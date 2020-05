Coronavirus in Europa: „Covid-frei-Siegel“? Spanien mit spektakulären Plänen für Sommer-Touristen

In Europa lockern viele Länder die Corona-Beschränkungen. Währenddessen korrigiert Großbritannien die Zahl an Corona-Toten deutlich nach oben. Alle Infos europaweiten im News-Ticker.

Das Coronavirus* hat Europa besonders hart getroffen.

Mittlerweile lockern viele Länder bereits ihre Beschränkungen.

Britische Forscher machen nun Hoffnung auf einen Impfstoff.

Update um 17.24 Uhr: Sicherheitsabstände an Stränden, Temperaturmessungen in Hotels und neu organisierte Restaurantabläufe: Spanien versucht mit allen Mitteln, seine Sommersaison zu retten und setzt auf teils kreative Maßnahmen, um die Touristen vor dem neuartigen Coronavirus zu schützen.

„Wir wollen an der Spitze der Reiseziele stehen, die ihre Gäste beruhigen, indem wir versuchen, so sicher und hygienisch wie möglich zu sein“, sagt Daniel Barbero, Tourismusmanager des andalusischen Badeortes Almuñecar an Spaniens Südküste.

Spanien gehört zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Gleichzeitig ist es das zweitbeliebteste Reiseziel der Welt. Der Tourismus macht zwölf Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts aus, 13 Prozent der Beschäftigten sind in dem Sektor angestellt.

Die Corona-Krise war ein Schlag für die Branche: Der Besucheransturm zu Ostern fiel wegen des Virus aus, nun soll wenigstens die Sommersaison gerettet werden. Ab dem 11. Mai sollen die Eindämmungsmaßnahmen schrittweise gelockert werden. Bars, Restaurants und Hotels dürfen dann wieder öffnen - unter strengen Auflagen.

Coronavirus in Europa: So kämpft Spanien um die Urlaubs-Sommersaison

Auch die Hygiene in den Hotels soll verstärkt werden. In Madrid, dem Zentrum der Pandemie in Spanien, arbeiten die Behörden an der Entwicklung eines „Covid-frei“-Siegels. In den Hotels der RoomMate-Kette muss der Gast seinen Koffer über Matten rollen, die mit Desinfektionsmittel imprägniert wurden. Danach wird die Körpertemperatur gemessen und der Gast bekommt eine Maske, Desinfektionsgel und Handschuhe.

Das VP Hotel Plaza de España im Zentrum der Hauptstadt wird am Eingang sogar einen Covid-19-Schnelltest machen. Für den Test müssen die Gäste 50 Euro zahlen. „Wir haben bereits 600 Reservierungen für das Hotelrestaurant in der ersten Woche nach Wiedereröffnung“, erklärt der Chef der Hotelgruppe, Javier Perez. Es sei aber nicht klar, ob "die Leute nur zum Essen kommen oder um sich testen zu lassen".

+ Russlands Regierungschef Michail Mischustin hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert © picture alliance/dpa / Dmitry Astakhov In Gandia, in der Nähe von Valencia, wird die Einstellung zusätzlicher Strandwächter erwogen, um sicherzustellen, dass sich Urlaubergruppen im Abstand von mindestens zwei Metern niederlassen. Darüber hinaus wird in Betracht gezogen, den Zugang zu einigen Stränden zu bestimmten Zeiten für Kinder zu sperren, um eine Ansteckungsgefahr von älteren und anderen zur Risikogruppe gehörenden Menschen zu verringern.

Update um 11.00 Uhr: Eine Viertel Million Infizierte allein in Moskau: In Russlands Hauptstadt Moskau haben sich nach Angaben des Blogs des Bürgermeisters Sergej Sobjanin 250.000 Menschen mit Covid-19 infiziert. Zu diesem Ergebnis kam es mit Hilfe von Reihentests. Bei zwei Prozent der Einwohner konnte demnach eine Infektion nachgewiesen werden. Bislang waren es in ganz Russland offiziell rund 114.000 bestätigte Fälle, darunter fast 60.000 in der Hauptstadt.

