüssel schärfte dies am Wochenende noch nach. Ab Montag gilt in der Hauptstadt überall Maskenpflicht, alle Theater, Kinos, Museen, Sportstätten und Schwimmbäder werden geschlossen. Die Arbeit aus dem Homeoffice ist, soweit möglich, Pflicht.

Corona in Europa: Bulgariens Regierungschef Borissow positiv getestet - weitere Politiker betroffen

Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow ist nach zwei negativen Coronavirus-Tests* nun positiv getestet worden. Das teilte er am Sonntag auf Facebook mit. Erst am Samstag war Borissows Quarantäne wegen Kontakten zu einem infizierten Vizeminister aufgehoben worden. Borissow schrieb, er habe bereits am Freitag alle Treffen und öffentliche Auftritte für die kommenden Tage aufgeschoben. Er beklagte ein „allgemeines Unwohlsein“, will aber „vorerst in Heimgenesung“ bleiben. Borissow führte auch am Sonntagabend seine Amtsgeschäfte weiter, wie das Regierungspresseamt in Sofia mitteilte. Er sei im ständigen Kontakt zu den Ministern.

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia wurden aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ab Sonntag alle Nachtlokale vorerst bis zum 8. November geschlossen, da dort der nötige Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden könne. Zudem rief die Bürgermeisterin von Sofia, Jordanka Fandakowa, die Arbeitgeber auf, nach Möglichkeit ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Die bulgarische Regierung will so einen zweiten landesweiten Lockdown vermeiden.

Auch in Italien sind hochrangige Politiker von Corona-Infektionen betroffen. Sowohl der Sprecher von Staatspräsident Sergio Mattarella als auch der Sprecher von Ministerpräsident Giuseppe Conte haben sich mit dem Coronavirus infiziert. In Österreich sind die Corona-Zahlen weiterhin hoch und schossen auch am Sonntag in die Höhe. (ph) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