Coronavirus/Europa: Irland verlängert seine Ausgangsbeschränkungen

Update um 09.19 Uhr: In Irland müssen sich die Bewohner noch zwei weitere Wochen bis zum 18. Mai an strenge Ausgangsbeschränkungen halten. Dies teilte der irische Premierminister Leo Varadkar am Freitag (1. Mai) in einer Fernsehansprache mit. "Es funktioniert", sagte Varadkar über die Eindämmung des Virus. "Also lasst uns zu Ende bringen, was wir angefangen haben.". Die Rückkehr "zu einer neuen Normalität“ würde jedoch noch ein wenig Zeit beanspruchen, so Varadkar.

Einelangsame Öffnung des Landes sei dann ab dem 18. Mai geplant. Hierfür liegt ein Fünf-Phasen-Plan vor, mit dem im Drei-Wochen-Rythmus Lockerungen vorgenommen werden sollen. Dann dürften nach und nach beispielsweise Geschäfte wieder öffnen. Die Schulen und Universitäten, die in Irland seit März geschlossen sind, sollen in der letzten Phase im August oder September erst wieder zugänglich sein.

Coronavirus/Europa: 50.000 EU-Bürger sitzen weiterhin im Ausland fest

Update vom 2. Mai, 08.36 Uhr: Es handelt sich um die größte Rückholaktion in der Geschichte der Europäischen Union: Rund 600. 000 EU-Bürger, die wegen der Corona-Pandemie im Ausland festsaßen, konnten laut Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wieder nach Hause reisen. Die meisten davon waren Urlauber und vor allem junge EU-Bürger, die sich im Schüleraustausch oder im Rahmen eines Freiwilligenprogramms im Ausland aufhielten.

Übriggebliebene 50.000 Personen aus EU-Ländern verweilen bislang weiterhin noch unfreiwillig in Drittstaaten in Afrika oder Asien. Ihre Rückkehr wird bisher dadurch erschwert, dass es beispielsweise in Marokko kaum Landegenehmigungen gibt. Auf den Philippinen und in Indien würden strenge Ausgangsbeschränkungen den Weg der gestrandeten Touristen zum Flughafen verhindern. Borrell sieht die überwiegend erfolgreiche Rückholaktion als das Ergebnis einer „einzigartigen konsularischen Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten“.

Coronavirus/Europa: Spanien schließt „Wunder-Krankenhaus“ in Madrid - Russlands Regierungschef positiv

Update vom 1. Mai, 20.16 Uhr:

Die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien ist auf mehr als 27.000 gestiegen. 739 Menschen seien innerhalb der vergangenen 24 Stunden an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitag in London. Damit gebe es nun insgesamt 27.510 Todesopfer.

Update vom 1. Mai, 16.00 Uhr: Das von der Krise schwer betroffene Spanien hat im Kampf gegen die Pandemie einen wichtigen symbolischen Erfolg verbuchen können. Ein in einem Madrider Messezentrum errichtetes Feldkrankenhaus konnte am Freitag angesichts der schnell sinkenden Zahl der Covid-19-Patienten eineinhalb Monate nach seiner Öffnung schließen.

Coronavirus in Europa: Feldkrankenhaus in Madrid schießt - 4000 Patienten wurden hier behandelt

Auf dem sogenannten Ifema-Gelände, wo im vergangenen Dezember noch der UN-Klimagipfel tagte, wurden laut den Behörden mehr als 4000 Patienten behandelt. Lediglich 17 von ihnen verstarben an den Folgen ihrer Krankheit. Isabel Díaz Ayuso, Regierungschefin der Region Madrid, wohnte der Schließungszeremonie bei. Die Mehrheit der Kranken hätten das „Wunder-Krankenhaus gesund verlassen“, so Díaz Ayuso. Unter den Genesenen war auch eine 103 Jahre alte Frau.

Selbst bei einer zweiten Pandemie-Welle im Herbst sei man zuversichtlich, dass man das Krankenhaus im Ifema nicht wieder errichten müsse. Sie betonte, dass das Gesundheitssystem Madrids bereits „reformiert und modernisiert“ wird. Die Klinik mit 1350 Betten wurde in einer Rekordzeit von 48 Stunden errichtet und am 21. Mär eröffnet. König Felipe VI. nannte das Hospiz einen „Ort der Hoffnung für die Moral ganz Spaniens“.

Mehr als 215.000 Menschen in Spanien wurden bis Freitag positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 24.800 starben an den Virus-Folgen. Die Hauptstadt Madrid gilt mit über 60.000 Infektionen noch vor Katalonien (knapp 50.000) als das Epizentrum der Krise im iberischen Staat. Die Zahlen gehen seit Wochen stetig zurück, weshalb die strikte Ausgangssperre gelockert wird. Nach sieben Wochen darf man ab Samstag erstmals wieder spazieren gehen und Sport im Freien treiben.

Coronavirus in Spanien: Ab Samstag wird die Ausgangssperre gelockert

Update vom 30. April, 20.46 Uhr: Auch in Spanien gibt es Lockerungen. Ab diesem Wochenende dürfen die Iberer erstmals nach sieben Wochen wieder im Freien spazieren gehen oder Sport treiben. Zur Ausübung dieser Aktivitäten werde es Zeitfenster und örtliche Beschränkungen geben, erklärte Gesundheitsminister Salvador Illa am Donnerstag in Madrid.

Man werde dafür zwischen 06.00 und 10.00 sowie zwischen 20.00 und 23.00 Uhr aus dem Haus gehen und sich bei Spaziergängen nur bis zu einem Kilometer vom Wohnsitz entfernen dürfen. Beim Sport darf man die Wohngemeinde nicht verlassen.

Update vom 30. April, 19.48 Uhr: Mindestens zehn Meter Abstand sollen Jogger und Radfahrer in Frankreich künftig zu anderen Menschen halten. Die neue Regel tritt mit Lockerung der Ausgangssperre am 11. Mai in Kraft, wie das Sportministerium in Paris am Donnerstag mitteilte. Damit soll das Risiko einer Corona-Ansteckung gemindert werden.

Update vom 30. April, 19.29 Uhr: Russlands Regierungschef Michail Mischustin hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. „Der Coronavirus-Test, den ich gemacht habe, war positiv“, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag bei einem Videogespräch mit Präsident Wladimir Putin, das im russischen Fernsehen gezeigt wurde. Mischustin wird sich nun in Quarantäne begeben, um nach eigenen Angaben keine anderen Kabinettsmitglieder anzustecken.

Coronavirus in Europa: Ungarn schließt Budapest von Lockerungen aus

Update vom 30. April, 16.20 Uhr: Bereits seit Ende März gelten in Ungarn Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus*. Diese sollen nun fallen - ausgeschlossen davon ist jedoch die Hauptstadt Budapest. Dies teilte Kanzleramtsminister Gergely Gulyas am Donnerstag mit. Die Menschen außerhalb Budapests dürfen sich demzufolge ab dem 4. Mai wieder frei bewegen, allerdings muss der Mindestabstand von anderthalb Metern zueinander eingehalten werden.

Ab kommender Woche gilt außerdem für das gesamte Land eine Maskenpflicht bei Betreten von Geschäften oder der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. In Budapest gilt diese Regelung auf Anordnung des Oberbürgermeisters Gergely Karacsony bereits seit Beginn der laufenden Woche. In Budapest dürfen die Bewohner ihr Zuhause lediglich aus triftigen Gründen wie etwa zum Einkaufen, für Arztbesuche oder zum Arbeiten verlassen.

Die neuen Regeln, die Budapest ausnehmen, werden von der Regierung mit einer höheren Ansteckungsgefahr in der Hauptstadt begründet. Bislang wurden in ganz Ungarn 2775 Menschen registriert, die sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert hatten. Etwa die Hälfte der Fälle - genau gesagt 1368 Infektionen - wurde in Budapest aufgezeichnet. 1,7 Millionen der zehn Millionen Einwohner Ungarns leben in der Hauptstadt.

Update vom 30. April, 15.15 Uhr: Erleichterung an der deutsch-französischen Grenze: Schüler aus dem Elsass dürfen nun offiziell für ihren Schulbesuch über die Grenze nach Deutschland. Die elsässischen Behörden gaben grünes Licht, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Donnerstag bestätigte. Nun könnten an den Grenzübergängen auch Schulbusse und einzelne Schüler ein- sowie ausreisen.

Coronavirus: Elsass-Grenzen öffnen für Schüler - Großbritannien fehlt Gesundheits-Personal

Auch angesichts des Schulbetriebs, der in Baden-Württemberg im Mai wieder aufgenommen werden sollte, ist die Entscheidung für viele Personen in der Region wichtig. Insbesondere Schüler aus Frankreich, die in Freiburg das deutsch-französische Gynmasium besuchen und Ende Mai ihre schriftlichen Abiturprüfungen ablegen, profitieren von der Grenzöffnung.

Aufgrund der anhaltenden geregelten Grenzkontrollen wegen dem Coronavirus im März wurde den Schülern der Grenzübergang verwehrt. Nun benötigen sie einen Passierschein, wie es beispielsweise auch bei Berufspendlern üblich ist.

Update vom 30. April, 7.02 Uhr: Premierminister Boris Johnson (55) steht unter Druck. Einen Tag nach der Geburt seines jüngsten Sohnes am Mittwoch wird erwartet, dass Johnson am Donnerstag das tägliche Coronavirus-Briefing leitet.

Das Gesundheitssystem in Großbritannien ist marode. Im Kampf gegen das Coronavirus fehlt es zudem an Personal. Die britische Regierung verlängert jetzt automatisch Visa für Hebammen, Radiologen, Sozialarbeiter und Apotheker, die vor dem Oktober 2020 ablaufen.

Coronavirus: Finnland will Schulen wieder öffnen

Update vom 30. April, 6.47 Uhr: In Finnland will die Schulen schrittweise ab dem 14. Mai wieder öffnen. „Auf der Grundlage der Empfehlungen von Epidemiologen“ sei es nicht länger gerechtfertigt, die für den Lehrbetrieb für junge Kinder geltenden Einschränkungen aufrechtzuerhalten, sagte Ministerpräsidentin Sanna Marin am Mittwoch. Anfang Mai soll darüber entschieden werden.

Dänemark öffnete als erstes Land in Europa seine Schulen Mitte April. Die dänische Regierung hat im Zuge der Wiederöffnung der Schulen empfohlen, den Unterricht nach Möglichkeit draußen abzuhalten. Zudem müssen sich die Schüler regelmäßig die Hände waschen und strenge Abstandsregeln einhalten.

Coronavirus in Europa: Großbritannien muss Todeszahlen deutlich nach oben korrigieren

Update, 29. April, 18.43 Uhr: In Großbritannien gibt es plötzlich deutlich mehr Corona-Tote als bisher angenommen. Die offizielle Zahl ist am Mittwoch auf 26.097 nach oben korrigiert worden - das sind rund 4.000 Tote mehr als am Vortag.

Hintergrund ist, dass in die Statistik erstmals auch Todesfälle in Pflegeheimen und Privathaushalten aus England und Wales eingeflossen waren.

Die in der Kritik stehende britische Regierung versuche das Vertrauen der Bevölkerung lokalen Medienberichten zufolge nun mit einer Transparenzoffensive zurückzugewinnen. Ihr wird vorgeworfen, viel zu lange mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gewartet zu haben.

Coronavirus in Europa: Polen will Hotels und Einkaufszentren öffnen

Update, 29. April, 18.15 Uhr: Polen wird ab kommender Woche seine Anti-Corona-Maßnahmen weiter lockern. Hotels, Einkaufszentren und einige Museen dürften ab dem 4. Mai wieder öffnen, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Mittwoch in Warschau. Kindertagesstätten sollen zwei Tage später den Betrieb wieder aufnehmen. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit bleibt weiter bestehen. Auch die geltenden Abstandsregeln müssen eingehalten werden.

Update, 29. April, 18 Uhr: Alljährlich am 30. April versammeln sich im Stadtpark der südschwedischen Studentenstadt Lund Tausende junge Menschen zum gemeinsamen Feiern - doch damit soll im Corona-Jahr 2020 Schluss sein: Um Studenten vom Park fernzuhalten und eine größere Menschenansammlung anlässlich der traditionellen Walpurgisnacht zu vermeiden, will die Stadt unter anderem eine Tonne Hühnermist versprühen.

Letztlich wolle man verhindern, dass Lund am Donnerstag zu einer Art Epizentrum neuer Infektionen mit dem Coronavirus werde, sagte der Vorsitzende des städtischen Umweltausschusses, Gustav Lundblad, der Zeitung „Sydsvenskan“. „Wir bekommen sowohl die Möglichkeit, die Rasenflächen im Park zu düngen und zugleich wird es ziemlich stinken - dann ist das vielleicht nicht so angenehm, im Park zu sitzen und Bier zu trinken.“

Ähnlich äußerte sich der Gemeinderat Philip Sandberg: „An Walpurgis in einem Park zu sitzen, der nach Hühnermist stinkt und in dem mit Laubbläsern herumgelärmt wird, das ist keine angenehme Erfahrung“, schrieb er auf Facebook. Dem Rasen tue der Dünger dagegen gut, womit Lund vor dem Sommer einen richtig schönen Stadtpark bekomme.

Johnson nach Corona-Erkrankung mit wunderbarer Nachricht

Update, 29. April, 11.22 Uhr: Der britische Premier Boris Johnson (55) ist erneut Vater geworden. Und das nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung. Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds (32) haben die Geburt eines „gesunden kleinen Jungen in einem Londoner Krankenhaus am frühen Morgen“ bekannt gegeben. Für Boris Johnson ist es das sechste Kind.

Boris Johnson: Mitten in der Corona-Krise wird er zum sechsten Mal Vater

Mutter und dem Baby gehe es sehr gut, berichtet BBC. Das habe ein Sprecher gesagt. „Der Premierminister und Frau Seymonds möchten sich beim fantastischen Geburtshilfeteam des NHS bedanken“, zitiert BBC weiter.

Johnson und seine Verlobte hatten im März bekannt gegeben, dass das Paar im „Frühsommer“ ein Baby erwarte. Ende des letzten Jahres hatten sich die beiden verlobt. Sie sind das erste unverheiratete Paar, das in die Downing Street 10 eingezogen ist.

Nach seiner Corona-Erkrankung ist Boris Johnson erst am Montag zur Arbeit zurückgekehrt.

Coronavirus: Spanien plant Rückkehr zur „neuen Normalität“ bis Ende Juni

Update, 29. April, 6.50 Uhr: Das besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffene Spanien will mit einem Vier-Phasen-Plan voraussichtlich bis Ende Juni zu einer „neuen Normalität“ finden. Jede Phase werde zwei Wochen dauern, wobei nach und nach immer mehr Geschäfte, Lokale und Kirchen sowie später Fitnessstudios, Kinos, Theater und Hotels geöffnet werden sollen, so Ministerpräsident Pedro Sánchez. Die Kundenzahl darf aber zunächst nur bei 30 Prozent und später bei 50 Prozent der Kapazität liegen.

Nicht alle Regionen würden dabei mit der gleichen Geschwindigkeit zu einer „Deeskalation“ finden. So könnten etwa die kaum vom Coronavirus betroffenen Kanareninseln El Hierro, La Graciosa und La Gomera sowie die Baleareninsel Formentera die erste Phase überspringen und gleich in die zweite mit der Öffnung erster Geschäfte eintreten, sagte Sánchez weiter. Insgesamt sei der Plan für einen Ausstieg aus der landesweiten Abriegelung auf sechs bis acht Wochen angelegt.

Reisen zwischen den verschiedenen Regionen seien in dieser Zeit aber weiter nicht erlaubt. Die Schulen bleiben zudem bis zum September geschlossen. Es soll aber ab der Phase 2 Ausnahmen geben, etwa für Einrichtungen für Kinder unter sechs Jahren, deren Eltern berufstätig sind. Über die konkrete Ausgestaltung der Lockerungen will Sánchez ab dem heutigen Mittwoch (29. April) mit einem technischen Komitee beraten.

Coronavirus in Frankreich: Schrittweise Lockerung in Planung - Einschränkungen bleiben

In Frankreich stellte Premierminister Édouard Philippe ebenfalls den Plan für die schrittweise Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen vor, die seit dem 17. März gelten. Die Nationalversammlung billigte ihn am Dienstagabend (28. April) mehrheitlich. Das Motto: „Schützen, testen und isolieren“.

Vom 11. Mai an sollen die bisher obligatorischen Passierscheine wegfallen, wenn man das Haus verlässt. Die Geschäfte dürfen wieder öffnen. Viele Grundfreiheiten sind jedoch weiter eingeschränkt.

In öffentlichen Verkehrsmitteln das Tragen von Masken Pflicht. Für Geschäfte empfiehlt die Regierung Masken, Ladeninhaber können aber selbst eine Pflicht verhängen. Einkaufszentren dürfen nicht automatisch wieder aufmachen. Bars und Restaurants bleiben weiterhin geschlossen. Wann diese wieder öffnen, soll erst Ende Mai entschieden werden. Auch Parks dürfen nur unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Strände bleiben noch bis mindestens 1. Juni zu.

+ In Frankreich sind schrittweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen geplant. © dpa / Christian Böhmer

Krippen, Kindergärten und Grundschulen sollen vom 11. Mai an schrittweise geöffnet werden, auf freiwilliger Basis. Die Sekundarstufe könnte folgen. Über die Rückkehr der obersten Klassen soll Anfang Juni entschieden werden. Versammlungen müssen vermieden werden. Vom 11. Mai an sind sie auf zehn Personen beschränkt. Vor September sollen keine Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern stattfinden. Bis zum 11. Mai sollen pro Woche 700 000 Corona-Tests gemacht werden. Wer positiv ist, soll sofort isoliert werden.

Coronavirus: Briten überraschen mit Impfstoff-Hoffnung - Mittel schon im September?

Update 17.45 Uhr: Die Zahl der gestorbenen Corona-Infizierten ist in Großbritannien am Samstag auf mehr als 20.000 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Zwar hat das Land laut Experten den Höhepunkt der Pandemie-Welle inzwischen überschritten, doch die Zahl der täglich neu registrierten Todesfälle ist weiterhin hoch. Bis Freitagabend wurden erneut 813 verzeichnet.

Insgesamt starben nach offizieller Statistik in Großbritannien bisher 20.319 Infizierte. Doch erfasst werden dabei bislang nur die Sterbefälle von nachweislich Infizierten in Krankenhäusern. Die tatsächliche Zahl der Toten könnte daher nach Schätzungen der „Financial Times“ mehr als doppelt so hoch sein. Trotzdem werden die Rufe nach Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in dem Land immer lauter.

Update vom 28. April, 16.20 Uhr: Auch Frankreich will seine Corona-Maßnahmen nun lockern. Die seit sechs Wochen geltende Ausgangssperre soll ab dem 11. Mai schrittweise gelockert werden. Das geht aus einer Regierungserklärung vom Dienstag hervor. Geplant ist eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie eine massive Ausweitung der Corona-Tests auf rund 700.000 pro Woche. Zudem soll es eine Handy-App zur Nachverfolgung der Infektionswege geben. Die ersten Grundschulen und Krippen sollen nach Philippes Worten ab dem 11. Mai auf freiwilliger Basis öffnen. Mittelschulen folgen am 18. Mai, allerdings zunächst nur in wenig betroffenen Regionen.

Durch die strikte Ausgangssperre seit dem 17. März seien mehr als 60.000 Todesfälle vermieden worden, betonte der Premier. Eine Fortsetzung der Maßnahmen würde aber das "Risiko eines Zusammenbruchs" der Wirtschaft mit sich tragen.

Coronavirus in Europa: Lage in Großbritannien spitzt sich zu - Tausende sterben in Pflegeheimen

Update vom 28. April, 15.20 Uhr: Die Lage in Großbritannien spitzt sich immer weiter zu. In britischen Pflegeheimen sind Tausende Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Allein in England und Wales starben 4.343 Heimbewohner innerhalb von zwei Wochen (10. bis 24. April), wie die nationale Statistikbehörde ONS am Dienstag mitteilte.

Die Betreiber der Einrichtungen fürchten, dass der Höhepunkt der Pandemie in ihren Häusern noch nicht erreicht ist. In den Heimen nehme die Zahl der Toten deutlich zu, warnten sie.

In den täglich von der Regierung veröffentlichte Statistiken zu den Covid-19-Toten werden nur Sterbefälle in Krankenhäusern erfasst. Bislang sind demnach mehr als 21.000 Menschen an den Folgen ihrer Ansteckung in den Kliniken gestorben. Kritiker hatten stets eine hohe Dunkelziffer vermutet, auch wegen des Mangels an Corona-Tests.





London - Europa wurde enorm hart von der Corona-Pandemie getroffen. Besonders Italien* (199.414 Infizierte) und Spanien (229.422 infizierte) hat extrem hohe Infizierten- und Todeszahlen* zu beklagen. Dennoch wird in vielen Ländern, darunter auch Deutschland mittlerweile über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen* diskutiert, beziehungsweise werden die Beschränkungen bereits tatsächlich gelockert. Frankreich orientiert sich dabei etwa an Deutschland.*

Dabei warnen viele Politiker und Virologen davor, das Erreichte nun aufs Spiel zu setzen. In Deutschland etwa schwört das Robert-Koch-Institut, wie auch Kanzlerin Merkel oder Bayerns Ministerpräsident Söder* die Bevölkerung darauf ein, dass man sich auf ein Leben mit dem Virus einstellen müsse*. Man habe die Pandemie nicht überstanden, solange es keinen geeigneten Impfstoff gebe, heißt es.

Coronavirus in Europa: Britische Forscher machen Hoffnung auf Impfstoff

Forscher auf der ganzen Welt arbeiten unterdessen fieberhaft daran, genau ein solches Mittel herstellen zu können. Bislang wurde allerdings geschätzt, dass ein Impfstoff* nicht vor dem Jahreswechsel verfügbar sein würde. Neben der Erforschung an sich, kosten Studien und Tests sowie die massenhafte Herstellung des Mittels Zeit.

Jetzt machen allerdings Forscher der Universität Oxford Hoffnung, dass es doch wesentlich früher ein Corona-Impfstoff geben könnte. Womöglich könnten schon im September mehrere Millionen Dosen eines neuen Impfstoffs bereitstehen. Das berichtet die New York Times und verweist dabei auf die Arbeit des Jenner Institutes an der Universität Oxford.

Dieses habe das Mittel bereits an Rhesusaffen getestet. Sechs Affen waren geimpft und anschließend mit dem Coronavirus infiziert worden. Nach vier Wochen seien dann alle Tiere gesundet gewesen.

Coronavirus in Europa: Erste Impfstoff-Studie an tausenden Probanden

Nun planen die Wissenschaftler noch im Mai eine klinische Studie mit knapp 6000 Freiwilligen. Damit übernimmt das Jenner-Institute eine Vorreiter-Rolle, da dies die erste Studie dieser Größenordnung sein wird. In dieser soll getestet werden, ob das Mittel wirksam und sicher ist. Dank Ausnahmegenehmigung der Behörden und schnellerem Herstellungsverfahren könnte das Mittel dann bereits im Herbst verfügbar sein. Allerdings traten die Forscher auch auf die Euphoriebremse. Dieser Zeitpunkt sei Teil des optimistischsten Szenarios.

